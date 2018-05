VOLKSHOCHSCHULE UNTERLAND: Bildung auf den Punkt gebracht

Zauberlehrgang, Fledermaus-Nachtwanderung, Naturerlebnistag – Kinder finden an der »jungen VHS« ein vielseitiges Angebot vor, um ihre Neugier und ihren Wissensdurst zu stillen. Eltern-Kind-Kurse ermöglichen gemeinsame Aktivitäten (z.B. Papa-Kind-Kochkurse). In Kreativkursen kann zusammen getöpfert, gefilzt oder genäht werden. Jugendliche können sich in Ferienkursen gezielt auf Mathe- oder Englisch-Prüfungen vorbereiten. In Sprachencamps frischen Schüler/innen ganz ohne Leistungsdruck ihre Kenntnisse auf. Eltern lernen die richtige Technik, wie man ein Tragetuch für den Nachwuchs bindet. Oder erhalten Orientierung und konkrete Tipps in Kursen rund um die Pubertät. »Für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen bieten wir ein vielseitiges Bildungsprogramm. Familien liegen uns dabei sehr am Herzen«, betont Loana Huth, Direktorin der VHS Unterland. Die VHS Unterland ist in 33 Außenstellen im Landkreis Heilbronn vor Ort tätig. Mit rund 2.300 Kursen pro Jahr ist sie die größte öffentlich geförderte Weiterbildungseinrichtung des Landkreises Heilbronn. wol

