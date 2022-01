Warum ein VPN auf Ihrem PC für mehr Sicherheit sorgen kann!

Haben Sie schon einmal in einem Café gesessen und mit Ihrem Laptop oder Mobilgerät gearbeitet und sich beobachtet gefühlt? Vielleich hat Sie Ihr Gefühl nicht betrogen, aber auf eine ganz andere Art, wie Sie sich vorstellen!

In öffentlichen Netzwerken ist die Internetverbindung besonders vulnerable. Die offenen Systeme bieten viele Möglichkeiten um Daten abzufragen und sogar komplette Systeme zu übernehmen. Die Teilnehmer im öffentlichen Netzwerk merken nicht einmal, das andere Personen Zugriff auf ihre Geräte haben und die Konsequenzen können katastrophal sein. Von einem einfachen Identitätsdiebstahl bis hin zur kompletten Kontoplünderung ist dann alles möglich!

Wie eine VPN-Verbindung Ihre Sicherheit gewährleisten kann!

Ein VPN für den PC ist eine Sicherheitsvorkehrung, die nicht nur in öffentlichen Netzwerken vor Kriminellen schützen kann. Das VPN baut einen verschlüsselten Tunnel zwischen Ihrem Gerät und einem entfernten Server des VPN-Dienstleister auf. Der gesamte Internet-Verkehr wird durch diesen Tunnel geleitet, so dass niemand Zugriff auf Ihre Daten hat. Die Kommunikation ist verschlüsselt und die Identität und der Standort Ihres Gerätes wird durch den VPN-Server maskiert.

Um die Importanz der VPN-Verbindung zu verstehen, ist es nützlich, dass wir uns einige Szenarien vorstellen. Sie sitzen in einem Restaurant und wollen nur kurz ihr Bankkonto mit Ihrem Handy oder PC überprüfen, um sicher zu stellen, das genügend Geld auf Ihrem Konto vorhanden ist. Für einen versierten Hacker ist es kein Problem, Ihren Datenverkehr anzuzapfen, ohne dass Sie es merken. Dadurch gelangt er an wichtige Informationen, wie zum Beispiel Ihren Namen, Ihre Kontonummer und Ihr Passwort. Im schlimmsten Fall kann er alle Daten auf Ihrem Gerät kopieren, was ihm die Möglichkeit zu einem kompletten Identitätsraub gibt.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen zu Hause und durchsuchen das Angebot Ihrer favorisierten Online-Shops. Da Sie über die neusten Geräte verfügen, gehen Sie davon aus, dass Ihre Internetverbindung sicher ist. Abgesehen von versierten Hackern, die es auch schaffen sicher Internetverbindungen zu hacken, gibt es noch andere Gefahrenquellen. Wissen Sie, dass Ihr Internet-Anbieter die Möglichkeit hat Daten über Ihre Surf-Vorlieben abzufragen und diese Information zu verkaufen? Nicht nur Google und Facebook verdienen viel Geld damit Informationen Ihrer Kunden aufzuzeichnen, auch einfache Webseiten können viele private Informationen abfragen, speichern und verkaufen. Ein VPN macht es allen diesen Unternehmen unmöglich, Ihre Daten abzufragen und damit Geschäfte zu machen.

Mehr Streaming-Angebote mit einer VPN-Verbindung

Viele Webseiten und auch Dienstleister fragen Ihren aktuellen Standort ab, um Ihr Angebot zu personalisieren. So können Kunden aus Deutschland keine Filme in Netflix abrufen, die nur in anderen Ländern freigeschaltet werden. Mit einer VPN-Verbindung haben Sie Zugriff auf die neusten Filme und Serien, die in Deutschland noch nicht erhältlich sind und können sogar auf günstigere Angebote in Webshops zurückgreifen, die eigentlich nicht in Deutschland angeboten werden.

Ein VPN ist ein Einfaches aber doch leistungsstarkes Werkzeug um die Privatsphäre im Internet zu schützen. Mit dem Service kann vermieden werden, das Malware auf Ihren Geräten installiert wird und das eine Analyse Ihrer Verhaltensmuster im Internet gemacht werden kann. Eine VPN-Verbindung kann sogar die Nutzung von Cookies unterbinden, die Unternehmen nutzen um Ihr Verhalten auf Ihren Webseiten nachzuverfolgen.