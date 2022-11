Was steckt hinter dem Hype um CBD Öl?

Nicht nur in Deutschland erfreut sich CBD Öl einer stark wachsenden Nachfrage. Weltweit gesehen hat sich ein milliardenschwerer Markt entwickelt, immer mehr Menschen schwören im Alltag auf die Wirkung von CBD Öl. Abgesehen von Öl steht der Wirkstoff Cannabidiol (CBD) auch in Form von Sprays, Kapseln, Cremes, Gels und sogar Gummibärchen sowie Kartuschen für E-Zigaretten zur Anwendung bereit. Was verbirgt sich hinter diesem Trend? Wie wirken Hanftropfen im Körper, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es? Dieser Beitrag möchte faktenorientiert den Hype um CBD Öl einordnen.

Was ist CBD Öl überhaupt? Ein rauschfreies Cannabinoid

Es handelt sich bei CBD bzw. Cannabidiol um einen Wirkstoff, der aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen wird. Produkte wie CBD Öl sind in Deutschland vollkommen legal und frei verkäuflich. Um erst gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ist CBD von THC ganz klar abzugrenzen: Hierbei handelt es sich um den berauschenden Wirkstoff aus der Hanfpflanze. Berauschend ist die Wirkung von CBD Öl aber nachweislich nicht, sondern eher beruhigend und schlaffördernd. Das einzige gesetzliche Kriterium für den Verkauf von CBD Öl in Deutschland ist, dass der THC Gehalt bei maximal 0,2 % liegt. In vielen hochwertigen CBD Produkten ist überhaupt kein THC nachweisbar, sodass Befürchtungen in dieser Hinsicht unbegründet sind.

Forschungslage: Wie wirkt CBD (Cannabidiol) im Körper?

Es ist festzustellen, dass die Forschung dem Hype bzw. der starken Nutzung hinterher hinkt. Zwar mehren sich in Studien Hinweise zum gesundheitlichen Nutzen von CBD Öl, es bleibt aber noch viel Forschungsarbeit zu leisten. Mittlerweile ist in der Wissenschaft bekannt, dass CBD-Produkte wie Öl mit dem Endocannabinoid-System im Körper interagieren. Hierbei handelt es sich um ein Netzwerk an Rezeptoren, die im gesamten Organismus zu finden sind. Sie sind an der Regulierung diverser Abläufe im Körper wie etwa bei der Verdauung, dem Schmerzempfinden und bei Vorgängen im Nervensystem beteiligt. Es kann insofern als erwiesen gelten, dass CBD auf Köperfunktionen Einfluss nehmen kann. Alleine aufgrund dieser Erkenntnis erscheint der Hype als gerechtfertigt.

Grundsätzlich wird CBD Öl eine beruhigende, schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkung zugeschrieben. Viele Anwender berichten zudem, dass die regelmäßige Einnahme von CBD Öl sich positiv auf die Schlafqualität auswirken kann. Somit kann eine natürliche Alternative zu Schlafmitteln in Betracht kommen. In der Forschung konnte mittlerweile präzisiert werden, dass Cannabidiol eine positive Wirkung bei bestimmten Formen von Epilepsie hat. Andere Studien deuten an, dass die Einnahme von CBD sich stimmungsaufhellend bei Depressionen auswirken kann.

Welche Vorteile hat CBD Öl?

Eine wichtige Erkenntnis in der Forschung ist, dass CBD Öl sehr gut verträglich ist und nur geringe Nebenwirkungen wie vor allem Mundtrockenheit auslöst. Das macht den Wirkstoff für eine sehr große Zielgruppe interessant, was den enormen Hype in formaler Hinsicht erklärbar macht. Es gibt so gut wie keine gesundheitlichen Bedenken, CBD Öl einzunehmen. Dafür spricht aus Sicht der Forschung auch, dass Cannabidiol nicht abhängig macht: Auch nach einer längeren Einnahme ist nicht mit Entzugserscheinungen zu rechnen. Angesichts dieser Erkenntnisse überrascht es nicht, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) CBD als unbedenklich einstuft.

Das medizinische Potenzial von CBD wird mittlerweile auch in der Behandlung von chronischen Schmerzpatienten genutzt. Bezeichnend für den Glauben an das medizinische Potenzial von CBD ist, dass der Bund im Jahr 2021 die Behandlung von Schizophrenie mit einem speziellen Medikament mit diesem Wirkung mit 2 Millionen Euro gefördert hat. Wer den medialen Hype um CBD Öl mit persönlichen Erfahrungsberichten von Anwendern konkretisiert, wird auf viele positive Wirkeffekte treffen: Viele Menschen profitieren gesundheitlich von der Einnahme von CBD Öl, was die steigende Nachfrage erklärt.

Fazit: Fakten & ein Selbsttest sorgen für Orientierung mitten im CBD Hype

Auch wenn groß angelegte Studien zur gesundheitsförderlichen Wirkung von CBD noch fehlen, verdichten sich die Hinweise auf ein klares Nutzenprofil dieses nicht berauschenden Wirkstoffes aus der weiblichen Hanfpflanze. Durch die gute Verträglichkeit spricht nichts gegen einen Selbsttest, um die Wirkung von CBD nachvollziehen zu können. Dabei empfiehlt es sich, in den ersten Tagen mit einer geringen Dosierung zu starten und diese langsam zu steigern. Wie bei einem Medikament auch, hängt die Wirkung von CBD (in welcher Darreichungsform auch immer) von der Dosierung, der Dauer der Einnahme und dem Organismus selbst ab. Diese drei Faktoren erklären, warum CBD nicht bei jedem Menschen gleich wirkt, zumal auch das Schmerzempfinden von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein kann.

Für viele Menschen ist Cannabidiol im Lebensalltag längst kein Hype mehr, sondern bereits ein gesundheitsförderlicher Baustein für ein aktives Leben. Die Verbesserung der Schlafqualität, eine beruhigende sowie schmerzstillende Wirkung verleihen diesem Wirkstoff ein spürbar positives Nutzenprofil. Um eine möglichst starke Wirkung entfalten zu können, ist auf den CBD Gehalt des Öls und die Produktqualität beim Kauf zu achten. In diesem Sinne sollte das Produkt unabhängig zertifiziert und idealerweise in Bio-Qualität zwecks Schadstofffreiheit verfügbar sein. Umsatzprognosen für die kommenden Jahre und eine zunehmende Forschungstätigkeit für den Wirkstoff Cannabidiol weisen klar darauf hin, dass es sich nicht um einen kurzfristigen Hype handelt. Dieser Ratgeber hat deutlich gemacht, dass wir uns erst am Anfang einer Entwicklung befinden, denn bislang konnte die Wissenschaft nur einen Bruchteil der gesundheitsaktiven Wirkmechanismen von Cannabidiol entschlüsseln.