Volkskrankheit Rückenschmerzen: Das sind die vielversprechendsten Behandlungsmethoden

Bei Rückenschmerzen handelt es sich heute um eine echte Volkskrankheit. Sie gehören damit zu den häufigsten Gründen, aus denen deutsche Arbeitnehmer krankgeschrieben werden. Oft entwickeln sich akute Rückenprobleme im weiteren Verlauf sogar zu langfristigen, chronischen Leiden.

Doch welche Ursachen liegen den Rückenschmerzen eigentlich besonders häufig zu Grunde und welche Behandlungsmöglichkeiten kommen bei Rückenschmerzen in Betracht? Die Antworten liefert der folgende Beitrag.

Die Symptome: So äußern sich Rückenleiden

Wird von Rücken- oder Kreuzschmerzen gesprochen, sind dabei in der Regel Schmerzen in der Lendenwirbelsäule gemeint. Diese liegt im unteren Bereich des Rückens, genauer gesagt zwischen dem Rippenansatz und der Hüfte.

In den meisten Fällen gehen die Schmerzen von verspannten Muskeln aus, die häufig auch eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit bedingen. Treten von einem auf den anderen Moment heftige Schmerzen im Kreuz auf, werden diese auch als Lumbago beziehungsweise Hexenschuss bezeichnet.

Viele Menschen erleben jedoch auch, dass sich die Schmerzen aus dem Rücken ebenfalls über beide Beine oder zumindest ein Bein erstrecken. Strahlen diese bis zum Knie oder sogar den Fuß aus, wird dies in der Umgangssprache als Ischias bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine spezifische Form der Rückenschmerzen, deren Ursache in einem Bandscheibenvorfall liegt.

Diese Ursachen für Rückenschmerzen sind besonders häufig

Der häufigste Grund für Rückenschmerzen besteht heute in mangelnder Bewegung. Am Arbeitsplatz kommt es darüber hinaus oft über lange Zeit zu einer einseitigen Belastung, welche die Entstehung von Schmerzen ebenfalls begünstigt. Nicht zu unterschätzen ist auch der Risikofaktor Übergewicht, wenn es um das Thema Rückengesundheit geht.

Neben den genannten Ursachen kommen für die Rückenschmerzen jedoch natürlich noch viele weitere mögliche Gründe in Betracht, wie zum Beispiel Erkrankungen der Wirbelsäule, Fehlbildungen oder akute Entzündungen. Patienten sollten daher im ersten Schritt nachverfolgen, in welchen spezifischen Situationen sie die Schmerzen erleben, denn diese Informationen helfen dem Arzt bei seiner Diagnose.

Geht es um wirksame Therapien gegen Rückenleiden, beispielsweise die Behandlung von Schmerzen im unteren Rücken, stellen Bewegung und Sport in den meisten Fällen besonders wichtige Bausteine dar. Halten die Schmerzen im Rücken über einige Tage an, sollte keinesfalls zu lange damit gewartet werden, einen kompetenten Arzt aufzusuchen, wie beispielsweise den Rückenexperten Dr. Schneiderhan in München.

Effektiv gegen Rückenschmerzen: Diese Behandlungen können für Linderung sorgen

Die Lebensqualität der Betroffenen leidet unter den ständigen Schmerzen erheblich. Neben den zusätzlichen Bewegungseinheiten existieren allerdings noch zahlreiche weitere Therapieformen, die Hilfe versprechen.

Physiotherapie

Abhängig davon, wie sich die Beschwerden im Rücken im Detail gestalten, verschreibt der Arzt auf Rezept unterschiedliche Leistungen. Besonders häufig bestehen diese in der Krankengymnastik beziehungsweise der Physiotherapie. Durch den Physiotherapeuten wird ein spezielles Programm an verschiedenen Übungen zusammengestellt, außerdem zeigt er dem Patienten, was bei der Durchführung zu beachten ist.

Chiropraktik und Osteopathie

Im Rahmen der manuellen Therapie gegen Rückenleiden beziehungsweise der Chiropraktik und Osteopathie werden durch Druck, Zug, Entspannung, Dehnung und Gegenzug Manipulationen oder Mobilisationen an den Gelenken, den Muskeln oder dem Bindegewebe durchgeführt.

Dadurch können die entsprechenden Funktionsstörungen behoben werden. Wichtig ist dabei, dass derartige Therapien ausschließlich durch qualifizierte Krankengymnasten oder ausgebildete Mediziner durchgeführt werden.

Massagen

Um die Muskulatur zu lockern, wird im Rahmen von Massagen gestreichelt, gerieben, gedrückt und geknetet – vor allem im Nacken- und Rückenbereich. Mit Hilfe regelmäßiger Massagen lässt sich eine Verbesserung der Durchblutung und eine Auflockerung von Verhärtungen erzielen. Daneben werden Stoffwechselvorgänge aktiviert, sodass der Heilungsprozess dadurch unterstützt wird.

Elektrotherapie

Im Rahmen der Elektrotherapie findet die Reizung von bestimmten Muskelgruppen mit Strom statt. Auch dies fördert eine Kräftigung und die Durchblutung der Muskulatur. Auf diese Weise lassen sich wiederum Entzündungen und Schmerzen lindern.

Minimalinvasive Eingriffe

Konservative Behandlungsverfahren, wie Osteopathie oder extrakorporale Stoßwellentherapie, zeigen sich vor allem als sinnvoll, wenn die Schmerzen im Rücken noch kein chronisches Stadium erreicht haben und ebenfalls keine neurologischen Ausfallerscheinungen vorliegen.

Minimalinvasive Eingriffe bieten daneben die Möglichkeit, Rückenschmerzen langfristig zu lindern, ohne dass dafür eine offene Operation am Rücken durchgeführt werden muss. In diesem Zusammenhang setzt der Rückenexperte Dr. Schneiderhan aus München etwa auf den innovativen Wirbelsäulenkatheter, an dessen Weiterentwicklung er selbst maßgeblich beteiligt war.

Thermotherapie

Bei der Thermotherapie kann sowohl Kälte als auch Wärme wirksam gegen Rückenleiden eingesetzt werden.

Kälte ist insbesondere bei verletzungsbedingten und entzündlichen Schmerzen zu empfehlen, während bei Arthrosen, Verspannungen oder einem Hexenschuss Wärmebehandlungen für Linderung sorgen.

Bewegungstherapie

Es bestehen weitreichende Wechselwirkungen zwischen der Muskulatur der Beine, des Beckens, des Rumpfes, des Halses, der Brust und der Schultern. Liegt in einem dieser Bereiche eine Störung vor, wirkt sich dies daher maßgeblich auf die weiteren Muskelgruppen aus.

Von einer gezielten Stärkung der Bauchmuskeln profitiert so beispielsweise auch der Rücken. Zeigt sich die Bauchmuskulatur dagegen als geschwächt, kommt es zu einem Durchhängen der Wirbelsäule und das Becken neigt sich nach vorne. Im Rahmen der Bewegungstherapie wird die nötige Muskulatur so gezielt gestärkt.

Gezielte Entspannung gegen Rückenschmerzen

Bei Schmerzen im Rücken ist außerdem oft Entspannung zu empfehlen. Die entsprechenden Übungen lassen sich dabei auch problemlos zu Hause in Eigenregie durchführen, etwa in Form von Yoga, Autogenem Training oder progressiver Muskelentspannung.

Soll den Rückenschmerzen mit Yoga entgegengewirkt werden, ist es allerdings sinnvoll, auf eine sanfte Form des Sports zurückzugreifen und im Vorfeld mit dem Arzt abzusprechen, welche Übungen sinnvoll und welche eher kontraproduktiv wirken.

Bei den sanfteren Varianten von Yoga stehen vor allem die Atmung und die Meditation im Fokus. Die Übungen setzen so auf eine Kombination aus Kraft, Konzentration und Dankbarkeit. Die Aufmerksamkeit wird in den ruhigen Phasen nach innen gelenkt, was für wohltuende Entspannung sorgt.

Empfehlenswerte Sportarten bei Rückenleiden

Es lassen sich zudem einige Sportarten ausmachen, mit denen Rückenleiden gelindert und vorgebeugt werden kann. Diejenigen, die gerne schwimmen, sollten dabei hauptsächlich auf das Rückenschwimmen setzen. Dagegen erfordert das Brustschwimmen eine recht steife Haltung des Kopfes, welche die Schmerzen im Rücken unter Umständen noch verstärken kann.

Uneingeschränkt zu empfehlen sind jedoch Rückenübungen im Zuge der Wassergymnastik. Im Wasser fällt ihre Wirkung wesentlich stärker aus, wobei die Gelenke geschont werden. Ein nahezu schwereloses Joggen ist im Wasser zudem mit Hilfe eines Schwimmgürtels möglich.

Treten die Schmerzen im Rücken nicht während des normalen Gehens auf, zeigt sich auch Nordic Walking für Rückenpatienten als sinnvoll. Auch dieses belastet die Gelenke wesentlich weniger als das herkömmliche Joggen. Idealerweise werden die Arme stets diagonal zu den Beinen mitbewegt. Die typischen Stöcke, die beim Nordic Walking genutzt werden, sorgen für eine zusätzliche Stärkung der Oberkörpermuskulatur.