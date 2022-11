Was darf alles in die Spülmaschine?

Inzwischen verfügt ein Großteil der Wohnungen und Häuser in Deutschland über eine Spülmaschine in der Küche. Doch was darf wirklich darin gewaschen werden und worauf gilt es beim Material zu achten?

Vorteile einer Spülmaschine

Die Vorteile eines Geschirrspülers sind, dass man das Geschirr nicht mehr von Hand spülen muss. Das spart im stressigen Alltag eine Menge Zeit.

Zudem muss nicht mehr wie früher üblich nach jeder Mahlzeit alles abgewaschen werden. Wo sich vor über 20 Jahren noch die Teller auf der Arbeitsplatte stapelten, ist jetzt Schluss damit.

Das gefühlt stundenlange Schrubben von Töpfen und Pfannen entfällt, was sich besonders bei großen Haushalten schnell bemerkbar macht. Aber auch Alleinstehende, die beim Kochen gerne experimentieren und dementsprechend viele Utensilien benötigen, profitieren von einer Spülmaschine.

Zudem gibt es nichts Besseres, als nach der Arbeit nach Hause zu kommen und frisch gespültes Geschirr zu haben, dass sogar frei von Wasserflecken ist und direkt ohne nachzuwischen in den Schrank gestellt beziehungsweise gelegt werden kann.

Küchenschwämme sind Keimschleudern

Vielen ist nicht bewusst, dass Küchenschwämme Bakterien nur so anziehen. Das trifft übrigens auch auf Spüllappen zu. Gut zu wissen ist, dass man den Keimen den Kampf ansagen kann, indem die Spülschwämme einfach in die Spülmaschine gegeben werden. Bereits bei 60 Grad sterben die schädlichen Bakterien ab. Übrigens lassen sich so auch Gerüche entfernen, die oft entstehen, wenn die Schwämme beziehungsweise Spüllappen über mehrere Stunden nass auf der Spüle liegen.

Zudem ist es möglich, die Spülbürste ebenfalls in die Spülmaschine zu legen. Diese wird durch den intensiven Waschvorgang nicht nur sauber, sondern sieht danach wie neu aus. So mancher stellt dabei zu seinem Erstaunen fest, dass sie frei von unappetitlichen Verfärbungen ist.

Besteht die Spülbürste allerdings zum größten Teil aus Holz, kann es besser sein, sie komplett auszutauschen. Denn der Holzgriff kann sich in der Spülmaschine nicht nur lockern, sondern quillt durch den langen Waschvorgang, der oft mehr als eine Stunde dauert, nicht selten auf.

Kunststoff aus dem Haushalt wird ebenfalls sauber

Nach einiger Zeit bildet sich unten im Zahnputzbecher eine Kalkschicht. Diese lässt sich von Hand oft gar nicht erst entfernen. Meistens reichen jedoch bereits ein oder zwei Waschgänge aus und der Becher ist frei von jeglicher Kalkschicht. Dasselbe funktioniert übrigens auch bei Seifenschalen oder anderen Behältern aus Kunststoff.

Vorsicht bei Silberbesteck

Während manches Silberbesteck ohne Probleme in die Spülmaschine darf, kann der Waschvorgang bei anderen Schaden nehmen. Es empfiehlt sich besonders bei älterem Geschirr vorsichtig zu sein und es daher besser von Hand zu säubern.

Wichtig zu wissen ist, dass Silbergeschirr mit Klarlack bezogen sein kann. Dies soll das Silber schützen. Allerdings besteht die Gefahr, dass der Klarlack in der Spülmaschine beschädigt und das Silber somit angegriffen wird.

Töpfe aus bestimmten Materialien wie Kupfer, Aluminium oder Zinn sollten übrigens auf keinen Fall in der Spülmaschine landen.

Keramik eignet sich ebenfalls nicht, da es im schlimmsten Fall sogar aufplatzen kann.

Es sei denn, die Teller, Tassen und Co wurden glasiert.

Dennoch kann es passieren, dass das Geschirr mit der Zeit Schaden nimmt. Selbst feine Kratzer oder Linien auf dem Teller können bereits dafür sorgen.

Das Geschirr sollte in der Spülmaschine keineswegs zu eng zusammenstehen. Sonst reibt es aneinander und die Folge sind Tassen und Teller, die alles andere als schön aussehen.