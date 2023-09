Wärmepumpen-Finanzierung: Was Bauherren dazu wissen sollten

Deutschland steckt mitten in der Energiewende. Künftig soll die in der Bundesrepublik verbrauchte Energie so weit wie möglich aus grünen Alternativen zu konventionellen Energieträgern gedeckt werden. Im Hinblick auf Strom ist der Fortschritt bereits bemerkenswert. Die Wärme-Wende steckt demgegenüber noch in den Kinderschuhen. Das liegt vor allem an Gas- und Ölheizungen, die hierzulande noch immer als verbreitetste Heizungsart gelten. In Neubauten setzen sich mittlerweile Wärmepumpen durch. Das nicht zuletzt dank der staatlichen Förderungen, die Bauherren beim Einsatz der Technologie erhalten. Die Anforderungen an förderfähige Projekte ändern sich allerdings ständig. Wissenswertes zur aktuellen Lage steht hier.

Wärmepumpen: Wie viel sie kosten und was der Staat bezuschusst

Eine angemessene Dämmung zur Isolierung des Hauses. Zur Stromversorgung eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und zum Heizen eine Wärmepumpe im Haus, die Umgebungsluft, das Erdreich oder das Grundwasser zur Bereitstellung von Heizenergie benutzt. Immer mehr Bauherren bauen im Hinblick auf die Energieversorgung bewusst nachhaltig und zielen auf Unabhängigkeit von konventionellen Energieversorgern ab. Das nicht nur dem Klima zuliebe, sondern auch zur Geldersparnis. Seit der Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine sind speziell die Öl- und Gaspreise extrem gestiegen. Aus diesem Grund sind unabhängige Heiztechnologien wie Luft-Wasser-Wärmepumpen so beliebt wie nie. Denn Hausbesitzer können dank ihres ökonomischen Funktionsprinzips beim Heizen auf fossile Brennstoffe verzichten. Setzt man Wärmepumpen in Verbindung mit einer Solaranlage ein, lassen sie sich trotz ihres Strombedarfs zudem größtenteils unabhängig von Stromanbietern und nahezu klimaneutral betreiben. Seit einiger Zeit stehen die umweltfreundlichen Heiztechnologien daher im Zentrum des grünen Wandels. Allerdings kosten sie ihren Preis. Die gesamten Anschaffungskosten liegen je nach Situation zwischen 20.000 und 35.000 Euro. Auf lange Sicht lohnt sich die Investition jedoch, denn durch die spätere Unabhängigkeit im Hinblick auf die Wärmeversorgung spart man bares Geld. Die Anfangskosten amortisieren sich, bis tatsächlicher Gewinn entsteht. Trotz Aussichten wie dieser schrecken einige Bauherren vor der hohen Anfangsinvestition zurück. Um sie beim nachhaltigen Hausbau zu unterstützen, gewährt der Staat Zuschüsse. Das allerdings nur unter bestimmten Bedingungen, die sich ständig verändern.

Förderungen: Bafa-Förderbetrag und BEG-Förderungsmaßnahmen

Bauherren beantragen Förderungen für Wärmepumpen seit Juli 2022 ausnahmslos über das Bafa (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Vorher stand ihnen auch ein Förderprogramm der KfW offen, das im Juli 2022 gestrichen wurde. Der maximale Bafa-Förderbetrag liegt aktuell bei 60.000 Euro, wobei sich der Gesamtbetrag aus Einzel-Zuschüssen im Sinne von gestaffelten Prozenten zusammensetzt. Insgesamt besteht die Aussicht auf

einen Basis-Zuschuss von 25 Prozent.

einen Zusatzbonus von weiteren zehn Prozent, falls eine noch funktionierende Öl-, Kohle-, Gas- oder Nachtspeicherheizung gegen eine Wärmepumpe eingetauscht wird.

einen Zusatz-Zuschuss von weiteren fünf Prozent, wenn durch die Installation der Wärmepumpe zusätzlich Wärmequellen im Grundwasser oder in der Erde erschlossen werden.

einen Extra-Zuschuss von fünf Prozent, falls zum Betrieb der Wärmepumpe natürliche Kältemittel verwendet werden.

Nicht alle der genannten Förder-Boni lassen sich miteinander kombinieren. Beispielsweise können Bauherren nur einen der letzten beiden Zuschüsse beantragen. Somit bezuschusst der Staat Wärmepumpen mit maximal 40 Prozent. Damit die genannten Förderungen bewilligt werden, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Beispielsweise muss die Arbeitszahl der geplanten Wärmepumpe mindestens 2,7 (ab 2024: 3,0) betragen, wobei die Technologie mindestens 65 Prozent der jeweiligen Wohnfläche beheizen muss. Soll ein altes, damals bereits gefördertes Modell gegen ein neues getauscht werden, so müssen zum Erhalt neuer Zuschüsse Anteile der damaligen Förderung zurückgezahlt werden. Es sei denn, die alte Wärmepumpe war mindestens sieben Jahre lang in Betrieb.

Außerdem sind Neuerungen bei den BEG-Förderungsmaßnahmen (Bundesförderung für effiziente Gebäude) geplant, welche ab 2024 in Kraft treten werden. So ist vorgesehen:

20 % Klima-Geschwindigkeitsbonus, wenn die fossile Heizung bis 2028 ersetzt wird (nur selbstgenutztes Eigentum)

30% Grundförderung für alle Wohn- und Nichtwohngebäude

30% Bonus für Haushalte mit Einkommen bis zu 40.000 € (nur selbstgenutztes Eigentum)

Maximal 70 % Investitionskostenzuschuss

Die Förderfähigen Investitionskosten werden von 60.000 € auf 30.000 € halbiert

Klimafreundlicher Neubau: Was Bauherren mit Wärmepumpen zum neuen KfW-Förderprogramm wissen müssen

Obwohl das frühere Förderprogramm der KfW Vergangenheit ist, können Bauherren ihre Bauprojekte seit dem 1. März 2023 über das neue Programm Klimafreundlicher Neubau finanzieren. Die Anforderungen sind im Vergleich zur alten KfW-Förderung allerdings gestiegen. Lediglich leise Luftwärmepumpen in Kombination mit PV-Anlagen für den Eigenverbrauch werden noch mit zinsvergünstigten KfW-Krediten belohnt. Der Neubau darf zur Antragsbewilligung insgesamt nur so viel CO2 ausstoßen, dass er mit seinen Treibhausgasemissionen das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude Plus erreicht. Um dieses Qualitätssiegel zu erhalten, muss der Lebenszyklus inklusive der einzuhaltenden Höchst-Emissionen pro Quadratmeter analysiert werden. Der Energiebedarf der geplanten Immobilie muss dabei so niedrig wie möglich ausfallen und sollte ausschließlich mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Öl, Gas und Biomasse sind demzufolge ausgeschlossen. Abgesehen von diesen energetischen Anforderungen erfüllen zertifizierte Gebäude weitere Kriterien, die für ihre Nachhaltigkeit sprechen, darunter barriere- und schadstofffreie Eigenschaften. Pro Wohneinheit gibt es für besonders nachhaltige Immobilien zinsgünstige KfW-Kredite von bis zu 150.000 Euro. Ein Energieeffizienz-Experte (EEE) muss in die Antragstellung mit einbezogen werden, um die Nachhaltigkeit zu bestätigen.

Zusatz-Tipp zur Finanzierung von Wärmepumpen

Wer nachhaltig baut, kann nicht nur Fördermittel aus dem staatlichen Zuschuss-Fonds beantragen. Einzelne Bundesländer verfügen teils über weitere Fördermittel und stellen unter Umständen geringere Anforderungen an entsprechende Bauprojekte. Energieexperten können hierzu beraten. Auch der Förderrechner für Wärmepumpen kann Bauherren dabei helfen, ihre Finanzierung besser zu planen.