Weihnachtspfunde vermeiden und trotzdem genießen

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die große Frage: Wie vermeide ich die Weihnachtspfunde? Denn nicht nur das Essen ist an Weihnachten eine Herausforderung, sondern auch der Stress, hierfür alles einzukaufen, es zuzubereiten und perfekt auf den Tisch zu bringen.

Zu fettiges Weihnachtsessen vermeiden

Wer schon Erfahrungen mit den Figur Kapseln gemacht hat, weiß, dass diese Fettbinder durchaus etwas bringen. Sollte das Weihnachtsessen also zuviel Fett beinhalten, wäre es durchaus denkbar zu solchen Helfern zu greifen. Besser ist es aber, gleich auf zu viel Fett zu verzichten.

Eine Möglichkeit, den Fettgehalt des Weihnachtsessens zu verringern, besteht darin, verschiedene Rezepte auszuprobieren, die weniger Fett enthalten, Fleischsorten auszutauschen oder Lightprodukte zu verwenden. Auch die Art der Zubereitung des Weihnachtsessens spielt eine wichtige Rolle bei der Reduzierung des Fettgehalts. Statt zu braten oder zu frittieren ist es besser Lebensmittel zu grillen, kochen oder zu backen. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass das Essen an Geschmack verliert.

Ein weiterer Aspekt des Weihnachtsessens ist die Portionsgröße und die Kalorienaufnahme: Doch wer hält sich Weihnachten damit auf, Kalorien zu zählen? Hier kann es helfen, kleinere Teller hinzustellen. Als Gastgeber empfiehlt es sich, den Gästen keine Portionen vorzubereiten, sondern sie sich selbst bedienen zu lassen. So wird am Ende auch viel weniger Essen in den Müll getan und Reste können noch eingefroren werden.

Es lohnt sich auch immer, alternative Weihnachtssnacks auszuprobieren. Anstelle von Süßigkeiten, Keksen und Kuchen können gesunde Snacks wie Nüsse und Trockenfrüchte serviert werden.

Bewegung an den Feiertagen

Die beste Art, um Weihnachtspfunde zu vermeiden und auch Stress abzubauen, ist Bewegung. Wenn wir an den Feiertagen aktiv sind, werden wir eher in der Lage sein, das richtige Maß an Genuss und Spaß zu finden.

Hier sind einige Tipps für aktive Feiertage:

Zeit für Spaziergänge oder Radtouren in der Umgebung.

Sportverein in Ihrer Nähe suchen und an einem Training oder Spiel teilnehmen.

Sich an einer neuen Sportart versuchen

Alle Kinder der Familie draußen bespaßen und herumtoben

Haustiere ausführen

Weihnachtsbaum selber im Wald aussuchen und schlagen (natürlich nur wo erlaubt und ausgewiesen)

Bewegungsspiele für die Zeit zwischen den Mahlzeiten

Stress reduzieren

Stress wirkt sich auf Essverhalten und Stoffwechsel aus. Während die einen unter Stress schnell Gewicht verlieren, bleibt bei anderen schon ein Dominostein an den Hüften hängen. Weihnachten ist ein Fest der Freude und des Zusammenseins mit Familie und Freunden. Doch für viele Menschen ist dies auch eine Zeit des großen Stresses. Denn neben den vielen Verpflichtungen, die man während der Feiertage hat, muss man sich auch noch um die Organisation und das Kochen kümmern.

Doch wie kann man den Stress reduzieren und trotzdem genießen? Hier sind ein paar Tipps:

- Planen im Voraus: Eine Verteilung der Aufgaben über mehrere Tage verteilt, hilft Stress abbauen. Außerdem sollte genau geplant werden, welche Zeit für welche Aufgabe vorgesehen ist. Auch an einen Zeitpuffer denken, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert!

- Prioritäten setzen: Überlegen, was an Weihnachten wirklich wichtig ist. Soll es unbedingt die große Feier mit der Familie sein oder reicht es, einen ruhigen Abend mit Freunden zu verbringen?

- Sich Auszeiten nehmen: Weihnachten ist eine aufregende Zeit, doch es ist wichtig, sich auch immer wieder kleine Pausen zu gönnen. Auf diese Weise tanken wir neue Kraft und Energie für die restlichen Festtage.