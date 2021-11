Vier einfache Regeln, um besser Blackjack zu spielen

Blackjack ist das beliebteste Casinospiel überhaupt. Poker oder Roulette mögen zwar bekannter sein. Aber in der Spielbank selbst sind sie nur zweite Wahl. Denn Blackjack hat zahlreiche Vorzüge. Die Basis-Regeln sind leicht zu verstehen, und Anfänger können im Grunde genommen einfach drauf losspielen. Gleichzeitig gibt es viele Möglichkeiten, sich zu verbessern und den Hausvorteil auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Gute Spielkenntnisse sind beim Blackjack fast ebenso wertvoll wie Glück. Es sind schon ganze Bücher über Strategien und Kniffe beim Blackjack geschrieben worden. Wer einfach nur Spaß am Spieltisch haben möchte und daraus kein Studium machen will, kann aber schon mit diesen vier Regeln seine Chancen deutlich verbessern.

1) Sorgfältige Recherche vor der Casino-Wahl

Im Internet stehen zahlreiche Casinos zur Auswahl, bei denen man Blackjack spielen kann. Manche dieser Plattformen sind besser als andere. Nicht nur im Hinblick auf das Spielangebot und auf die Kundenfreundlichkeit gibt es große Unterschiede. Auch bei den Konditionen gibt es Abweichungen, die im Zweifelsfall den Unterschied zwischen einem Gewinn und leeren Taschen bedeuten können. Zum einen gibt es beim Blackjack oft Hausregeln, die den Hausvorteil vergrößern. Zum anderen bieten einige Casinos Boni an, die sich auch auf Blackjack-Spiele anwenden lassen. Aber Vorsicht: Bei vielen Anbietern ist Blackjack ausdrücklich vom Willkommensbonus ausgeschlossen.

2) Zum richtigen Zeitpunkt stehenbleiben

Wer sich mit dem strategischen Aspekt des Blackjack online Spielens befasst, stößt auf viele Feinheiten. Die grundlegendste darunter ist aber die Frage, wann man eine weitere Karte verlangt und wann man stehenbleibt. Hier ist zwischen Hard hands und Soft hands zu unterscheiden. Viele Anfänger geraten durcheinander, denn bei Hard hands muss man in der Regel schon viel früher stehenbleiben. Bei Soft hands aus drei oder mehr Karten kauft man hingegen in meisten Fällen und macht nur bei bestimmten Kombinationen eine Ausnahme. Dabei kommt es auch darauf an, welche Karten der Dealer hat. Jeder Blackjack-Spieler sollte die jeweiligen Punkteschwellen kennen.

3) Splitten – ja oder nein?

Wenn die ersten beiden Karten identisch sind, darf man in der Regel splitten. Das bedeutet, man spielt dann mit zwei getrennten Händen und auch mit getrennten Einsätzen weiter. Wer diese Regel richtig anwendet, erhält dadurch einen Vorteil. Leider ist die Frage, wann es sinnvoll ist zu splitten, ziemlich kompliziert. Deshalb machen Anfänger immer wieder Fehler. Lediglich bei Fünfer- und Zehnerpaaren sollte man niemals splitten. Bei allen anderen Paaren hängt die Entscheidung davon ab, welch Karten der Dealer hat. Etwas einfacher ist es beim amerikanischen Blackjack, denn dort werden Achter und Asse immer gesplittet.

4) Die Insurance-Wette lohnt sich nicht

Die letzte Regel ist eigentlich extrem einfach, wird aber trotzdem von vielen Blackjack-Spielern ignoriert: Die Insurance-Wette lohnt sich nicht. Genauso wie bei vielen Versicherungen im echten Leben verliert man dadurch Geld und erhält keinen Vorteil. Das gilt immer, außer man zählt die Karten. Damit das funktioniert, müsste man allerdings mit einer Zeitmaschine 50 Jahre in die Vergangenheit reisen. Denn moderne Casinos haben Methoden gefunden, die das Kartenzählen effektiv verhindern. Und beim Online-Blackjack ist es ohnehin völlig unmöglich. Wenn der Dealer also wieder einmal als erstes ein Ass zieht, sollte man die Nerven bewahren und abwarten.