Was kostet ein Mehrfamilienhaus?

Die Kosten für ein Mehrfamilienhaus hängen von sehr vielen Einflussfaktoren ab. Dazu zählen generelle Einflüsse wie die Lage, das Baujahr sowie die Konstruktion, aber auch lokale Faktoren wie der Mietspiegel oder die Anbindung an Infrastruktur. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Kosten eines Mehrfamilienhauses in Deutschland sowie deren Einflüsse und zeigt, worauf Investoren beim Kauf oder Bau eines Mehrfamilienhauses besonders achten müssen.

So viel zahlt man in Deutschland für ein Mehrfamilienhaus

Konkrete Beispiele finden sich trotz - oder gerade wegen - dem angespannten Wohnungsmarkt genug: So kostet ein Mehrfamilienhaus in Frankfurt am Main, mit 11 Wohneinheiten und 700 m² Wohnfläche 4,76 Millionen Euro. Ein vergleichbares Objekt mit 9 Wohneinheiten und 600 m² Wohnfläche aber mit größerem Grundstück kostet in Heilbronn hingegen weniger als die Hälfte, 1,88 Millionen Euro. Weiter abseits der Metropolen wird es günstiger: Bad Pyrmont beispielsweise, bei Hameln. Hier kostet ein Mehrfamilienhaus mit 7 Wohneinheiten, 811 m² Wohnfläche und einem ca. 5-Mal größerem Grundstück 575.000 Euro. Wer ein Mehrfamilienhaus bauen möchte, sollte mit ähnlichen Kosten rechnen.

Was sind die allgemeinen Kostenfaktoren für ein Mehrfamilienhaus in Deutschland?

Der wichtigste Faktor, der die Kosten für ein Mehrfamilienhaus offensichtlich also beeinflusst, ist seine Lage. In Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg sind die Preise pro Quadratmeter Wohnfläche deutlich höher als in kleineren Städten oder ländlichen Gebieten. Das liegt an der größeren Nachfrage nach Wohnungen in Metropolregionen. Auch die Preise für Neubauten sind deutlich höher als für Altbauten. Das liegt daran, dass die Baukosten in den letzten Jahren stark gestiegen sind, während die Preise für gebrauchte Wohnungen nur moderat gestiegen sind.

Weitere wichtige Kostenfaktoren für ein Mehrfamilienhaus sind das Baujahr und die Bauart des Gebäudes. Ein gut erhaltenes, modernes Gebäude mit moderner Ausstattung kostet in der Regel mehr als ein älteres, renovierungsbedürftiges Gebäude. Auch die Art der Konstruktion hat einen erheblichen Einfluss auf den Preis. Ein Gebäude aus Ziegeln ist in der Regel teurer als ein Gebäude in Holzrahmenbauweise oder ein Fertighaus.

Was sollte beim Kauf oder Bau eines Mehrfamilienhauses beachtet werden?

Beim Kauf oder beim Bau eines Mehrfamilienhauses sollten Investoren auf eine Reihe von Faktoren achten, um überhöhte Kosten zu vermeiden.