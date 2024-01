Von der Blockchain zur Bühne: Bitcoin als neuer Trend in der Kulturszene

Noch vor zehn Jahren war eine Kryptowährung namens Bitcoin nur Insidern, Tech-Kennern und einigen Investoren bekannt. Heutzutage hat sich die dezentrale Währung auf viele Bereiche des alltäglichen Lebens ausgewirkt. Mit Bitcoin kann online geshoppt werden und in El Salvador wurde das Zahlungsmittel sogar zur offiziellen Landeswährung ernannt. Doch auch auf die Kunst- und Kulturszene hat die Kryptowährung mittlerweile Einfluss.

Kryptowährung und Kultur: Wie passt das überhaupt zusammen?

Auf den ersten Blick könnten Kryptowährungen und kulturelle Themen nicht weiter auseinanderliegen. Bitcoin hat hier aber eine Brücke geschlagen, die beide Welten zum Teil miteinander verschmelzen lässt. Denn tatsächlich hat die Kryptowährung auch einen philosophischen Reiz. Diese Bedeutung ist jedoch nicht direkt auf den ersten Blick ersichtlich und steht im Schatten der monetären Möglichkeiten. Dabei könnten die Blockchain-Technologie und das dezentrale Finanzsystem für eine transparentere und gerechtere Welt sorgen. Der Meinung sind auch viele Journalisten und Publizisten, die sich intensiv mit der Kryptowährung befassen. Zudem könnte Bitcoin auch das Verständnis von Geld grundlegend auf den Kopf stellen. Für die Kunst- und Kulturszene ist hingegen vor allem die Technologie hinter der Kryptowährung von Bedeutung.

NFTs als Online-Kulturgut: Eine einschneidende Digitalisierung?

In der Kunst- und Kulturszene blickt man gebannt auf NFTs. Diese drei Buchstaben stehen für Non Fungible Token und könnten für eine einschneidende Digitalisierung in der Szene sorgen. Ein NFT-Kulturgut gibt es nur im digitalen Raum. Ein Gemälde kann also nicht angefasst werden, sondern existiert nur virtuell. Die Möglichkeiten sind dabei schier endlos. Von Bildern über Videos bis hin zu Musik oder gar Memes kann jeder Inhalt zum NFT werden. Das Prinzip dahinter ist denkbar einfach und dennoch hochkomplex. Ein herkömmliches Bild im Internet kann unzählige Male kopiert werden. Das Original ist dann von einer Kopie nicht mehr zu unterscheiden. NFT-Werke hingegen werden in der Blockchain gespeichert. Die Eigentümerschaft ist dabei über den Code klar belegt. Zwar können auch NFT-Werke raubkopiert werden. Die Kopie lässt sich aber nicht monetarisieren, da kein Zugriff auf den Code in der Blockchain besteht. Dabei bieten NFTs Chancen und Risiken zugleich. Der Blockchain-Markt unterliegt an der Börse hohen Spekulationen. Davon betroffen sind nicht nur Kryptowährungen selbst. Auch NFT-Werke müssen nicht unbedingt einen künstlerischen Wert haben, um einen hohen Preis erzielen zu können. Gleichzeitig bieten NFTs der Kunst und Kultur die Möglichkeit, sich auf eine neue Art und Weise selbst zu erfinden und Werke im digitalen Zeitalter besser schützen zu können.

Faszination Bitcoin: Bücher, Podcasts und Trading-Influencer

Rund um die bekannteste Kryptowährung der Welt hat sich eine ganz eigene kreative und kulturelle Szene gebildet. Es gibt zahlreiche Bücher, Podcasts und Blogs rund um Bitcoin. Denn die Thematik ist hochkomplex und stellt viele Menschen vor zahlreiche Fragen. Diese Fragen können dann mithilfe der Literatur oder aufgelockerten Podcast-Runden geklärt werden. Die meisten Menschen stoßen auf diese kulturelle Szene, weil sie mit Bitcoin traden möchten. Die hochspekulative Kryptowährung hat einen wahren Investmentboom entfacht. Hohe Gewinne sind jederzeit möglich und viele Privatanleger träumen vom großen Geld. Um das investierte Geld aber nicht direkt in den Sand zu setzen, muss man sich erst einmal mit Börsen und der dezentralen Währung auseinandersetzen. Davon haben auch Trading-Influencer im großen Stil profitiert. Ob auf YouTube, Instagram oder TikTok. Hobby-Experten geben Krypto-Tipps und verdienen damit ihr Geld.

Krypto-Festivals: Die Plattform für Experten und Interessierte

Nach wie vor sind einige Menschen skeptisch, ob Bitcoin und Co. eine Zukunft haben. Klar ist aber, dass die Technik dahinter definitiv auch in Zukunft relevant bleiben wird. Aufgrund des steigenden Interesses wurden eigene Festivals für Krypto-Begeisterte ins Leben gerufen. Das Crypto Fest in Südafrika oder das Cryptoville Festival in Liechtenstein bringen Experten, Speaker und Interessierte aus aller Welt zusammen. So gelangen Bitcoin und Blockchain aus der digitalen Welt direkt auf die Bühne. Dabei muss es auf den Festivals nicht immer sachlich und trocken zugehen. Das Tulum Crypto Fest vereint Full-Moon-Party mit Vorträgen auf hohem Niveau. Der Boom von Bitcoin hat auch der Kulturbranche und kreativen Szene gutgetan. Mittlerweile hat sich eine eigene Industrie rund um Krypto und Blockchain entwickelt. Auch Messen im großen Stil wie die Crypto Expo in Dubai locken mit vielen Highlights auf und neben der Bühne. Hier gilt es, die Gunst der Stunde zu nutzen. Denn ob der Hype ein absehbares Ende hat, gleicht einem Blick in die Kristallkugel. Mit einem großen Crash könnte das Interesse an Bitcoin und Co. aber zumindest für kurze Zeit auch wieder schlagartig zurückgehen.