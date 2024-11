Vom Weihnachtsglück geküsst: Geschichten von El Gordo Gewinnern, die Herzen berühren

In wenigen Monaten ist es wieder so weit, das Fest der Liebe. Ein paar Tage gemeinsam mit der Familie Zeit verbringen, lecker speisen und bei Geschichten aus vergangenen Tagen zusammen lachen. Für die meisten von uns gehört das Weihnachtsfest zur schönsten Zeit des Jahres. Und das nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich fast überall auf der Welt.

Dann gibt es aber noch die ganz besonderen Geschichten von den Personen, die vom finanziellen Weihnachtsglück geküsst wurden. Wir sprechen von einigen El Gordo Gewinnern! Denn die spanische Weihnachtslotterie lädt jedes Jahr am 22.12. die Lotto-Enthusiasten aus aller Welt zur Teilnahme ein. Erst im vergangenen Jahr sicherten sich zwei Glückspilze aus Deutschland über den Online-Lottoanbieter Lottoland jeweils 200.000 Euro. In diesem Artikel erfahren Sie mehr Infos über El Gordo Geschichten, die Herzen berühren.

Sort – ein vielversprechender Name hält, was er verspricht

Sort bedeutet auf Katalanisch so viel wie „Glück“. Ein 2.000-Einwohner-Dörfchen in Katalonien trägt genau diesen Namen. Ob dies der Grund war, warum die dortige Verkaufsstelle La Bruixa d’Or (Die Goldhexe), mit einem Jahresumsatz von 100 Millionen Euro, die erfolgreichste Verkaufsstelle des Landes war? Jedenfalls nahmen Jahr für Jahr Einheimische und Touristen den Weg auf sich, um bei Xavier Gabriel (Besitzer) El Gordo Lose zu erwerben.

Sehr ungewöhnlich. Denn auch in Spanien hält das digitale Zeitalter längst Einzug, was bedeutet: Die Spanier erwerben Ihre Lose online. Dasselbe gilt in Deutschland ohnehin. Hierzulande sichern sich die Lotto-Enthusiasten ihre Lose über den Online-Lottoanbieter Lottoland.

Die Goldhexe jedenfalls hat in ihrer Zeit unzählige El Gordo Geschichten erzählt. Leider zog es Gabriel aus dem Dörfchen heraus in eine andere Region Spaniens. Der Grund? Mitten im Unabhängigkeitskonflikt 2017 erklärte er, dass er ein überzeugter Spanier ist! Ganz zum Ärger der Separatisten, die ihn daraufhin auf der Straße und im World Wide Web beschimpften.

Vilalba – Mit einem Gewinn, den finanziellen Sorgen trotzen

In der spanischen autonomen Gemeinschaft Galicien erzählte El Gordo im Jahr 2017 eine ganz besondere Geschichte. Genauer gesagt in Vilalba, einer mit knapp 14.000 Einwohnern besiedelten Kleinstadt. Dort gingen 130 Serien mit der Losnummer 71.198 über den Verkaufstresen, woraufhin am Ende der Ziehung 520 Millionen Euro in Richtung Vilalba flossen.

Was einige zu Beginn nicht wussten? Der größte Anteil der Lose wurde in einer dort ansässigen Kneipe verteilt. Darunter waren zahlreiche LKW-Fahrer und Pilger des Jakobswegs sowie eine kleine Anzahl an ansässigen Lehrern. So war wahrscheinlich der Großteil der Gewinner auf Durchreise, dennoch gab es auch noch einige Glückspilze vor Ort. Zu dieser Zeit plagte sich Vilalba mit einer hohen Arbeitslosenquote herum und die Bevölkerung hatte mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Der El Gordo Millionenregen hat einigen von ihnen in eine aussichtsreichere Zukunft blicken lassen.

Mal wieder prasselt der El Gordo Millionenregen über Deutschland nieder

Im vergangenen Jahr war es dann auch in Deutschland wieder so weit! Über den Online-Lottoanbieter Lottoland haben zwei Glückspilze wortwörtlich einen ganz dicken Fisch geangelt. Sie hielten, bildlich gesehen, ein digitales Los mit den Ziffern 88008 in den Händen. Es waren exakt die Zahlen, die im Jahr 2023 den Hauptgewinn abräumten. Da sich die beiden Glückspilze für ein 1/20 Los entschieden, freuten sie sich über 200.000 Euro.

Warum sollte ich eigentlich online teilnehmen? Eine berechtigte Frage, da gibt es gleich mehrere Vorteile. Lassen Sie uns Ihnen, jedoch einen ganz besonderen nennen: Zum Wohle unseres Klimas. Bereits jetzt steht fest, dass wir das im Jahr 2016 geschlossene Pariser Klimaabkommen wohl nicht einhalten können. Jetzt liegt es an jedem einzelnen von uns, einen positiven Anteil an unserer Umwelt beizutragen. Bei der Online-Teilnahme wird vollständig auf Papier verzichtet, was sich positiv auf unseren Planeten auswirkt. Besonders dem Online-Lottoanbieter liegt das Thema am Herzen – hier erhalten Sie weitere Informationen über die Umwelthilfe von Lottoland.