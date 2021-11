Wasserverluste vermeiden - bei Frost können Wasserzähler einfrieren

Die Temperaturen sinken nachts unter den Gefrierpunkt. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim raten aus diesem Grund dazu, frei liegende Wasserzähler noch schnell zu schützen. Je kälter es wird, desto größer die Gefahr, dass zum Beispiel Gartenwasser-Leitungen und Zähler einfrieren und platzen können. Sollte ein SWLB-Wasserzähler eingefroren sein, am besten sofort den Hauptwasserhahn schließen und den Bereitschaftsdienst unter 07141 / 910-2393 kontaktieren. Ein neuer Zähler kostet 72,- Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, die der Kunde für den Austausch des Gerätes berappen muss. Johannes Rager, Geschäftsführer der SWLB, erklärt: „Besser ist es, so früh wie möglich Zähler zu isolieren, Raumfenster zu schließen und nicht benötigte Leitungen am besten ganz zu entleeren und zu schließen. So können auch frostbedingte Leckagen und damit unerkannte hohe Wasserverluste vermieden werden.“

Diesen Wasserverlusten lässt sich auf die Spur kommen, wenn die Zählerstände regelmäßig - am besten monatlich - abgelesen und notiert werden. Ungewöhnliche Schwankungen sind unter anderem Ursache von Leckagen. Auch ungewohnte Fließgeräusche oder Feuchtflecken an Wänden deuten auf undichte Leitungen hin. Rager: „Wir suchen regelmäßig in unserem Wassernetz, das bis zu den jeweiligen Hausanschlüssen reicht, mit modernster Technik nach Schäden in den Leitungen. So können wir den Wasserverlust reduzieren und die Ressource Wasser schonen. Leckagen auf Privatgrundstücken werden dagegen eher zufällig festgestellt.“ Abhilfe schaffen können Grundstücksbesitzer durch Kontrollen der Leitungen ab Hausanschluss mit Unterstützung der hiesigen Installateure. Diese erkennen Wasserverluste zum Beispiel in angeschlossenen Geräten und weiterführenden Gartenleitungen - vor allem, wenn die Temperaturen unter null Grad Celsius sinken.