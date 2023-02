Warum tut die Sauna so gut?

Ein Besuch in der Sauna gehört für viele Menschen, die sich etwas Gutes tun möchten, einfach dazu. Doch Sauna bedeutet nicht nur, zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. Ein Saunagang bietet viele verschiedene Vorzüge. Schauen wir uns daher mal genauer an, was passiert, wenn unser Körper in einer Sauna schwitzen darf.

Welche Wirkung hat ein Besuch in der Sauna auf unseren Körper?

Eine Sauna wartet in der Regel mit Temperaturen um die 70° bis 100° Celsius. Bei einem Saunabesuch gerät unser Körper somit richtig ins Schwitzen. Während sich unsere Blutgefäße weiten und die Poren öffnen, beginnt auch unser Herz schneller zu schlagen. Unser Organismus reagiert demnach auf die Hitze wie bei einem leichten Fieber. Mehr Blut gelangt durch den Kreislauf binnen kurzer Zeit, was sich natürlich auch auf unseren Blutdruck auswirkt, der erstmal ansteigt.

Im Anschluss ist eine Abkühlung in einem Tauchbecken oder an der frischen Luft ratsam. Bei dieser Prozedur ziehen sich unsere Blutgefäße direkt wieder zusammen. Es setzt sogar ein regelrechter Kälteschock ein, bei dem unser Organismus Adrenalin sowie Hormone freisetzt. Der Blutdruck sinkt ab und ist sogar oftmals niedriger als vor dem Saunabesuch. Das alles klingt weniger vorteilhaft – warum soll uns die Sauna also gut tun und sogar gesund sein? Ein paar wertvolle Tipps und Hinweise haben wir dazu bei perfect-spa.eu gefunden:

Die Sauna hat tatsächlich einige positive Effekte auf unseren Körper und unsere Psyche:

Die Saunahitze ist ungefähr einem Infekt gleichzusetzen, obwohl keine vorherrscht. Somit gelingt es, das Immunsystem zu trainieren, damit es künftig bei Erkältungen besser mit Abwehrkräften reagieren kann.

Durch die stärkere Durchblutung bringen wir unseren Stoffwechsel in Wallung. Die Nährstoffe gelangen besser durch das Blut an ihren Bestimmungsort und können gezielt zum Einsatz kommen.

Durch die starkerweiterten Blutgefäße gelangt auch mehr Sauerstoff in die Blutbahnen. Unsere Schleimhäuft erhalten zudem mehr Zuwendung, was wiederum ideal für unsere Atemwege ist.

Durch die Hitze entspannen sich unsere Muskeln und können hervorragend regenerieren. Doch nicht nur unser Muskelgewebe spricht auf die Hitze an. Auch unsere Seele kann zur Ruhe kommen und sich von Stress und Sorgen erholen.

Sauna ist gesund für unseren gesamten Organismus. Das konnten sogar schon Studien aus Finnland belegen, die bei regelmäßigen Saunagängen ein geringeres Risiko an Herz-Kreislauferkrankungen zu erkranken bestätigten.

Wie oft sollte man die Sauna besuchen?

Ein Mal in der Woche kann eine Saunaroutine durchaus sinnvoll sein. Das bedeutet, dass ein Saunagang von ungefähr 5 bis 15 Minuten von einer anschließenden Ruhephase mit Kühlung erfolgen soll. Nach 5 bis 20 Minuten kann ein weiterer Saunabesuch vorgenommen werden. Dieser Vorgang wird insgesamt drei Mal vorgenommen. Achte jedoch bei jedem Saunagang darauf,

viel zu trinken, um Flüssigkeitsverluste zu vermeiden.

die Füße vor dem Betreten der Sauna zu wärmen, um die Hitze besser zu kompensieren.

bei Wärmeempfindlichkeit, einen Platz im unteren Bereich der Sauna zu bevorzugen, da die Hitze oben immer am wärmsten ausfällt.

eine aufrechte Sitzhaltung für einige Minuten vor dem Verlassen der Sauna einzunehmen, um Kreislaufproblemen gezielt entgegenzuwirken.

Somit kann jeder die Vorzüge einer Sauna rundum genießen und vorteilhaft für sich nutzen.

Hinweis: Personen, die an Bluthochdruck, Asthma, Herzproblemen oder akuten Nierenerkrankungen leiden, sollten die Sauna besser meiden und auch auf kalte Tauchgänge in Schwimmbecken verzichten. Auch bei Erkältungen ist ein Gang in die Sauna weniger ratsam. Das Immunsystem ist mit der Bekämpfung des Infekts beschäftigt. Mit sehr hohen Temperaturen würde man den Organismus somit nur zusätzlich belasten.