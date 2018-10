Vernissage zur Ausstellung LOOPS von Swaantje Güntzel am Sonntag, 7. Oktober um 19 Uhr

× Erweitern Kunstfestival Drehmoment Swaantje Güntzel

Am kommenden Donnerstag, dem 4. Oktober startet in Stuttgart das Kunstfestival »Drehmoment«, das die KulturRegion Stuttgart gemeinsam mit ihren Mitgliedskommunen veranstaltet. Das Projekt eröffnet der Kunst Zugang zu industriellen Ressourcen und Arbeitsabläufen. Nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler arbeiteten im Laufe des Jahres in unterschiedlichen Industrie- und Handwerksbetrieben und Institutionen in der Region. In 21 Kommunen entstanden so mithilfe der Maschinen, Fertigungsprozesse, Produkte oder der Belegschaft Kunst, die nun bei dem regioweiten Produktionskunst-Festival gezeigt wird.

In Plochingen arbeitete die Hamburger Konzeptkünstlerin Swaantje Güntzel einige Wochen bei der Firma Schrott- und Metallhandel M. Kaatsch GmbH. Der familiengeführte Betrieb, der seit 70 Jahren in Plochingen ansässig ist, hat sich auf seinem 85.000 Quadratmeter großen Betriebsgelände im Plochinger Neckarhafen dem Thema Recycling verschrieben: das Tätigkeitsfeld reicht von der Aufbereitung von Schrott, Metallen und Altholz über Umschlag und Containerdienst bis zu Demontagen von Maschinen und Industrieanlagen. Die unterschiedlichen Materialien, die in Plochingen angeliefert werden, werden sorgfältig sortiert, aufbereitet und möglichst sortenrein dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Täglich verlassen so bis zu 2.000 Tonnen Wertstoffe den Betriebshof.

Für Swaantje Güntzel war die Arbeit auf dem Schrottplatz eine ganz besondere Erfahrung. Mit dem Thema Konsum und der damit verbundenen Produktion von Müll beschäftigt sich die Künstlerin schon seit längerem. Im Fokus ihrer künstlerischen Arbeit steht die entfremdete Beziehung des Menschen zur Natur. Insbesondere befasst sich mit der vom Menschen verursachten Belastung der Ozeane durch Plastikmüll und die Rolle, die Plastik in unserem Alltag spielt.

Die Werke, die nun in Zusammenarbeit mit der Firma Kaatsch entstanden, drehen sich um den großen physischen und logistischen Aufwand, der notwendig ist, um Sekundärrohstoffe in einem geschlossenen Wertstoffkreislauf zu halten. Es entstanden Arbeiten, die die konkreten, technischen Abläufe und die komplexen Dynamiken auf dem Betriebsgelände sichtbar machen. Gleichzeitig rückt Swaantje Güntzel die Idee der Kreislaufs in den Fokus, die dem System des Recycling zugrunde liegt. Dabei ist es ihr Anliegen, den Weg der Objekte nachzuverfolgen. Sie befragt die weggeworfenen Dinge nach ihrer Herkunft und ihrer Zukunft vom Ort ihrer Produktion bis zu ihrer Wiederverwertung am Standort Plochingen.

Swaantje Güntzel fasziniert das Kreisende, den Weg der Wertstoffe, ihre Reise von der Entsorgung über die Wiederverwertung bis zur erneuten Aufbereitung.

Die während und nach dem Aufenthalt bei der Firma Kaatsch entstandenen Arbeiten sind ab Sonntag, dem 7. Oktober in einer Ausstellung in der Alten Steingießerei im Kulturpark Dettinger in Plochingen zu sehen. Zur Vernissage um 19:00 Uhr lädt die Stadt Plochingen alle Kunstinteressierten herzlich ein.

Dauer der Ausstellung: 07. – 28. Oktober 2018

Ort: Alte Steingießerei im Kulturpark Dettinger,

Esslinger Straße 52 – 52, Plochingen

Öffnungszeiten: 13. + 14., 20.+ 21., 27. + 28. 10. jeweils 14:00 – 18:00 Uhr

Am Samstag, dem 13.10. um 16:00 Uhr findet eine öffentliche Führung durch die Ausstellung mit Kulturamtsleiterin Susanne Martin statt.

Im Rahmen des Festivals bietet die KulturRegion diverse Bustouren an, die die einzelnen Kunstwerke und Ausstellungen miteinander verbinden. Plochingen wird von Tour IV zwei Mal angesteuert: am So, 21.10. um 09:15 Uhr ab Kirchheim / Teck und am Sa, 27.10. um 13.15 Uhr ebenfalls ab Kirchheim / Teck.

Mehr Infos zum Festival »Drehmoment« und zu den Bustouren unter www.kulturregion-stuttgart. de und zur Ausstellung LOOPS von Swaantje Güntzel unter www.plochingen.de