Warum Deutschland eines der besten Länder für Buchmacher ist

Deutschland ist Wettnation! In den nächsten Jahren wird sich die Bundesrepublik zu einem der wichtigsten Standorte für Anbieter von Online Wetten entwickeln. Allein für die nächsten 5 Jahre wird ein Wachstum von mehr als einer Milliarde Euro vorausgesagt. Das jährliche Wachstum soll dabei um mehr als 5 % wachsen. Investoren und Provider gleichermaßen zieht es daher aktuell in Scharen nach Deutschland.

Dass der deutsche Glücksspielmakrt so stark wächst, hat verschiedene Gründe. So unter anderem die Vorliebe der Deutschen für Online Gaming, das Millionenpublikum der Bundesliga und der neue Glücksspielvertrag. Wie diese Faktoren genau die Branche beeinflussen und wie sich dieser Trend in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird, verraten wir in den folgenden Absätzen.

Online-Gaming Nation Deutschland

Online Gaming ist in Deutschland so beliebt wie noch nie zuvor. Fast 4 Millionen Menschen spielen täglich im Internet. Und ganze 30 Millionen Menschen nutzen Online Games zumindest von Zeit zu Zeit. Kein Wunder, schließlich versprechen die Online Spiele jede Menge Spaß, Action und den sozialen Austausch mit anderen Gamern.

Und Online Wetten stehen diesem Spielspaß in nichts nach. Dabei kann man ganz bequem von Zuhause aus auf eine unglaublich große Auswahl an Sportevents wetten und den maximalen Nervenkitzel erleben. Und ganz nebenbei ist auch noch ein Echtgeldpreis möglich. Wenn du das selber einmal ausprobieren willst, dann starte jetzt mit dem Wetten in Deutschland ohne irgendwelche Probleme.

Die Bundesliga: Millionen von potenziellen Kunden

Mario Klassen on Unsplash

Einer der wichtigsten Gründe für die unglaubliche Beliebtheit von Sportwetten in Deutschland ist die Bundesliga. Denn immerhin zieht es jedes Wochenende mehrere Millionen Zuschauer vor die Fernseher, wenn die besten deutschen Teams gegeneinander spielen. Das wiederum bedeutet für die Wettanbieter, dass es hier ein potentielles Zielpublikum in Millionenhöhe gibt.

Genau deshalb schalten die Buchmacher bei diesen Spielen auch besonders aggressiv Werbung – die Bandenwerbung eines der großen Wettanbieters haben Sie bestimmt auch schon einmal bei einer Live Übertragung gesehen. Auch in Sport-Zeitschriften und auf Fußball-Webseiten wird eifrig für Sportwetten geworben.

Und das erfolgreich: Bis 2024 soll der jährliche Umsatz der Glücksspielbranche auf ganze 3,3 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Und für den überwältigenden Großteil dieser Umsätze sind Wetten auf Fußballspiele verantwortlich. Die große Fußballbegeisterung hierzulande ist also einer der wichtigsten Gründe dafür, dass Deutschland eines der wichtigsten Länder für Buchmacher aus der ganzen Welt ist.

Der neue staatliche Glücksspielvertrag

Betrug droht inzwischen nicht mehr nur an der Haustür, sondern immer mehr auch im Internet. Kein Wunder also, dass sich viele Konsumenten Sorgen um die eigene Sicherheit, bzw. den Schutz der eigenen Daten bei Online Glücksspielen machen. Mit dem neuen Online Glücksspielvertrag wird sich das jetzt allerdings ändern. Denn das neue Gesetz macht das Online Wetten in Deutschland erstmal bundesweit vollständig legal.

Das bedeutet, dass sich die Anbieter jetzt auch um eine deutsche Lizenz für Online Spiele bemühen können. Dadurch wird es Spielern in Zukunft unglaublich einfach gemacht, auf nur einen Blick zu erkennen, ob es sich um einen seriösen Anbieter handelt. Denn eine deutsche Lizenz wird auf Grund der strengen Vorschriften einen hundertprozentigen Schutz gegen Betrug und Diebstahl im Internet garantieren.