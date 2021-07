„Wachgeküsst! - Esslingens unbekannter Osten“

Marktplatz, Rathausplatz, Innere Brücke, Bahnhofstraße – Plätze und Straßen im Herzen der Altstadt, die jeder Gast und Bürger streift, jedoch führt einen der Weg seltener in den Altstadtbereich jenseits von Webergasse oder Hafenmarkt. Die neue Führung der Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST) bietet Bürgern und Gäste genau diese Möglichkeit und stellt eine Erweiterung des rund 40 Touren umfassenden Führungsangebotes dar.

„Die Geschichte der Stadt Esslingen steckt voller Entdeckungen, die mittelalterliche Altstadt voller Kleinode und Kunstwerke. Mit dieser neuen Stadtführung möchten wir Aspekte aufzeigen, die selbst so manchem Esslinger Bürger unbekannt sein dürften“, betont EST-Geschäftsführer Michael Metzler.

Jenseits ausgetretener Pfade und doch nur wenige Schritte von Markt- und Rathausplatz entfernt. Kein anderer Teil der Altstadt steckt so voller spannender historischer, sozialer und städtebaulicher Entwicklungen wie das Viertel jenseits des Hafenmarktes – vornehmlich geprägt durch Handwerker und einfache Leute.

„Gerade die so genannten kleinen Leute sind oftmals der Grundstoff, der Motor einer Stadtentwicklung, so auch im historischen Esslingen“, stellt die Gästeführerin Frau Schaible (M.A.) heraus und liefert damit einen der Gründe für ihren Antrieb sich mit dem Gebiet zwischen Webergasse und Küferstraße, zwischen Hafenmarkt und Wolfstor intensiv zu befassen.

Darüber hinaus besticht die östliche Altstadt mit reizvollen Bauwerken und einer unerwarteten Stille, in dieser sonst so quirligen Stadt. Die klösterliche Anlage eines für die Stadt wichtigen Bettelordens, der Franziskaner, befindet sich hier. Jener Orden, der sich mehr als andere der einfachen Bevölkerung zugewandt hat und das Leben in diesem Teil der Stadt mitprägte.

Die Franziskanerkirche selbst, als bis heute herausragendes Beispiel für die Bettelordensarchitektur jener Zeit.

Das Wolfstor - der älteste noch erhaltene Torturm Esslingens. Um 1200 erbaut, gibt er noch heute Auskunft über die Bedeutung der innerstädtischen Befestigungsanlage.

Die Führung zeichnet sich aber nicht allein durch diese Gebäude aus, „es sind die weniger sichtbaren, eher verborgenen Spuren derer, die einst diesen Teil der Stadt belebten. Man muss sie nur wahrnehmen. Der Blick auf das nicht gleich Offensichtliche wird in diesem Viertel geschärft und macht es zeitgleich, für Bürger und Gäste, so spannend“, hebt Michael Metzler hervor.

Die nächsten öffentlichen Touren finden am So 22.08. und So 26.09. (jeweils 14.00 Uhr) statt. Tickets sind online unter https://www.esslingen-marketing.de/einzelfuehrung oder direkt in der Stadtinformation buchbar.

Die Führung ist auch auf Anfrage für geschlossene Gruppen bis 25 Personen für 95 € pauschal buchbar und dauert 1,5 Stunden. Das Team der Stadtinformation berät Sie gerne.

Kontakt und Buchung: Esslinger STADTINFORMATION, Marktplatz 16, 73728 Esslingen am Neckar. aktuelle Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. von 10 bis 15.30 Uhr. Telefon 0711 396939 – 69, Fax 0711 396939 – 39, info@esslingen-marketing.de. www.esslingen-marketing.de