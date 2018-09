Von der Nische zum Mainstream

Wie die Zeit doch vergeht: Eine der wichtigsten Leistungsschauen der Gamesbranche, die Gamescom, feierte Ende August ihr zehnjähriges Bestehen.

Mehr als 1.000 Aussteller aus über 50 Ländern kamen nach Köln. Die großen Publisher zeigten ihre üblichen Jahrestitel wie PES 2019, Battlefield 5, FIFA 19 und COD: Black Ops 4. Auf diese Games freuen sich nicht zuletzt die Online-Player. Aber auch Titel, auf die Fans jahreslang hinfieberten, wie Darksiders 3, Metro: Exodus und Forza Horizon 4 waren dabei.

Endlich wieder Stapler Fahren mit Ryo

Ein großes Thema war auch das heiß diskutierte Cyberpunk 2077, welches im Business-Bereich gezeigt wurde. Einen Release Termin gibt es allerdings immer noch nicht. Aber das Flehen der Shenmue Fans wurde nach fast 20 Jahren erhört – der dritte Teil der Reihe ist für den August nächsten Jahres angekündigt. Auch die berühmteste Videospiel-Helding der Welt, Lara Croft, darf ab September wieder ran. Auch sie bekommt mit »Shadow of the Tomb Raider« einen dritten Teil. Comic-Fans wurden ebenfalls nicht enttäuscht: Marvel´s Spider-Man ist bereits raus.

Gamer stehen wieder vor harten Entscheidungen

Heiß erwartet wurde auch der Nachfolger der »Life is Strange«-Reihe: Nach einem packenden ersten Teil und einem ebenso spannenden Prequel (»Life is Strange – Before the Storm«) bringt Square Enix jetzt fünf neue Episoden vom 3D-Adventure raus. Auch in der Fortsetzung wird der Spieler wieder die Handlung durch seine Entscheidungen beeinflussen. Die Hauptcharaktere des Spiels sind der 16-jährige Sean Diaz und der neunjährige Daniel Diaz. Die beiden Brüder leben mit ihrem Vater in Seattle, bis ein tragisches Ereignis ihr Leben für immer verändert. Da hierbei ein Polizist durch übernatürliche Kräfte getötet wird, fliehen sie vor der Polizei und versuchen Puerto Lobos, die Heimatstadt ihrer Familie, zu erreichen. Auf der Reise nach Mexiko muss sich Sean um seinen jüngeren Bruder Daniel kümmern, ihn anleiten und erziehen. Die erste Episode erscheint am 27. September für PC, Xbox und PS4.