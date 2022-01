Zu den Pflichten eines Vermieters gehört die jährliche Nebenkostenabrechnung. Diese wird notwendig, wenn die Mieter monatliche Vorauszahlungen der Nebenkosten zusammen mit der Miete leisten.

Wurden das Jahr über zu wenige Zahlungen abgeführt, erwartet die Mieter ein Nachzahlungsbescheid. War die Pauschale zu hoch angesetzt, muss der Vermieter den Überschussbetrag an die Mieter zurückzahlen. Dabei sind nicht alle Nebenkosten umlagefähig.

Welche Nebenkosten kann der Vermieter abrechnen?

Welche Kosten genau umlegbar sind, ist explizit in § 2 der Betriebskostenverordnung (BetrKV) geregelt. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Kosten nur dann berechnet werden dürfen, wenn sie im Mietvertrag aufgeführt sind. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Posten:

Grundsteuer : Diese muss der Vermieter einmal jährlich an die Gemeinde abführen.

: Diese muss der Vermieter einmal jährlich an die Gemeinde abführen. Abwassergebühr : In einigen Kommunen werden diese in Abwassergebühren und Niederschlagswasser gesplittet.

: In einigen Kommunen werden diese in Abwassergebühren und Niederschlagswasser gesplittet. Warme Betriebskosten und Schornsteinfeger : Dazu zählen sämtliche Kosten für Heizung und Warmwasser. Diese können teilweise verbrauchsabhängig umgelegt werden.

: Dazu zählen sämtliche Kosten für Heizung und Warmwasser. Diese können teilweise verbrauchsabhängig umgelegt werden. Fahrstuhl und Waschraum : Alle Kosten wie Strom, Beaufsichtigung, Pflege und Bedienung sind umlagefähig.

: Alle Kosten wie Strom, Beaufsichtigung, Pflege und Bedienung sind umlagefähig. Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung : Dazu zählen das Putzen von Treppenhaus, Waschküche und Aufzug sowie Ausgaben für den Kammerjäger.

: Dazu zählen das Putzen von Treppenhaus, Waschküche und Aufzug sowie Ausgaben für den Kammerjäger. Müllabfuhr und Straßenreinigung : Zwar sind die Kosten für die Müllabfuhr umlagefähig, die Ausgaben für die Anschaffung der Mülltonnen jedoch nicht.

: Zwar sind die Kosten für die Müllabfuhr umlagefähig, die Ausgaben für die Anschaffung der Mülltonnen jedoch nicht. Beleuchtung : Dazu zählen die Stromkosten für die Außenbeleuchtung und für gemeinschaftlich genutzte Räumlichkeiten, wobei Reparaturkosten nicht umlegbar sind.

: Dazu zählen die Stromkosten für die Außenbeleuchtung und für gemeinschaftlich genutzte Räumlichkeiten, wobei Reparaturkosten nicht umlegbar sind. Gartenpflege : Das betrifft die Kosten für Pflanzung und Pflege.

: Das betrifft die Kosten für Pflanzung und Pflege. Versicherungen : Dabei handelt es sich um die Gebäudeversicherung, die Glasversicherung sowie bestimmte Haftpflichtversicherungen.

: Dabei handelt es sich um die Gebäudeversicherung, die Glasversicherung sowie bestimmte Haftpflichtversicherungen. Hausmeister : Die Kosten zur Einhaltung der Hausordnung sind umlagefähig, solche für Reparaturarbeiten allerdings nicht.

: Die Kosten zur Einhaltung der Hausordnung sind umlagefähig, solche für Reparaturarbeiten allerdings nicht. Kabelanschluss und Internet: Bei einem Gemeinschaftsanschluss können die Kosten umgelegt werden. Dies gilt für TV-Anschlüsse nur noch bis Juli 2024. Ab dann verfügen Mieter ausschließlich über Einzelanschlüsse.

Welche Kosten sind nicht umlagefähig?

Auch die Kosten, welche vom Vermieter selbst zu tragen sind, sind in der BetrKV geregelt. Dabei handelt es sich in der Hauptsache um Ausgaben für Instandhaltung bzw. Instandsetzung.

Zudem sind alle Kosten, die durch die Verwaltungsarbeit eines Gebäudes entstehen, nicht umlagefähig. Dazu werden Personalkosten, Steuerberater und Versicherungen bezüglich des Mietrechts gezählt. Auch bei Leerständen gehen die Mietausfälle in der Regel zu Lasten des Vermieters.

Rechte und Pflichten für Vermieter bei der Nebenkostenabrechnung

Je mehr Mietparteien in einem Gebäudekomplex beheimatet sind, desto komplizierter und aufwendiger gestaltet sich die Nebenkostenabrechnung. Deshalb greifen immer mehr Vermieter und Hausverwaltungen auf eine Software für Erstellung der Nebenkostenabrechnung zurück. Damit kann eine verlässliche Abrechnung erstellt werden, die alle Rechten und Pflichten von Vermietern berücksichtigt. Bei der Nebenkostenabrechnung selbst ist auf folgende Aspekte besonderen Wert zu legen:

Frist

Der Vermieter darf mit der Erstellung der Nebenkostenabrechnung höchstens ein Jahr warten. So muss eine solche für das Jahr 2021 spätestens am 31.12.2022 zugestellt worden sein. Ansonsten verliert er das Recht zu einer Nachzahlung. Bei einer Rückzahlung an die Mieter verfällt deren Anspruch jedoch auch nach einem Jahr nicht.

Widerspruch

Der Mieter hat ebenfalls ein Jahr Zeit, die Nebenkostenabrechnung zu prüfen und zu beanstanden. Legt er verspätet Einspruch ein und die Gründe der Verspätung liegen in seinem Einflussbereich, verfällt das Anrecht auf eine Rückzahlung unberechtigt erhobener Nebenkosten.

Verjährung

Sowohl die Ansprüche der Mieter auf die Erstellung einer Nebenkostenabrechnung sowie die des Vermieters auf eine Nachzahlung verjähren innerhalb einer Frist von drei Jahren.

Inhalt und Umlageschlüssel

Der Inhalt einer Nebenkostenabrechnung ist vorgeschrieben und muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die Abrechnung muss einige Angaben zwingend enthalten.

Dazu gehören neben dem Abrechnungszeitraum, den Gesamtkosten, dem Betrag des vom Mieter zu tragenden Anteils nach Abzug der Vorauszahlungen auch ein sogenannter Umlageschlüssel. Dieser kommt dann zum Tragen, wenn der Verbrauch oder die Übernahme einer Kostenverursachung direkt mit dem Mieter vereinbart wurde.

Nebenkostenabrechnung im Gewerbe

In diesem Falle ist das Gewerbemietrecht maßgeblich. Sofern das im Mietvertrag vereinbart wurde, wird auch bei gewerblichen Vermietungen die Erstellung einer Nebenkostenabrechnung notwendig. Allerdings bezieht sich die Betriebskostenverordnung nur auf Wohnimmobilien, sodass die dortige Aufzählung nicht auf jede gewerbliche Mietimmobilie zutrifft.

Wenn der Vermieter zusätzliche Nebenkosten umlegen möchte, müssen diese im Mietvertrag detailliert festgehalten werden. Zudem werden die o.g. Verjährungsfristen bei einer Gewerbeimmobilie hinfällig.