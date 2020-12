Von kurios bis schaurig – Weihnachtsbräuche aus aller Welt

Weihnachten: Das verbindet man hierzulande mit besinnlichkeit, Weihnachtsbaum, Kirchgang und gutem (und reichlichem) Essen. Die Geschenke bringt regional entweder der Weihnachtsmann oder das Christkind. In anderen Teilen der Welt haben sich mitunter ganz andere kuriose Bräuche zu den Festtagen entwickelt.

In Irland gehört dazu das traditionelle Weihnachtsschwimmen, bei dem sich am Morgen des 25. Dezember tausende Tapfere in die kalten Atlantikfluten stürzen. Das Spektakel zieht – normalerweise – viele Schaulustige an und entwickelt sich zu einem großen Fest.

Ein etwas schauriger Brauch hat sich in Norwegen gehalten: Rechtzeitig vor Heiligabend verstecken viele Familien ihre Wischmopps und Besen im Haus. Ansonsten – so die Befürchtung – Hexen und bösen Geister sie als Fluggeräte missbrauchen und so die weihnachtliche Ruhe stören.

Zu recht großer Bekanntheit auch hierzulande hat es »El Gordo« (»Der Dicke«) inzwischen gebracht. Damit ist der große Lotto-Jackpott gemeint, der in Spanien jedes Jahr kurz vor Weihnachten ausgeschüttet wird. Insgesamt werden dabei mehr als zwei Milliarden Euro an die Gewinner verteilt. Die Tradtition ist in Spanien bereits über 200 Jahre alt. Im letzten Jahr gewann übrigens das Los mit der Nummer 26590.

Ebenso sportlich wie in Irland geht es an Weihnachten in Venezuela zu, zumindest in der Hauptstadt Caracas. Viele Familien besuchen die Messe, fahren dort aber nicht mit dem Auto hin, sondern auf Rollschuhen. Ganze Straßen sind extra für dieses Ereignis für Autos gesperrt. Woher dieser kuriose Brauch stammt, ist nicht bekannt.

Schrill geht es auf en Philippinen zu: Hier gehören an Weihnachten (an dem es meist locker 30 Grad warm ist) Mottopartys und Karaoke zum Fest. Die Familien kommen zusammen, feiern und singen ausgelassen – und beste Verkleidung wird sogar mit einem Preis ausgezeichnet.