Weihanchten im Science Center der Experimenta Heilbronn

Weihnachten im Science Center

Auch im letzten Monat des Jahres ist der Veranstaltungskalender gut gefüllt. Neben der Sonderausstellung »Tierbabys«, die noch bis März 2020 in der Experimenta gastiert, ist auch die Band »Blindfische« am 15. Dezember schon fest im Kalender vermerkt. Zum Markenzeichen der fetzigen Rockmusiker gehören neben groovigem Rap auch witzige und nachdenkliche Texte, die immer in turbulenten Geschichten verpackt sind.

Im Science Dome Special »Phantasiewelten«, das am 22. Dezember stattfindet, trifft derweil Musik auf Schauspiel und Brillanz auf Tiefe. Denn während das Pianospiel von Maria Kiosseva auf dem Konzertflügel erklingt, begeben sich die Zuschauer auf eine Reise in eine ganz andere Welt, eine ganze Galaxie, die am fantastischen Sternenhimmel im Science Dome ganz neue Perspektiven eröffnet.

Die »Lange Nacht«, an der die experimenta bis 22 Uhr geöffnet hat, findet dieses Mal am 4. Dezember statt. Neben den üblichen Angeboten wird speziell im Dezember zu jeder halben Stunde ein Blick hinter die Kulissen des Science Domes angeboten.

Experimenta Heilbronn, Veranstaltungen im Dezember

Weitere Infos: www.experimenta.science