Was ist RTP und wie kann man es nutzen, um Spielautomaten mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit auszuwählen?

Als Chefredakteur eines Expertenportals für Glücksspiele bekomme ich oft Fragen von Spielern, wie sie ihre Gewinnchancen bei Online-Casinospielen verbessern können. Ein entscheidender Faktor dabei ist der RTP (Return to Player). In diesem Artikel erkläre ich Ihnen, was der RTP bedeutet, wie Sie ihn nutzen können, um gewinnbringende Slots auszuwählen, und teile einige meiner besten Empfehlungen für Slots mit hohem RTP, basierend auf der umfassenden Recherche und Analyse meines Teams.

Was ist RTP und wie funktioniert es?

RTP (Return to Player) bezeichnet den Prozentsatz, den ein Spielautomat über einen längeren Zeitraum theoretisch an die Spieler auszahlt. Zum Beispiel bedeutet ein RTP von 96 %, dass das Spiel im Durchschnitt 96 € von 100 € an Einsätzen an die Spieler zurückgibt, während das Casino 4 € behält.

Dieser Wert wird über tausende von Spielrunden berechnet, was bedeutet, dass das tatsächliche Ergebnis eines einzelnen Spielers stark variieren kann. RTP ist keine Garantie für einen Gewinn, sondern ein statistischer Wert, der langfristig gilt. Es ist jedoch ein nützliches Kriterium, um Spiele mit besseren Gewinnchancen zu identifizieren.

Slots mit einem höheren RTP bieten theoretisch bessere Chancen für Spieler, aber es bleibt ein Glücksspiel. Spieler sollten RTP als eine hilfreiche Orientierung betrachten, jedoch nicht als einzige Strategie.

Wie man den RTP zur Auswahl von Online Slots mit höherer Gewinnchance nutzt

Hier erfahren Sie, wie Sie den RTP nutzen können, um Spielautomaten besser auszuwählen:

Informationen zum RTP. Prüfen Sie den RTP des Spielautomaten, bevor Sie spielen. Die meisten Online Casinos zeigen diese Information im Spiel oder online an. Ist sie nicht vorhanden? Eine schnelle Suche im Internet führt in der Regel zum Ziel. RTPs unter 95 % bringen im Laufe der Zeit weniger Geld ein, also meiden Sie sie, um Ihre Bankroll zu strecken.

Prüfen Sie den RTP des Spielautomaten, bevor Sie spielen. Die meisten Online Casinos zeigen diese Information im Spiel oder online an. Ist sie nicht vorhanden? Eine schnelle Suche im Internet führt in der Regel zum Ziel. RTPs unter 95 % bringen im Laufe der Zeit weniger Geld ein, also meiden Sie sie, um Ihre Bankroll zu strecken. Wählen Sie Spielautomaten mit 96%+ RTP. Spielautomaten mit einem RTP von 96 % oder mehr bieten langfristig bessere Erträge. Wenn zwei Spielautomaten eine vergleichbare Spielbarkeit, aber einen RTP von 92 % und 97 % haben, wird der 97 %-Spielautomat im Laufe der Zeit mehr auszahlen. Einige Prozentpunkte mögen gering erscheinen, aber sie können sich im Laufe der Zeit drastisch auf Ihre Ergebnisse auswirken.

Spielautomaten mit einem RTP von 96 % oder mehr bieten langfristig bessere Erträge. Wenn zwei Spielautomaten eine vergleichbare Spielbarkeit, aber einen RTP von 92 % und 97 % haben, wird der 97 %-Spielautomat im Laufe der Zeit mehr auszahlen. Einige Prozentpunkte mögen gering erscheinen, aber sie können sich im Laufe der Zeit drastisch auf Ihre Ergebnisse auswirken. Verstehen Sie das RTP-Volatilitäts-Gleichgewicht. RTP ist wichtig, aber nicht allein. Ihre Gewinnchancen hängen von der Volatilität der Spielautomaten ab. Wir haben festgestellt, dass sich Slots mit hoher RTP in der Volatilität unterscheiden. Einige bieten kleinere, häufigere Gewinne (geringe Volatilität), während andere größere, weniger häufige Gewinne auszahlen. Um mehr zu gewinnen, sollten Sie Spielautomaten mit hohem RTP und geringer Volatilität wählen.

RTP ist wichtig, aber nicht allein. Ihre Gewinnchancen hängen von der Volatilität der Spielautomaten ab. Wir haben festgestellt, dass sich Slots mit hoher RTP in der Volatilität unterscheiden. Einige bieten kleinere, häufigere Gewinne (geringe Volatilität), während andere größere, weniger häufige Gewinne auszahlen. Um mehr zu gewinnen, sollten Sie Spielautomaten mit hohem RTP und geringer Volatilität wählen. Beurteilen Sie Ihren Spielstil. Mein Team und ich empfehlen Ihnen Spielautomaten mit hohem RTP, die zu Ihrem Spielstil passen. Mit einem hohen RTP können Sie mit demselben Geld länger spielen. Slot-Spieler, die lieber spielen als gewinnen, brauchen das. Wenn Sie schnell große Gewinne erzielen wollen, suchen Sie sich ein Spiel mit einem hohen RTP und hoher Volatilität.

Mein Team und ich empfehlen Ihnen Spielautomaten mit hohem RTP, die zu Ihrem Spielstil passen. Mit einem hohen RTP können Sie mit demselben Geld länger spielen. Slot-Spieler, die lieber spielen als gewinnen, brauchen das. Wenn Sie schnell große Gewinne erzielen wollen, suchen Sie sich ein Spiel mit einem hohen RTP und hoher Volatilität. Erhöhen Sie den RTP mit Boni . Unsere Analyse rät, Spielautomaten mit hohem RTP mit Online Casino Boni zu spielen. Um Ihr Geld zu maximieren, bieten Online Casinos Freispiele oder Einzahlungsanpassungen an.

. Unsere Analyse rät, Spielautomaten mit hohem RTP mit Online Casino Boni zu spielen. Um Ihr Geld zu maximieren, bieten Online Casinos Freispiele oder Einzahlungsanpassungen an. Vergleichen Sie, recherchieren Sie. Recherchieren Sie und vergleichen Sie die RTPs, bevor Sie sich für ein Spiel entscheiden. Mein Team und ich empfehlen, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um die Eröffnungen zu prüfen und das beste Spiel auszuwählen. Viele Casinos bieten Spiele mit einem hohen RTP an, es gibt also keinen Grund, ein Spiel mit niedrigen Quoten zu wählen.

Meine Top 5 Online Slots mit Hoher Gewinnchance

Bevor Sie mit dem Spielen beginnen, empfehle ich immer zu prüfen, ob das Casino Slots mit einem hohen RTP anbietet. Auf Smartbonus haben wir eine große Auswahl an Spielautomaten mit hohen Quoten sowie einige attraktive Boni für neue Spieler zusammengestellt. Mit diesem Wissen und etwas Übung sollte es kein Problem sein, einen Echtgeldgewinn zu erzielen.

Basierend auf unserer Analyse sind dies meine 5 Lieblings-Slots mit hohen RTPs:

Mega Joker (NetEnt) - RTP: 99%

Mega Joker hat einen RTP von 99% und gehört damit zu den besten auf dem Markt. Dieser klassische Online Slot von NetEnt hat Kirschen, Zitronen und Joker in einem Fruchtmaschinen-Layout. Sein progressiver Jackpot bietet riesige Preise, was ihn sehr verlockend macht.

Ugga Bugga (Playtech) - RTP: 99,07 %.

Ugga Bugga von Playtech hat einen RTP von 99,07 % und ist einer der ungewöhnlichsten Spielautomaten. Bei diesem gitterbasierten Spielautomaten können die Spieler die Symbole zwischen den Drehungen behalten, was eine Strategie bietet, die man bei Spielautomaten selten findet.

Jackpot 6000 (NetEnt) - RTP: 98.86%

Jackpot 6000, ein weiterer NetEnt-Hit, ist ein klassischer Spielautomat mit einem gewissen Etwas. Dieses Spiel ist für Fans klassischer Spielautomaten gedacht, die sich mit 98,86 % RTP eine größere Gewinnchance wünschen. Klassisches Spiel mit 3 Walzen und 5 Gewinnlinien Einfaches Spielprinzip bei Jackpot 6000. Das „Joker“-Symbol, das im Supermeter-Modus hohe Auszahlungen gewähren kann, hebt dieses Spiel hervor.

Blood Suckers (NetEnt) - RTP: 98%

Blood Suckеrs von NateEnt bietet einen RTP von 98 % und ein Vampirthema, das es seit Jahren beliebt macht. Freispiele, Extra-Spiele und Multiplikatoren verbessern die Gewinne in diesem Gothic-Vampir-Slot.

1429 Uncharted Seas (Thunderkick) - RTP: 98,5%

1429 Uncharted Seas von Thunderkick hat wunderschöne Grafiken und einen RTP von 98,5%. Dieses Spiel versetzt die Spieler mit wunderschön illustrierten Karten und Meerestieren in alte maritime Expeditionen. Es zeichnet sich jedoch durch einen hohen RTP und faszinierende Zusatzfunktionen wie expandierende Joker und Freispiele aus, die zu hohen Auszahlungen führen können.

Weitere Faktoren, die die Gewinnchancen bei Online Slots beeinflussen

Neben dem RTP wirken sich auch andere Faktoren auf Ihre Gewinnchancen aus. Einige weitere Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

Volatilität. Damit ist gemeint, wie oft und wie viel Spielautomaten auszahlen. Spielautomaten mit hoher Volatilität zahlen seltener höhere Beträge aus als Spielautomaten mit niedriger Volatilität.

Damit ist gemeint, wie oft und wie viel Spielautomaten auszahlen. Spielautomaten mit hoher Volatilität zahlen seltener höhere Beträge aus als Spielautomaten mit niedriger Volatilität. Bonusfunktionen. Freispiele, Multiplikatoren und Bonusrunden erhöhen Ihre Gewinnchancen, indem sie die Auszahlungen steigern.

Freispiele, Multiplikatoren und Bonusrunden erhöhen Ihre Gewinnchancen, indem sie die Auszahlungen steigern. Einsatzhöhe . Auch die Höhe Ihres Einsatzes kann das Spielgeschehen beeinflussen. Sie sollten genug ausgeben, um Boni freizuschalten, ohne zu schnell zu viel von Ihrem Geld zu opfern.

. Auch die Höhe Ihres Einsatzes kann das Spielgeschehen beeinflussen. Sie sollten genug ausgeben, um Boni freizuschalten, ohne zu schnell zu viel von Ihrem Geld zu opfern. Casino-Auswahl. Wählen Sie ein zuverlässiges Online Casino mit fairen Spielen. Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen gewählte Website SSL-verschlüsselt ist und von Fairgame-Behörden wie eCogra regelmäßig überprüft wird.

Zusammen bilden diese Eigenschaften Ihr Spielerlebnis. Wägen Sie diese Faktoren ab und spielen Sie in einem seriösen Online Casino, um Ihre Gewinnchancen zu erhöhen und das Spiel zu genießen.

Fazit

Der RTP ist wichtig bei der Auswahl von Online Slots, aber er ist nicht das einzige Kriterium. Das Spielen von Spielen mit hohem RTP und klugen Einsätzen in renommierten Online Casinos kann Ihre Gewinnmöglichkeiten erhöhen und gleichzeitig Spaß machen.

Die Informationen für unsere Leser wurden von der Chefredakteurin des Portals Smartbonus.at Margaret Kimel zur Verfügung gestellt.