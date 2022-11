Warum setzen Unternehmen auf Gutscheine, Proben und Bonusangebote?

Wenn Angebote durch Gutscheine oder andere Ermäßigungen günstiger sind als erwartet, freuen sich Käufer darüber. Manchmal scheinen die Preisnachlässe allerdings so verlockend, dass sich Kunden fragen, ob sie zu gut sind um wirklich wahr zu sein. Wir werfen deshalb einen Blick in die Marktstrategien, die hinter Gutscheinen, kostenlosen Proben und Bonusangeboten stecken.

Geschenke machen glücklich

Wer etwas geschenkt bekommt, hat eine körperliche Reaktion auf das Ereignis. Dabei wird Dopamin im Gehirn ausgeschüttet, das Hormon, das für Belohnungsgefühle verantwortlich ist. Dopamin wird z. B. auch beim Gewinnen von Wettkämpfen, beim Bestehen von Prüfungen oder bei positiven, sozialen Interaktionen ausgeschüttet. Damit sind Geschenke eine hervorragende Möglichkeit für Unternehmen, angenehme Gefühle bei potentiellen Kunden auszulösen und damit positive Assoziationen mit der Brand zu erzeugen. Geschenke werden außerdem oftmals in Form von Kostproben vergeben. Dies kostet Unternehmen zwar ebenfalls Geld, kann aber einen großen Effekt auf die Verkaufszahlen haben. Um Vertrauen zwischen Kunden und Unternehmen zu schaffen, können Kostproben einen großen Beitrag leisten. Denn wer ein Produkt selbst testen und sich von der Qualität überzeugen kann, wird schneller im Regal zu selbigem Produkt greifen und weiß im Vorhinein, was er oder sie für sein Geld erhält. Proben werden dabei vor allem im Bereich der Lebensmittelindustrie eingesetzt. So kennt man die kleinen Häppchen oder Shots, die im Supermarkt ausgeteilt werden, um neue Kreationen zu testen. Auch viele Parfümerien setzen auf Proben für ihre Kosmetikprodukte und geben diese bei jedem Einkauf mit in die Einkaufstüte.

Rabatte in der Online Welt

Im Netz findet man viele Produkte, Dienstleistungen und Unterhaltungsprogramm zu günstigeren Preisen. Das kann verschiedene Gründe haben. Der wichtigste davon ist allerdings die große Konkurrenz im Internet. Wer in einen Laden in der Stadt geht, kann die Preise der Produkte nicht direkt mit denen im nächsten gleichwertigen Geschäft vergleichen. Dazu müsste man mehrere Shops besuchen und würde dabei jede Menge Zeit verlieren. Aus diesem Grund greifen Käufer vor Ort schneller zu, auch wenn sie nicht sicher sind, ob sie dabei einen besonders günstigen Preis erlangen. Im Internet sieht die Lage anders aus. Mit nur wenigen Klicks können potentielle Käufer die Konkurrenz unter die Lupe nehmen, Preise, Qualität und Bewertungen vergleichen und nach Abverkäufen und Ermäßigungen suchen. Dieser Druck im Netz sorgt dafür, dass sich die Preise immer wieder abwärts regulieren. Dazu vergeben viele Unternehmen Gutscheine und Rabattcodes, mit denen gewiefte User eine zusätzliche Ermäßigung erlangen können. So wird z. B. der Besuch in der Therme vergünstigt oder ein zusätzliches Ticket verschenkt, damit Käufer ihre Liebsten kostenlos mitnehmen können.

Bonusangebote für den Einstieg

Besonders im Bereich der Mediennutzung wird auf Bonusangebote gesetzt, um neue Kunden zu begeistern. Dies kann verschiedene Formen annehmen. Der Klassiker ist dabei das vergünstigte Abo innerhalb der ersten Monate. Wer z. B. Streaming-Dienste wie Netflix oder Spotify nutzt, kann diese im ersten Monat kostenlos nutzen. Dabei müssen Kunden bereits ein Abo abschließen, können dieses jedoch noch vor Ablauf der Probezeit wieder kündigen, sollte die Angebote nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass die meisten User auch nach dem Probemonat ihr Abo verwenden und damit zu zahlenden Kunden werden. Für die Unternehmen ist die Gratiszeit zwar ein finanzieller Verlust, aber die Vorteile überwiegen eindeutig. Die Anbieter sind von ihrem Service überzeugt und legen daher die Entscheidung in die Hände der Verbraucher. Ähnlich verhält es sich bei Online-Casinos, die neue Spieler mit Bonusangeboten regelrecht überhäufen. Diese Online Casino Boni für neue Spieler können oft sogar bis zu 1000€ betragen und werden noch mit zahlreichen Freispielen erhöht. Die Spieler können sich diese Beträge zwar nicht auszahlen lassen, aber sie haben die Möglichkeit, sie in Spielen als reguläre Einsätze zu verwenden. So haben neue Nutzer die Chance, viele Runden kostenlos zu spielen und sich erst einmal von dem Angebot zu überzeugen.

Bonusangebote, Rabatte und Gutscheine sind nicht zu schön um wahr zu sein. Vielmehr dienen sie einer ausgeklügelten Marketingstrategie, die das Vertrauen der Kunden stärken und für zukünftige Kaufentscheidungen sorgen sollen. Trotzdem können sich Käufer über die Ermäßigungen freuen und diese dankend annehmen. Hier entsteht eine Win-Win-Situation, die Unternehmen und Kunden gleichermaßen zugutekommt. Rabattjäger können solchen Angebote im Netz gezielt suchen und damit auch langfristig sparen. Auf Seiten wie unserer finden sie die besten Gutscheine und erbeuten damit ein Schnäppchen nach dem anderen.