Spätestens wenn die ersten Lebkuchen im Supermarkt stehen, kommt in vielen Unternehmen die Frage auf: Was machen wir dieses Jahr zur Weihnachtsfeier? Das klassische Essen im Restaurant ist schnell gebucht, wirkt aber oft austauschbar. Gleichzeitig sind die Erwartungen gestiegen. Mitarbeitende wünschen sich einen Abend, der verbindet, Spaß macht und nicht nach Pflichttermin aussieht. Wer früh plant und ein paar Grundregeln beachtet, kann aus der Weihnachtsfeier einen der schönsten Abende des Jahres machen.

Warum die Weihnachtsfeier mehr ist als ein Abendessen

Das Jahresende ist für viele Teams eine Gelegenheit, gemeinsam zurückzublicken. Projekte wurden abgeschlossen, neue Kolleginnen und Kollegen sind dazugekommen, manche Herausforderung wurde zusammen gemeistert. Eine gelungene Feier würdigt genau das. Sie gibt Raum für Gespräche abseits des Arbeitsalltags und bringt Menschen zusammen, die sich sonst nur in Meetings oder per Videocall begegnen.

Gerade in Unternehmen mit mehreren Standorten oder hybriden Arbeitsmodellen ist die Weihnachtsfeier oft einer der wenigen Termine, an denen wirklich alle zusammenkommen. Umso wichtiger ist es, dass das Programm niemanden ausschließt und für unterschiedliche Persönlichkeiten funktioniert – für die Gesprächigen ebenso wie für die eher Zurückhaltenden.

Erlebnis statt Routine: Aktivitäten, die verbinden

Immer mehr Unternehmen setzen deshalb auf ein gemeinsames Erlebnis, bevor es zum Essen geht. Beliebt sind Kochkurse, bei denen jede Gruppe einen Gang zubereitet, Escape Rooms, Bowling oder eine Stadtführung mit Glühweinpause. Wer zum Beispiel eine Weihnachtsfeier Nürnberg plant, kann den Abend mit gamer.now beginnen, einer Gameshow, die Gruppen vor Ort in einer der Filialen spielen. In 1-gegen-1-Duellen treten dort alle gleichzeitig in rund 19 Games aus Action, Geschick und Wissen gegeneinander an.

Der Vorteil solcher Formate liegt auf der Hand: Alle sind gleichzeitig beteiligt, niemand muss lange warten, und es entstehen ganz von selbst Gesprächsthemen für den Rest des Abends. Wer anschließend noch über den Christkindlesmarkt schlendert oder in einem Lokal in der Altstadt einkehrt, verbindet Aktion und Gemütlichkeit zu einem runden Programm.

Früh planen lohnt sich

Die Wochen zwischen Ende November und Weihnachten sind die Hochsaison für Firmenfeiern. Beliebte Locations und Aktivitäten sind an den Freitagen und Donnerstagen im Dezember oft schon früh ausgebucht. Wer flexibel ist, weicht auf einen Wochentag aus oder verlegt die Feier bewusst in den Januar. Eine Neujahrsfeier hat sogar Vorteile: Die stressige Zeit vor den Feiertagen ist vorbei, und viele Angebote sind leichter verfügbar.

Hilfreich ist außerdem, frühzeitig die wichtigsten Eckdaten festzulegen: Wie viele Personen kommen voraussichtlich? Welches Budget steht pro Kopf zur Verfügung? Soll die Feier direkt nach der Arbeit beginnen oder am späteren Abend? Mit diesen Informationen lassen sich Angebote schnell vergleichen.

Budget realistisch einschätzen

Beim Budget lohnt sich ein genauer Blick auf alle Posten. Neben dem Programm und dem Essen fallen häufig Getränke, Anfahrt, Dekoration oder kleine Geschenke an. Wer diese Kosten von Anfang an mitdenkt, erlebt am Ende keine Überraschung. Viele Anbieter haben feste Pakete für Gruppen, die den Vergleich erleichtern. Es kann sich auch lohnen, nachzufragen, ob Programm und Verpflegung kombiniert buchbar sind.

Für die steuerliche Behandlung von Betriebsveranstaltungen gelten eigene Regeln, etwa beim Freibetrag pro Mitarbeitendem. Ein kurzer Abgleich mit der Buchhaltung oder der Steuerberatung schafft Klarheit, bevor Zusagen gemacht werden. So steht der Planung nichts mehr im Weg, und der Fokus kann ganz auf dem gemeinsamen Abend liegen.

Das Team einbeziehen

Ob eine Weihnachtsfeier gut ankommt, hängt stark davon ab, ob sie zu den Menschen passt. Eine kurze Umfrage mit drei oder vier Vorschlägen hilft, die Stimmung im Team einzufangen. Manche Gruppen wünschen sich Action und Wettbewerb, andere eher einen ruhigen Abend mit gutem Essen. Oft ist eine Kombination aus beidem der beste Kompromiss.

Ebenso wichtig sind die praktischen Details: Gibt es vegetarische oder vegane Gerichte? Ist der Ort gut mit Bus und Bahn erreichbar, damit niemand nach dem Glühwein fahren muss? Und können auch Kolleginnen und Kollegen mit Familie gut teilnehmen, wenn die Feier nicht zu spät beginnt? Wer solche Fragen im Blick behält, sorgt dafür, dass sich alle willkommen fühlen.

Kleine Details mit großer Wirkung

Es sind oft die kleinen Dinge, die einen Abend besonders machen. Ein paar Worte der Geschäftsführung, die das Jahr würdigen, ohne in eine lange Rede auszuufern. Ein kleines Wichtelspiel mit festgelegtem Budget. Gemischte Tischgruppen, damit nicht immer dieselben Abteilungen zusammensitzen. Oder eine Fotoecke, deren Bilder später im Intranet für Erinnerungen sorgen.

Auch die Einladung trägt zur Vorfreude bei. Wer früh informiert, was geplant ist, und vielleicht schon einen kleinen Hinweis auf das Programm gibt, steigert die Spannung. Wichtig ist, alle relevanten Informationen klar zu kommunizieren: Treffpunkt, Uhrzeit, Ablauf und eventuell der Hinweis auf bequeme Kleidung, wenn ein aktives Programm geplant ist.

Nach der Feier ist vor der Feier

Damit die Weihnachtsfeier im nächsten Jahr noch besser wird, lohnt sich ein kurzes Feedback. Was hat gefallen, was weniger? Welche Ideen haben die Mitarbeitenden selbst? Diese Rückmeldungen sind wertvoll und zeigen, dass die Meinung des Teams zählt.

Am Ende muss eine Weihnachtsfeier weder besonders teuer noch besonders aufwendig sein, um in Erinnerung zu bleiben. Entscheidend ist, dass sie zum Team passt, gemeinsame Erlebnisse schafft und Raum für echte Begegnungen lässt. Wer das beherzigt, beendet das Jahr nicht nur mit einem schönen Abend, sondern stärkt auch den Zusammenhalt für die Monate, die kommen.