Warrior-Parcours an der JSS

Am Freitag und Samstag (17. und 18.01.20) waren die Kinder aus dem Häuschen als der Countdown lief: Die ersten Startnummern machten sich bereit, der Wettkampf begann und jeder wollte in Bestzeit das Ziel erreichen.

Eine imposante Anlage war am Freitag und Samstag in der Sporthalle der Josef-Schwarz-Schule aufgebaut. Sie erinnerte etwas an eine riesige Hüpfburg, doch war schnell klar, es nicht allein Spaß, sondern auch um den Wettkampf ging. Auf dem Gelände des "JSS-Warrior-Parcours" stellten sich Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren der Herausforderung und kämpfen sich in einem der größten Hindernisparcours Deutschlands ans Ziel. Am Freitag war das Event eine interne Veranstaltung der vierten Klassen des Gymnasiums, Samstag ging es dann für die Kinder anderer Schulen an den Start. Die Resonanz fiel überaus positiv aus: "Die erste Reaktion der Kinder, als sie die Anlage sahen, war 'booooaaah!", berichtet Organisatorin Isabel Wünsch. "Der Parcours ist etwa 40 Meter lang und echt imposant. Ich war wirklich platt, nachdem ich einmal durchgerannt war, die Kinder schaffen es aber locker zehn Mal", schildert sie lachend. Die Aufregung war den Kindern anzumerken: Zum Aufwärmprogramm, das mit Disco-Musik untermalt war, gehörte Trampolin springen ebenso wie kurzes Sprinten. Natürlich gab es auch ein entsprechendes Showprogramm mit Cheerleadern, außerdem standen Bastelstationen bereit. Wer mochte, konnte sich zudem ein Glitzertattoo auftragen lassen. Knapp 70 Kinder waren am Samstag zugegen, für interessierte Eltern gab es eine kleine Informationsführung durch die Schule.

Die Startnummern wurden durchgesagt, immer in Zweierteams traten die jungen Sportler an und kämpften gegen die Zeit um den Sieg. "Wir haben uns bewusst gegen einen Gewinn für den Sieger entschieden", betont Wünsch, "Es gibt aber Medaillen und auch Teilnehmerurkunden werden ausgeteilt". Im Schulleiter-Team war die Idee für die Sportveranstaltung aufgekommen und es wurde schnell klar, dass daraus ein großes Event mit vielen Teilnehmern werden sollte. Als Zuschauer merkte man sofort, dass es sich um eine professionelle Veranstaltung handelte: Musik und Show-Einlagen erzeugten eine echte Party-Atmosphäre. "Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch einmal wiederholt wird", äußert die Organisatorin optimistisch. Das wäre sicher auch im Interesse der begeisterten Kinder. Als er Countdown läuft und die Lautsprecherstimme durchsagt: "Die Nummer 33 an den Start!", sind die kleinen Krieger nicht mehr zu bremsen und vom Ehrgeiz gepackt.