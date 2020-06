Verosana Team: Hilfe ohne Umbau

Für viele Menschen ist die Einrichtung eines ­seniorengerechten Badezimmers notwendig. Doch nicht jeder kann sich kostenintensive ­Umbaumaßnahmen leisten. Glücklicherweise gibt es viele kleinere Hilfsmittel, die Wanne und Co. auf effiziente Weise sicherer machen.

Im Alter kämpfen Menschen, wenn es um die Benutzung des Badezimmers geht, mit zwei Herausforderungen: Sicherheit und Platz. »Bestimmte Maßnahmen müssen einfach getroffen werden, wenn Dusche und Badewanne nicht mehr einfach so ohne weiteres benutzt werden können«, schildert Felix Baumgart, Abteilungsleiter der Beratungszentren und Sanitätshäuser beim verosana team. Wenn die Mobilität und Beweglichkeit im steigenden Alter eingeschränkt ist, wird der Ein- und Ausstieg in die Badewanne schnell zum Problem. Auch Duschen sind durch eventuell vorhandene Kanten, glatte Böden sowie fehlende Sitzgelegenheiten ein nicht zu unterschätzender Gefahrenfaktor.

Foto: Roth GmbH, Altensteig Haltegriffe lassen sich überall im Bad anbringen - teilweise sogar ohne Bohren.

Wer sich aber große Umbaumaßnahmen nicht leisten könne, habe mittlerweile kostengünstigere Alternativmöglichkeiten, um das eigene Badezimmer seniorengerecht auszustatten, so Baumgart: »Es gibt Haltegriffe, die einfach an den Duschwänden montiert oder sogar geklebt werden können, ohne dass Bohrungen notwendig sind. Diese Varianten sind trotzdem sehr belastungsfähig.« Auch Antirutschmatten können zusätzliche Sicherheit beim Duschen bieten.

Eine schnelle, unkomplizierte Montage ohne viel Aufwand – das ist die Devise bei den meisten Hilfsmitteln für das Badezimmer, die das verosana team anbietet. Wer beispielsweise auch bei eingeschränkter Mobilität nicht auf das Baden verzichten möchte, kann einen so genannten Wannenlift nutzen, der beim Ein- und Ausstieg hilft. Dieser lässt sich mit wenigen Handgriffen anbringen und auch wieder entfernen –»gerade für einen Haushalt mit mehreren Personen ist das sehr hilfreich«, so Baumgart. Das Konzept des Wannenlifts ist denkbar einfach: Per Knopfdruck wird der erhöhte Sitz elektrisch oder, je nach Modell, pneumatisch in die Wanne abgesenkt.

Foto: Invacare GmbH, Isny Beim Ein- und Ausstieg aus der Badewanne hilft ein Wannenlift.

Durch die technische Entwicklung gibt es zahlreiche große und kleine Wege, das Bad ohne viel Aufwand seniorengerecht zu gestalten. Flexibilität je nach Aufbau des Badezimmers bieten Decken-Boden-Stangen, an denen sich weitere Haltegriffe anbringen lassen. »Viele dieser Hilfsmittel sind zudem von der Krankenkasse erstattungsfähig«, erklärt Felix Baumgart. Voraussetzung ist eine Diagnose und entsprechende Verordnung vom Arzt. »Das eigene Badezimmer altersgerecht zu machen, ist immer noch mit einer gewissen psychischen Hemmschwelle verbunden«, so Baumgart. »Oft spielt da auch Stolz eine Rolle, man will möglichst selbstständig bleiben.« Kleine Hilfsmittel unterstützen hingegen eine größere Selbstständigkeit. »Beim verosana team kann man sich Wannenlifte und Co. vorab in der Ausstellung in Weinsberg und der Bahnhofstraße in Heilbronn anschauen.« Zudem gibt es die Möglichkeit einer kostenlosen und unverbindlichen häuslichen Beratung durch examinierte Pflegekräfte, bei der die Gegebenheiten der jeweiligen Badezimmer analysiert werden. »So findet jeder die individuelle Hilfe, die er oder sie benötigt.«

David Gerhold

verosana team

Rehabilitationstechnik Vertriebs- und Fertigungs GmbH

Heidenbaumstraße 4, 74189 Weinsberg

Fon: 07134-13880, www.verosana.de