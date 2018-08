Verkehrsministerium befürwortet Willkommensschilder zur BUGA Heilbronn 2019

× Erweitern Foto: BUGA BUGA Schiff

Verkehrsminister Winfried Hermann unterstützt die Anbringung von Willkommensschildern zur Bundesgartenschau Heilbronn 2019 an der Landesgrenze Baden-Württembergs. „Die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 ist ein Aushängeschild für Baden-Württemberg“, erklärte Verkehrsminister Hermann, der sich gemeinsam mit Innenminister Thomas Strobl dafür eingesetzt hat, in einem Schreiben an Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel. „Daher befürworte ich die Anbringung von Willkommensschildern zur BUGA an der Landesgrenze Baden-Württembergs im Zuge wichtiger Fernstraßen.“

Mit den Schildern kommt eine Willkommenskultur zum Ausdruck, die die BUGA Heilbronn 2019 und auch die Stadt Heilbronn repräsentieren. „Die Willkommens-schilder sollen den Fokus über die Stadt Heilbronn und die Region Heilbronn-Franken hinaus auf ganz Baden-Württemberg legen. Sie sollen auch dazu beitragen, dass sich angrenzende Bundesländer und auch Nachbarländer wie die Schweiz und Frankreich angesprochen und einbezogen fühlen“, sagte Oberbürgermeister Mergel.

Eine emotional positiv belegte Marke wie die BUGA zieht Besucher an, macht aufmerksam und sorgt darüber hinaus für eine positive Wahrnehmung des Bundeslandes, das als Gastgeber der BUGA auftritt.

„Mit den Willkommensschildern zur Bundesgartenschau in Heilbronn geht auch eine positive Assoziation der Bürger Baden-Württembergs für ihr Bundesland einher. Alle können sich als Gastgeber fühlen und die Willkommenskultur leben“, erklärte Berthold Stückle, Prokurist und Leiter der Abteilung Projektmanagement und Betrieb bei der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH.