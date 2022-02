Warum frieren Frauen schneller als Männer – und was kann man dagegen tun?

Egal ob Mann oder Frau: Der Winter ist für die meisten Menschen keine schöne Jahreszeit. Graues Nieselwetter und kaltnasse Dunkelheit draußen schlagen auf die Stimmung und auf die Gesundheit. Dennoch ist es oft so, dass Frauen ganz besonders unter der Kälte leiden. Dabei handelt es sich keinesfalls um übertriebenes Gejammer: Tatsächlich gibt es einige simple physiologische Gründe, die ursächlich dafür sind. Und die gute Nachricht: Es gibt auch vieles, was Frauen tun können, um mit der Kälte besser umgehen zu lernen.

Frauen haben weniger Muskeln

Wenn der menschliche Organismus mit der Kälte konfrontiert wird, reagiert er auf eine ganz bestimmte Weise: Zunächst verengen sich die Blutgefäße, sodass weniger Wärme nach außen abgegeben wird. In diesem Zusammenhang werden auch ganz besonders die wichtigen Organe mit Blut versorgt. Hände und Füße hingegen, die weniger überlebenswichtig sind, werden dann schlechter durchblutet und kühlen schneller aus. Dies passiert bei Männern und Frauen gleichermaßen – jedoch nicht bei der gleichen Temperaturschwelle. Frauen erleben bereits Temperaturen unter 15 Grad Celsius als kalt. Bei Minusgraden hilft dann schnell nur noch die kuschelige Daunenjacke. Männer hingegen haben eine höhere Toleranz dafür, niedrige Temperaturen auszuhalten. Dies hat mehrere Gründe.

Ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass zusätzliche Wärme erzeugt wird, ist die Bewegung der Muskeln: Wir fangen an zu zittern. Das Zittern steigert die Wärmeproduktion um ein Fünffaches. Und Männer haben bis zu einem Viertel mehr Muskeln als Frauen. Dadurch kann durch das Anspannen dieser Muskeln, beispielsweise in Form von unwillkürlichem Zittern, mehr Wärme erzeugt werden.

Frauen haben dünnere Haut

Dass Frauen emotional „dünnhäutiger“ sind als Männer, ist vermutlich ein Klischee, das vor allem mit kulturell bedingten Rollenbildern zusammenhängt. Doch auf physiologischer Ebene kann man tatsächlich sehen, dass die Haut von Frauen nicht nur häufig sensibler ist, sie ist auch um bis zu 15 Prozent dünner. Dies führt dazu, dass der Körper nach außen hin schneller Wärme verliert. Auf der anderen Seite könnte man meinen, dass Frauen einen biologischen Vorteil haben, da sie anteilsmäßig mehr wärmendes Fettgewebe besitzen. Es stimmt, dass Fett Wärme speichern kann. Im Gegensatz zu Muskeln ist es jedoch nicht in der Lage, die Wärme auch selbst herzustellen. Davon abgesehen entspricht ein hoher Fettanteil nicht dem heutigen Schönheitsideal – was wohl auch dazu beiträgt, dass viele Frauen versuchen, schlank zu bleiben. Insgesamt stimmt es also, dass Männer physiologische Vorteile im Kampf gegen die Kälte haben. Dennoch handelt es sich um eine recht individuelle Reaktion, die vom konkreten Körperbau abhängt: Ein Mann, der klein und dünn gebaut ist, friert möglicherweise mehr als eine große, kräftige Frau.

So trotzen Sie der Winterkälte

Die Dicke der Haut ist kaum etwas, was man beeinflussen kann. Die Dicke der Muskeln jedoch schon. Wer weniger frieren möchte, sollte sich also entweder eine kleine Fettschicht anfuttern oder – noch besser – etwas Muskelaufbau betreiben. Achten Sie also darauf, sich mehr zu bewegen und regelmäßig Sport zu treiben. Besonders Kraftsport hilft dabei, widerstandsfähiger gegen Kälte zu werden. Auch die richtige Kleidung spielt natürlich eine wichtige Rolle. Ziehen Sie sich stets so an, dass Sie optimal an die Witterungsbedingungen und die jeweilige Aktivität angepasst sind. Wer beispielsweise draußen Sport machen möchte, sollte sich nur so dick anziehen, dass er im inaktiven Zustand noch ein wenig fröstelt. Durch den Sport wird nämlich viel Wärme erzeugt und andernfalls besteht die Gefahr, durch das Schwitzen nach dem Laufen zu schnell auszukühlen. Wenn Sie jedoch auf einen Kaffee auf der Parkbank oder bei einem langsamen Spaziergang verabredet sind, sollte die Kleidung deutlich mehr wärmen: Selbst unterstützt von einem Heißgetränk produziert der Körper andernfalls nicht genug Wärme, um Frieren zu verhindern.

Außerdem kann das individuelle Kälteempfinden auch durch Abhärtung verändert werden. Wenn Sie sich nie der Kälte aussetzen, werden Sie diese als deutlich unangenehmer erleben, als wenn Sie einen regelmäßigen Kältereiz spüren. Eine gute Möglichkeit, um den Organismus an kalte Temperaturen zu gewöhnen, ist es, am Morgen eine kalte Dusche zu nehmen. Diese hebt nicht nur die Stimmung und weckt Sie auf – die Kälte tut auch dem Immunsystem gut. Bei Wechselduschen beispielsweise ziehen sich die Blutgefäße abwechselnd zusammen und dehnen sich wieder aus. Dadurch entsteht eine Art Trainingsreiz – wie bei einem Muskel, der mit der Zeit immer stärker wird. Der Körper lernt so, sich schneller an wechselnde Temperaturen anzupassen. Irgendwann macht die Kälte einem dann viel weniger aus.