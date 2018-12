× Erweitern Wino Biolandbau

Wino Biolandbau bringt frische Biolebensmittel und weniger Müll. Bewusster Lebensmitteleinkauf beschränkt sich nicht nur auf den Verpackungsinhalt: Wino Biolandbau in Brackenheim steht für Biolebensmittelvermarktung vom Erzeugerbetrieb bis zur Kundenhaustür und bietet kundenfreundliche und verpackungsarme Einkaufsmöglichkeiten. Großverteiler verpacken Bio-Obst und Gemüse häufig aufwändig in Plastik. Die Deutschen sind nach wie vor Europameister im Pro-Kopf-Verbrauch an Verpackungen. Das Unbehagen der Verbraucher angesichts überquellender Mülleimer nach dem Einkauf und Nachrichten über Plastikfluten in den Weltmeeren treiben die Suche bewusster Verbraucher nach Einkaufsalternativen voran. Unverpackt entwickelt sich als Ladentrend in Städten. Aus Konsumentensicht heißt das vor allem: Lebensmitteleinkauf frei von Einwegverpackungen, für die keine Sammelsysteme vorhanden sind, oder die nicht (hochwertig) recycelt werden können. Wino Biolandbau blickt auf eine über 20-jährige Geschichte der landwirtschaftlichen Direktvermarktung an Privatkunden über einen Lieferservice zurück.

Das Thema Verpackungsvermeidung gehörte von Anfang an dazu. Pfandkisten ersetzen Einwegverpackung in der Verteilung von Bio-Obst und -Gemüse aus dem eigenen Anbau und von Partnerbetrieben. Heute ergänzen Trockenprodukte, Fleisch, Eier, Molkereiprodukte und Brot weiterer landwirtschaftlicher Betriebe und Fachhändler aus der Region ein umfassendes Naturkostvollsortiment. An vier wöchentlichen Liefertagen erhalten Biokunden zwischen Zabergäu und Odenwald, Sinsheim und Öhringen frische Lebensmittel an ihre Haustür. Dabei ermöglicht das breite Produktangebot zahlreiche Wahlmöglichkeiten, insbesondere auch des Verpackungssystems: Molkereiprodukte und heimische Säfte können beispielsweise in Mehrwegbehältern bezogen werden; die Leergutrücknahme erfolgt bei der nächsten Lieferung. Bequemes Einkaufen über den Onlineshop bis zum Vortag des Liefertermins macht die Bestellung nach Tagesbedarf möglich, Frische und kurze Transportwege sind garantiert. Unter den zahlreichen Aboangeboten und Aktionen, lässt sich verpackungssparendes Einkaufen zum Beispiel mit der All-Inclusive-Kiste »Unverpackt« erfahren: eine Auswahl frischer gesunder Bioprodukte zum Kennenlernen.

WINO Biolandbau, Im Hasenlauf 1, 74336 Brackenheim

Fon: 07135-93767-0, www.wino.bio/shop