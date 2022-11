Weihnachtlicher Familienausflug nach Stuttgart – 7 Highlights

Die Weihnachtszeit versprüht einen ganz eigenen Zauber und stellt für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres dar. Dabei steht vor allem die Familie im Vordergrund und die Besinnung auf das, was im Leben wirklich wichtig ist. Eine perfekte Gelegenheit also, um gemeinsame Erinnerungen zu kreieren. Schließlich haben die Kinder Ferien und die meisten Berufstätigen nehmen sich über die Feiertage sowie den Jahreswechsel ebenfalls frei. Somit bietet es sich an, einen kleineren oder größeren Familienausflug zu planen, beispielsweise nach Stuttgart. Denn dort warten zur Weihnachtszeit ganz besondere Highlights auf Familien mit Kindern:

1. Der Weihnachtsmarkt (auch) für Kinder

In der Adventszeit darf der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt natürlich nicht im Programm fehlen. Vor allem der Stuttgarter Weihnachtsmarkt begeistert alle Jahre wieder Besucher jeden Alters. Schließlich gibt es neben kulinarischen Köstlichkeiten und weihnachtlicher Musik auch allerhand besondere Highlights: Für Kinder gibt es beispielsweise eine Mini-Eisenbahn, in der selbst sehr kleine Kinder bereits mitfahren dürfen. Sie befindet sich im Kinder-Märchenland, wo noch weitere Attraktionen auf junge Besucher warten, wie ein Mini-Riesenrad, ein klassisches Kinderkarussell mit nostalgischem Flair sowie eine Kerzenwerkstatt, sodass die Kinder direkt ein Andenken mit nach Hause nehmen können. Bestaunen werden sie außerdem die „Lebende Krippe“ mit zwei Lämmchen, zwei Schafen sowie einem Esel. Sie werden vom Landschaftszuchtverband Baden-Württemberg betreut und gepflegt, sodass es sich um eine schöne Erfahrung für alle Beteiligten handelt.

Extra-Tipp: Den Stuttgarter Weihnachtsmarkt gibt es bereits seit dem Jahr 1692 – vermutlich gehen seine Wurzeln sogar deutlich weiter in die Vergangenheit zurück. Er zählt daher nicht nur als einer der schönsten, sondern auch als einer der ältesten Weihnachtsmärkte von ganz Europa.

2. Ein Besuch in der Leuze-Erlebnis-Therme

An Thermalbädern mangelt es dem Großraum Stuttgart bekanntlich nicht und viele von ihnen sind überregional bekannt. Da wären zum Beispiel das SoleBad, die SchwabenQuellen oder die AlbTherme – doch es muss gar nicht so weit weg sein. Denn für Kinder besonders gut geeignet ist das Leuzebad mit seinem Kinderland direkt in Stuttgart. Es ist in Deutschland bislang einzigartig und als ganzheitliche Lernwelt gestaltet. Dahinter steckt also ein pädagogisches Konzept, sozusagen getarnt als Schwimmhalle, sodass maximaler Spaß für die ganze Familie garantiert ist. Das kindgerechte Badeangebot umfasst 600 Quadratmeter mit verschiedenen Becken, Wasserrutschen, einem interaktiven Aquarium, einer Projektionswand und vielen weiteren Highlights. Die Eltern können außerdem abwechselnd Entspannungsangebote wie die Saunawelt nutzen, um die freie Zeit vor beziehungsweise nach Weihnachten in Ruhe zu genießen. Damit stellt das Leuzebad eine hervorragende Schlechtwetteralternative für den Familienausflug nach Stuttgart dar – oder einfach eine willkommene Aufwärmung zwischen all den winterlichen Aktivitäten.

Extra-Tipp: Das Leuzebad ist nur unweit von anderen Attraktionen wie der Wilhelma oder dem Naturkundemuseum entfernt. Sein Besuch kann daher optimal mit anderen Unternehmungen kombiniert werden. Aber auch ein ganzer Tag lässt sich im Kinderland problemlos verbringen; garantiert!

3. Ein Abstecher in die (hoffentlich) schneebedeckte Wilhelma

Mit der Wilhelma ist ein wichtiges Stichwort gefallen. Denn der Zoo gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Attraktionen von Stuttgart. Vor allem Kinder verbringen hier gerne einen ganzen Tag beim Beobachten der Tiere, beim Naschen kulinarischer Köstlichkeiten oder beim Entdecken der spannenden Themenwelten. Gerade die geschlossenen Bereiche wie das Amazonienhaus oder das Menschenaffenhaus dienen dabei als angenehm warmer Aufenthaltsort bei winterlichen Temperaturen und bieten kindgerechte Unterhaltung. Aber auch in den Außenbereichen lässt sich im Winter viel entdecken – vor allem, wenn Schnee gefallen ist. So manche Tiere haben darin nämlich jede Menge Spaß, was einen lustigen Anblick garantiert. Zudem bietet der Wilhelma-Besuch im Winter den Vorteil, dass weniger los ist und somit die einzelnen Attraktionen in Ruhe genossen werden können. Sogar ein interessantes Gespräch mit den Tierpflegern ist oftmals drin, damit die Kleinen all ihre Fragen stellen und ihre kindliche Neugierde stillen können.

Extra-Tipp: Zuhören lohnt sich, denn so manche Details haben sicher auch die Eltern noch nicht gewusst…

× Erweitern stock.adobe.com © valiza14

4. Die Stuttgarter Waldweihnacht genießen

In Degerloch findet jedes Jahr die Stuttgarter Waldweihnacht statt. Der kleine Weihnachtsmarkt gilt als tolle Alternative oder Ergänzung zum Stuttgarter Weihnachtsmarkt – vor allem mit Kindern. Hier steht nämlich nicht der Kommerz im Vordergrund, sondern die Stimmung. Daher macht die Waldweihnacht ihrem Namen alle Ehre und findet in einem winterlichen sowie mit etwas Glück sogar schneebedeckten Wald statt. Für Kinder gibt es verschiedene Aufführungen sowie spannende Mitmachangebote, bei denen sie beispielsweise Weihnachtsdekoration basteln können. Nicht fehlen darf zudem natürlich eine Weihnachtsbäckerei sowie ein abwechslungsreiches Kulturprogramm für jedes Alter.

Extra-Tipp: Ein zusätzliches Highlight ist die Fahrt nach Degerloch mit der Zahnradbahn „Zacke“, die es bereits seit dem Jahr 1884 gibt und die auf nur rund zwei Kilometern ganze 200 Höhenmeter überwindet – eine Steigung von 17,8 Prozent.

5. Mitmachausstellung im Jungen Schloss

Das Junge Schloss ist das Kindermuseum in Stuttgart und bietet wechselnde Ausstellungen mit großem Spaßfaktor an. Für „Räuber Hotzenplotz“ erhielt es sogar den German Design Award 2020 in Gold. In diesem Jahr dürfen zur Weihnachtszeit Müllmonster gefangen werden. Die Ausstellung „MÜLLMONSTER-ALARM“ informiert auf lustige Weise rund um Müll, dessen Entstehung, Entsorgung und viele weitere Fragen, die Kinder zum Thema interessieren. Gemeinsam gehen die Besucher auf Mülljagd und spüren die MÜLLMONSTER auf. Eine tolle Beschäftigung mit Lerneffekt, wenn die Familien eine kurze Erholung von der winterlichen Kälte brauchen.

6. Ein Kindermusical ansehen

Auch die Musicals sind in Stuttgart ganzjährig eine beliebte Attraktion. Das gilt nicht nur für Erwachsene, denn es gibt auch spezielle Kindermusicals, die zur Weihnachtszeit begeistern. „Eine Weihnachtsgeschichte“ erzählt in diesem Jahr vom geizigen Scrooge, dem ein echtes Weihnachtswunder passiert – natürlich verpackt in jede Menge Spaß. „Die Schöne und das Biest“ interpretiert derweil die berühmte Liebesgeschichte kindgerecht und gefühlvoll. Somit bieten die Kindermusicals zur Weihnachtszeit eine passende Wahl für jeden Geschmack und jedes Alter, die garantiert auch für die erwachsenen Begleitpersonen eine lohnenswerte Unterhaltung darstellen.

7. Einen weihnachtlichen Ausflug ins Mittelalter machen

Esslingen am Neckar liegt zwar gemäß Luftlinie rund elf Kilometer von Stuttgart entfernt – doch die Fahrt lohnt sich. Dort findet nämlich jedes Jahr ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art statt: als Mittelaltermarkt. Eine einzigartige Mischung, die ihre Besucher rund 600 Jahre in die Vergangenheit katapultiert. Von den Getränken und Speisen über die Shows bis hin zu den Verkaufsständen präsentiert sich alles in mittelalterlicher Manier, aber trotzdem natürlich mit weihnachtlichem Motto. Wenig überraschend konnte sich Esslingen daher im Jahr 2018 über die Auszeichnung als „Best Christmas City“ freuen. Und natürlich sind auch auf dem Mittelalterweihnachtsmarkt besondere Highlights für Kinder geboten: Es gibt lustige Spiele wie Katapultschießen, ein historisches Karussell im Jugendstil, eine „Lebende Krippe“ mit Schafen und einem Esel, eine Weihnachtsinsel, eine Kerzenwerkstatt und vieles mehr.

Extra-Tipp: Besonders einfach und ohne Parkplatzsuche lässt sich der Esslinger Mittelalterweihnachtsmarkt vom Stuttgarter Zentrum mit der S-Bahn erreichen.

Tipps für die Organisation des Familienausflugs

Es gibt also viele gute Gründe, um zur Advents- sowie Weihnachtszeit einen Familienausflug nach Stuttgart zu planen. Das funktioniert sogar relativ spontan, denn in Stuttgart bietet sich ein breites Angebot an Unterkünften zu bezahlbaren Preisen. Besonders gut geeignet für Familien mit Kindern sind Hostels: So kann zum kleinen Preis in einem gemütlichen Mehrbettzimmer übernachtet werden, sprich die Eltern haben ihren Nachwuchs stets im Blick. Das bedeutet noch mehr „Wir-Gefühl“ bei diesem gemeinsamen Familienabenteuer. Durch die zentrale Lage entsprechender Unterkünfte sind zudem viele der genannten Highlights in unmittelbarer Nähe, sodass das Fahren mit dem Auto überflüssig wird und alle U- sowie S-Bahnen problemlos erreichbar sind. Apropos: Stuttgart lässt sich aus vielen verschiedenen Richtungen hervorragend mit dem Zug erreichen. Das ist mit Kindern oftmals entspannter, denn so kann die Reisezeit für gemeinsame Spiele genutzt werden und die Eltern können sich einfach zurücklehnen. Zuletzt dürfen nur die warmen Klamotten nicht im Gepäck fehlen, um die weihnachtlichen Highlights ohne unerwünschte Folgen wie eine Erkältung zu genießen. Schon kann es losgehen – viel Spaß!