Was tun bei schwitzigen Händen?

Schwitzige Hände sind vielen unangenehm. Vor allem beim Händeschütteln lässt sich die Tatsache häufig nicht mehr leugnen. Während einige Menschen nur leichten Schweiß an Handflächen und in den Fingerzwischenräumen produzieren, fällt die Schweißproduktion bei anderen sehr stark aus. Doch es gibt durchaus Hilfsmittel, die gegen schwitzige Hände helfen.

Warum leide ich an schwitzigen Händen?

Im Grunde schwitzen alle Menschen: einige mehr, manche weniger. Es ist ein hilfreicher Schutzmechanismus des Körpers, der immer dann aufkommt, wenn die Körpertemperatur steigt. Das kann beim Sport oder auch in unangenehmen Situationen passieren. In diesen Fällen versucht der Organismus mit der Schweißproduktion Abhilfe zu schaffen. Durch den Schweiß entsteht auf der Haut ein feiner Film, der den Körper abkühlen und so vor Überhitzung schützen soll.

Dazu befinden sich überall auf unserem Körper Schweißdrüsen. Die meisten sitzen unter den Achseln, an den Füßen und auch an den Händen. Die Verteilung sowie Aktivität kann jedoch individuell ausfallen. Bei vielen Menschen sind besonders schwitzige Hände jedoch Veranlagung.

Wann kommen schwitzige Hände am häufigsten auf?

Unser Körper kurbelt die Schweißproduktion immer dann an, wenn der Kreislauf in Schwung kommt. Das kann durch körperliche Aktivität, Konsum von Koffein oder scharfem Essen, Stresssituationen oder peinlichen Begebenheiten passieren. Die Hände sind dann häufig feuchter als im Normalfall.

Natürlich kann übermäßiger Schweiß an Händen zum Problemfall werden. Das Überreichen der Hand bei Begrüßungen wird in diesem Zusammenhang zu einem Drahtseilakt. Wer sich allerdings vor diesen unbehaglichen Situationen schützen möchte, kann spezielle Präparate nutzen. Ein Antitranspirant wie Sweat-Off hilft zahlreichen Betroffenen weiter. Es ist in verschiedenen Intensitätsstufen erhältlich, leicht aufzutragen und sorgt dafür, dass schwitzige Hände der Vergangenheit angehören.

Wie funktionieren Antitranspirante bei schwitzigen Händen?

Ein Antitranspirant wird wie ein herkömmliches Deo aufgetragen.

Dabei ist es wichtig, das Antitranspirant am besten regelmäßig zu verwenden, damit es auch wirken kann. Dazu ist die betroffene Hautpartie zunächst sorgfältig zu reinigen und gut zu trocknen. Anschließend gibt man eine kleine Menge des Produktes auf die jeweiligen Körperbereiche. Ein Antitranspirant schützt nicht nur Hände vor Schweiß, sondern ebenso

Gesichtspartien

Achseln

Brust

Rücken

Kniekehlen und auch Füße.

Tipp: Am besten sollte das Antitranspirant über Nacht einwirken. So kann es über Nacht einziehen. Betroffene können so unbekümmert in den Tag starten, ohne starke Schweißausbrüche befürchten zu müssen.

Wann sind schwitzige Hände nicht mehr normal?

Wenn es draußen nicht warm ist und Betroffene auch nicht körperlich aktiv sind, können Schweißhände Rätsel aufgeben. Die Antwort auf das Problem lautet häufig Hyperhidrose. Hierbei handelt es sich um einen medizinischen Fachbegriff, der für starkes Schwitzen steht, das ohne äußerliche Faktoren einhergeht.

Der Leidensdruck ist für viele Menschen mit diesem Problem häufig enorm. Nicht nur schwitzige Hände, sondern auch große Schweißflecken auf Kleidung, unter den Achseln oder am Rücken, werden zur Zerreißprobe. Personen, die an Hyperhidrose leiden, produzieren viel mehr Schweiß als normale Menschen. Dabei sondern Betroffene um die 30 ml Schweiß pro Minute ab – ein Zustand, der sich jedoch mit einem Antitranspirant gut in den Griff bekommen lässt.

Wichtig: Schweiß ist nicht gefährlich, auch wenn er in großen Mengen auftritt. Er kann nur sehr lästig und nervig sein. Wer jedoch mit Antitranspiranten gegen den Schweiß vorgeht, kann in Zukunft den Tag viel sorgenfreier verleben.