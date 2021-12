Vorhang Auf! Manege Frei!

Alle Jahre wieder bekommen nicht nur die Kinder in Reutlingen kurz vor Weihnachten leuchtende Augen und freuen sich auf etwas ganz Besonderes – denn am 22. Dezember beginnt der Reutlinger Weihnachtscircus. Mehr als zwei Wochen lang ist dann Lachen und Staunen im Zirkuszelt angesagt, wenn Familie Sperlich zahlreiche preisgekrönte Artisten, wie Schlappseil-Königin Ameli Bilyk, faszinierende Tiernummern, wilde Tänzer und fabelhafte Akrobaten in die Manege bringt.

Die Zeit zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige gilt als die schönste Zeit des Jahres. Das gilt vor allem für die Achalmstadt, denn dort sorgt bereits zum 18. Mal die bunte Show des Reutlinger Weihnachtscircus bei Kindern und Erwachsenen für glänzende Augen, große Spannung und ungläubiges Staunen. Als besonderes Highlight in diesem Jahr wartet Ameli Bilyk auf dem Schlappseil auf die Besucher. Die mehrfach preisgekrönte Artistin gewann unter anderem beim Zirkusfestival »The Stars of Future« den 1. Platz und wurde 2018 zur Finalistin bei »Das Supertalent«!

Aber auch ihre Mitstreiter in der Manege haben einiges zu bieten. So werden die Ausnahmeathleten der Gruppe »Ukrainian Double Swing« das Publikum mit ihren wagemutigen Sprüngen von der bekannten russischen Schaukel begeistern.

Für tierische Freudenschwünge sorgt hingegen Alexa Lauenburger. Sie gewann 2017 mit ihre Hundedarbietung der Spitzenklasse beim »Supertalent«. Danach wurde die Darbietung an den Schweizer Circus Knie verkauft. Durch den guten Kontakt der Familie Sperlich zu Luis Knie hat er dem Reutlinger Weihnachtscircus die Hundedressur und seine Ponys zur Verfügung gestellt, die von Herrn Althoff, seinem langjährigen Tierlehrer, vorgeführt werden.

Neben diesen Artisten dürfen sich die Zuschauer auch auf wahren Nervenkitzel bei der wilden BMX-Stuntshow des russischen X-Clan freuen und sich vom polnischen Starclown Rico begeistern lassen. Darüber hinaus erwarten viele weitere hochklassige Acts in der Manege die Besucher. Zum 18. Reutlinger Weihnachtscircus wurde nur die »Creme de la Creme« aus Varieté und Circuswelt engagiert und so ein Programm der absoluten Superlative zusammengestellt.

Reutlinger Weihnachtscircus Mi. 22. Dezember bis So. 9. Januar, täglich 15 Uhr und 19 Uhr, Ausnahme So. 24. Dezember nur eine Vorstellung um 14 Uhr, Stadion an der Kreuzeiche, Reutlingen, www.reutlinger-weihnachtscircus.de