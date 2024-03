Warum die US-Lotterie MegaMillions auch bei uns beliebter wird

Sie träumen vom großen Gewinn aus Übersee? Tatsächlich stehen die Chancen für Sie gar nicht mal so schlecht! Dennoch hält sich hartnäckig die Behauptung „Es wäre wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden, als den Jackpot abzuräumen“. Hätten sich die tausenden Jackpotgewinner dasselbe gedacht, wären Sie jetzt nicht vom Millionenregen gesegnet.

Aber wie ist es eigentlich möglich, an der amerikanischen Lotterie teilzunehmen? Ganz einfach, über den Online-Lottoanbieter Lottoland. Sie wollen mehr über MegaMillions wissen? Dann sollten Sie die nächsten Zeilen aufmerksam verfolgen.

Was steckt eigentlich hinter dieser Lotterie?

Sie möchten einen kleinen Einblick in die Lotterie aus Übersee gewinnen? Kein Problem! MegaMillions ist eine US-amerikanische Multistaaten-Lotterie, die in 44 Bundesstaaten plus Washington angeboten wird. Lottospieler fordern ihr Glück jeweils mittwochs und samstags heraus.

Streicht ein Lottospieler aus den USA in einer der 9 Gewinnklassen ein nettes Sümmchen ein, möchte der Fiskus ein Stück vom Kuchen abhaben. Denn in den USA werden Lottogewinne besteuert. Es fallen insgesamt 25 % Kapitalertragssteuern an, wenn der Lotteriegewinn mehr als 5000 US-Dollar beträgt. Für Ausländer liegt der Betrag sogar noch etwas höher, hier beträgt die Kapitalertragssteuer mehr als 30%.

Mir wird im Falle eines Gewinns also wirklich 30 % weggenommen? Ruhig Blut! Geben Sie Ihren digitalen Lottoschein über den Online-Lottoanbieter Lottoland ab, streichen Sie die gesamte Gewinnsumme steuerfrei ein! Schließlich sind Lottogewinne in Deutschland steuerfrei.

Kann ich als Deutscher also auch bei MegaMillions mein Glück versuchen?

Ja, das geht. Amerikanische Lotterien wie eben der bekannte und seriöse MegaMillions sind unter anderem mittels Online-Lottoanbietern möglich. Da bei MegaMillions die Gewinne enorm sind, erfreut sich diese Lotterie auch bei Deutschen großer Beliebtheit. Der garantierte Mindestjackpot von umgerechnet 40 Millionen Euro kann sich sehen lassen. Hinzu kommt, dass die Spielregeln im Vergleich zu anderen Lotterien sehr einfach gehalten sind.

Wer eine Lottoannahmestelle nach der nächsten abklappert, wird enttäuscht! Die Tippabgabe funktioniert ausschließlich digital über einen Online-Lottoanbieter wie Lottoland. Und das verspricht gleich mehrere Vorteile. Das Ausfüllen der Tippscheine ist bequem von Zuhause oder vom Smartphone aus möglich. Lottoland sorgt mit einem Abo-Modell sogar dafür, dass Sie zukünftig keine Ziehung mehr verpassen.

Aber wie funktioniert MegaMillions eigentlich?

Ihr Glück fordern Sie bereits ab 3 Euro bei Lottoland heraus. Für die Teilnahme müssen Sie sich für 5 Zahlen zwischen 1 und 70 entscheiden und dann noch einen Megaball wählen, der zwischen 1 und 25 liegt. Wie beim Klassiker 6aus49 auch, räumen Sie den Jackpot nur ab, wenn Sie alle Zahlen richtig tippen. Der Jackpot startet übrigens bei satten 40 Millionen und erhöht sich jedes Mal, wenn er nicht geknackt wird, um weitere 5 Millionen Dollar.

Wie stehen die Chancen, die Ziehung als Jackpotgewinner zu verlassen?

Die Chancen, die Lotterie-Ziehung als Sieger zu verlassen, stehen bei etwa 1 zu 303 Millionen. Beweisen Sie ein glückliches Händchen, stehen Ihnen zwei Auszahlungsoptionen offen: Die anteilige Auszahlung der Gewinnsumme auf einen Schlag oder die Auszahlung der gesamten Gewinnsumme auf über 29 Jahre verteilt.

Gewinnsummen, die in Europa ihresgleichen suchen

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten warten auch gleichzeitig die höchsten Lottogewinne. Im vergangenen Jahr wurde der Rekordgewinn aus dem Jahr 2018 (1,537 Milliarden Dollar) nochmals geknackt. Beachtliche 1,602 Milliarden Dollar strich ein Lottospieler aus Florida ein.

Kuriose Geschichten zu dieser Lotterie

Die neueste Meldung im Zusammenhang mit MegaMillions war gerade in der Presse zu lesen: Ein Lottogewinner sicherte sich (theoretisch) einen Gewinn von umgerechnet 33 Millionen Euro. Und ob Sie es glauben oder nicht: Er hat seinen Gewinn schlichtweg verschlafen. Der Grund dafür? Unbekannt. Der Gewinner konnte einfach nicht ermittelt werden. Er meldete sich bis zum Ablauf der Frist nicht bei der Lotterie. Das ist natürlich ärgerlich.

Was passiert mit dem Geld? Das Gesetz von Florida gibt vor, dass nicht beanspruchte Gelder aus Lottogewinnen zu 80 % an den Educational Enhancement Trust Fund überwiesen werden müssen. Damit kommt ein Teil des Geldes, also Bildungseinrichtungen in Florida, zugute.