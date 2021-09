Was leisten Folien? 3 tolle Funktionen für die eigenen vier Wände

Können Folien die Wohnung nachhaltig verändern? Absolut! Verschiedenste Folientypen stehen jedem zur Verfügung, der ohne teure Umbauten clever und günstig etwas verändern will. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Doch zunächst einmal muss man die Optionen kennen. Denn unter Folien verstehen Menschen nicht immer das, was es wirklich gibt. Sie denken nur an das Milchglas oder nur an die Folie für Küchenschränke. Aber es gibt auch Folien, die wichtige Funktionen wie Sonnenschutz erfüllen oder eine Wohnung in völlig neuem Glanz erstrahlen lassen.

Sichtschutz durch Folien

Es gibt wohl nur eine sehr geringe Anzahl an Menschen, die vollständig auf Sichtschutz verzichten kann. Am Ende eines Dorfes ohne direkte Nachbarn und mit Wachhund ist das vielleicht möglich. Alle anderen müssen sich wohl oder übel für Schalousien, Plissees oder Sichtschutzfolien entscheiden.

Typische Abnehmer von Sichtschutzfolie sind:

Unternehmen, die Schaufenster haben, aber Privatsphäre garantieren wollen.

Bewohner von Stadtwohnungen mit direktem Einblick des gegenüberliegenden Hauses.

Wohngemeinschaften, in denen sich ein Bad geteilt wird.

Bewohner von Erdgeschosswohnungen.

Menschen mit Haustieren, die andere Sichtschutzmaßnahmen attackieren.

Die gute Nachricht ist, dass es verschiedenste Varianten gibt. Anbieter wie z.B. Folienmarkt bieten verspiegelte Folie für Fenster, aber auch Milchglasfolie, die viel Licht durchlässt, aber trotzdem blickdicht ist und sich somit beispielsweise für Duschkabinen eignet.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Neben dem Schutz von ungewollten Einblicken sind Sichtschutzfolien leicht aufzutragen und kosten deutlich weniger als neue Fenster. Außerdem gibt es Varianten mit UV-Schutz oder Milchglasfolie in verschiedenen Farben, so dass hier für jeden etwas zu finden ist.

Schutz vor Umwelteinflüssen

UV-Strahlung ist ein gutes Stichwort. Denn wenn es nicht primär um den Sichtschutz geht, kann es immer noch sein, dass sich vor der Sonne geschützt werden muss. Daher ist die meist unsichtbare (alternativ: gespiegelte, getönte) UV-Schutzfolie auch absolut nicht aus dem Alltag wegzudenken.

Viele Menschen gehen täglich an UV-Schutzfolie vorbei, ohne es zu wissen. Modegeschäfte sind auf sie angewiesen, damit die Kleider im Schaufenster nicht verblassen. Aber auch Elektronikgeschäfte müssen aufpassen, dass ihre gezeigten Geräte nicht zu heiß werden oder anderweitig beschädigt werden.

Was nicht jedem klar ist: Auch in Privaträumen kann es Sinn ergeben, sich UV-Schutzfolie zuzulegen. Das gilt zum Beispiel für Dachgeschosswohnungen – hier hilft ein UV-Schutz mit integriertem Wärmeschutz. Anbieter für Schutzfolie sollten stets angeben, wie geeignet Folien für Hitzeschutz sind. Aber auch Kinder- und Arbeitszimmer, in denen Bewohner möglicherweise für längere Zeit der Sonne ausgesetzt sind, sollten einen UV-Schutz haben.

Designoptionen dank Folienauswahl

Die dritte Folienoption sind Folien zur Gestaltung. Möbelfolie ist das beste Beispiel dafür, wie mit wenig Geld durch Folien viel erreicht werden kann. Denn wer bereits eine komplett ausgestattete Wohnung hat, aber auf einen Stil-Wechsel aus ist, der kann dies mit Möbelfolie ganz einfach (und günstig) erreichen.

Die Folie wird (nach Herstellerangaben) einfach aufgeklebt. Somit können alte Möbel in neuem Glanz erstrahlen oder aber es kann eine neue Stimmung erzeugt werden. Soll beispielsweise etwas Farbe in das Kinderzimmer gebracht werden, dann sind Motiv- oder Glitzerfolien eine gute Option. Umgekehrt kann es sein, dass der auffällige Stil eines Möbelstücks nicht mehr zur Lebenssituation passt – dann können einfarbige Folien die Wohnung seriöser wirken lassen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die darunterliegenden Möbel vor Wasser, Kratzern und Brüchen geschützt werden. Das gilt nicht nur für Möbel: Auch Wandfolien erfüllen diese Funktion. Als Schutz vor Spritzern in der Küche oder aber als Neugestaltung einer ganzen Wand kann Wandfolie genutzt werden – ohne dass ein teurer Maler beauftragt oder gewartet werden muss. Mit Folien ist ein Stilwechsel jederzeit und in Eigenregie möglich.