Vier virtuelle Hobbys, die richtig Spaß machen

Wir verbringen immer mehr Zeit vor Bildschirmen – doch welche Hobbys machen hier besonders viel Spaß?

Gerade im Sommer finden viele Freizeitaktivitäten draußen statt. Trotzdem verbringen wir nach wie vor viel Zeit vor dem Bildschirm. Virtuelle Hobbys waren Anfang 2020 so gefragt wie lange nicht. Rund 90 Prozent der deutschen Haushalte sind mit einem PC ausgestattet. Ähnlich hoch ist laut Statistischem Bundesamt die Verfügbarkeit der Breitbandanschlüsse. Zwei Gründe, sich bei den digitalen Hobbys einfach mal genauer umzuschauen.

E-Sports: Wenn PC & Konsole zu Höchstleistungen anstacheln

In vielen Kinder- und Wohnzimmern haben sie einen festen Platz – die Rede ist von Konsolen und PCs. Allein von der PS4 wurden laut gameswirtschaft.de in den Jahren seit deren Release mehr als 110 Millionen Einheiten abgesetzt. Und die Community wartet sehnsüchtig auf die neue Generation. Spielen ist eines der größten virtuellen Hobbys.

Viele Gamer zocken inzwischen nicht mehr nur für sich – sondern greifen im Multiplayer zum Controller. E-Sports gewinnt seit Jahren an Bedeutung. Rennspiele wie:

die Formel-1-Serie

iRacing oder

RaceRoom

tragen inzwischen sogar Meisterschaften aus, in denen teilweise sogar reale Fahrer an den Start gehen. Wer hier mithalten will, muss allerdings lange üben.

Online Gambling: Roulette oder Poker spielen

Eine Partie Poker nach Feierabend oder ein paar Runden am Roulette-Tisch – seit Ende der 1990er Jahre hat die Zahl der Online Casinos stark zugenommen. In Deutschland ist die Regulierung zwar immer noch unklar. Viele Casinofans lassen sich davon allerdings nicht abschrecken. Mittlerweile sitzen viele iGaming-Gesellschaften in Malta und Gibraltar und bieten von dort aus die Möglichkeit, im Casino online spielen zu können.

Besonders durch das Live Casino und die Pokereuphorie der 2000er Jahre ist das Interesse an dieser Form der Unterhaltung gestiegen. Viele Pokerfans betreiben das Spielen eher als Hobby. Haben aber immer die Hoffnung, in einem der unzähligen Online Turniere auch mal an den Finaltisch zu kommen.

Digital Arts: Zum virtuellen Künstler werden

Mit Pinsel oder Stift kreativ werden, braucht Talent und Übung. Warum nicht zur Maus greifen? Seit PC zunehmend leistungsfähiger werden, entdecken „Nerds“ ihre kreative Ader. Mit geeigneten Grafik- oder Rendering-Programmen lassen sich digitale Kunstwerke erschaffen. Dabei ist der Fantasie oft keine Grenzen gesetzt.

Gestalterisch können aber auch reale Vorbilder in Szene gesetzt werden. Gerade das Rendering historischer Vorbilder ist eine Möglichkeit, in die Geschichte einzutauchen – etwa, wenn digitale Modelle von Oldtimern oder Militärtechnik erstellt wird.

Bestseller Autor werden – einfach online publizieren

Wer sich gern ausdrückt und Talent fürs Schreiben hat, kann diese Ader zu einem digitalen Hobby machen. Inzwischen bieten sehr viele Plattformen die Möglichkeit, sich als Hobby-Autor zu registrieren und ein paar Seiten zu schreiben. Der Fantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt. Prinzipiell sollte beim Self-Publishing aber auf einige Grundregeln – etwa in Bezug auf Urheberrecht und Co. geachtet werden.

Liegt das Interesse eher im Erklären der Welt, kann sich auch mit einer Teilnahme an Wissensplattformen wie Wikipedia versucht werden. Hier sind Themen rund um:

Mathematik

Geschichte

Physik oder

Geologie

frei bearbeitbar.

Fazit: Es gibt unzählige digitale Hobbys

Mal wieder nach Feierabend Langeweile? Die Möglichkeit für tolle Freizeitbeschäftigungen sind nahezu endlos. Es muss aber nicht der Verein oder das Kino sein. Dank Internet lässt sich heute der Feierabend sinnvoll mit digitalen Hobbys füllen. Konsole, PC oder der erste eigene Roman – Möglichkeiten gibt es inzwischen viele.