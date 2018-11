Warme Stunden unter Palmen in der Thermen und Badewelt Sinsheim

× Erweitern Foto: Thermen & Badewelt Sinsheim Badewelt Sinsheim Palmen

Ein Südseeparadies mit 34 °C warmem, kristallklaren Wasser in mehreren Lagunen, umgeben von 400 echten Südseepalmen und einer farbenfrohen Orchideenpracht, um der winterlichen Kälte für ein paar Stunden oder den ganzen Tag zu entkommen – das bietet das große Palmenparadies der Thermen & Badewelt Sinsheim an allen Tagen der Woche. Und auch während der kalten Jahreszeit eröffnet der Außenbereich eine Gelegenheit sich im warmen Wasser oder im großen Strömungskanal treiben lassen. Körperliche Erholung und geistige Entspannung finden alle vorweihnachtlich gestressten Gemüter in der Vitaltherme und Sauna mit acht Themensaunen. Regelmäßiges Saunieren stärkt das Immunsystem, trainiert Herz und Kreislauf und bringt fit durch den Winter. Insbesondere der Eukalyptus- Aufguss wirkt belebend und befreiend auf die in der kalten Jahreszeit beanspruchten Atemwege. Für eine anschließende Abkühlung sorgt der Panoramapool mit wunderschönem Ausblick über den Kraichgau und auf die Burg Steinsberg.

Wer noch ein passendes Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk sucht: Die Thermen- und Badewelt Sinsheim bietet Gutscheine zum Verschenken, erhältlich an der Kasse oder Online unter www.badewelt-sinsheim.de.

Thermen & Badewelt Sinsheim

Badewelt 1, 74889 Sinsheim, Fon: 07261-4028-0

www.badewelt-sinsheim.de