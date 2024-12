Weihnachtszauber in den Mercaden Böblingen

Die Adventszeit im Einkaufszentrum Mercaden Böblingen wird dieses Jahr zu einem besonderen Erlebnis! Mit stimmungsvollen Aktionen, tollen Konzerten und weihnachtlicher Magie lädt das Einkaufszentrum Jung und Alt ein, die schönste Zeit des Jahres gemeinsam zu feiern.

Weihnachtliche Klänge und ein magisches Erlebnis

Freuen Sie sich auf besinnliche Melodien: Ein talentierter Pianospieler sorgt in der gesamten Vorweihnachtszeit für festliche Stimmung, während Sie durch die geschmückten Gänge der Mercaden schlendern und Ihre Weihnachtsgeschenke besorgen.

Geschenke mit Liebe verpackt

Kein Stress beim Verpacken: An unserer Einpackstation können Sie Ihre Geschenke ganz bequem und stilvoll verpacken lassen. Gegen Vorlage eines Einkaufsbons aus den Mercaden übernehmen wir das Einpacken – so bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge der Adventszeit.

Der Nikolaus kommt!

Am 6. Dezember 2024 von 14 bis 19 Uhr besucht der Nikolaus die Mercaden! Kinder dürfen sich auf zauberhafte Geschichten freuen, die der Nikolaus höchstpersönlich erzählt, und natürlich gibt es auch kleine Überraschungen zu entdecken. Ein Erlebnis, das Kinderaugen zum Leuchten bringt!

Couch-Konzerte – Stars zum Greifen nah

Musikalische Highlights erwarten Sie an den Samstagen im Dezember:

07.12.2024 : Jeanette Biedermann – Die beliebte Sängerin und Schauspielerin verzaubert mit ihrer Stimme und sorgt für eine unvergessliche Atmosphäre.

: Jeanette Biedermann – Die beliebte Sängerin und Schauspielerin verzaubert mit ihrer Stimme und sorgt für eine unvergessliche Atmosphäre. 14.12.2024 : Kamrad – Mit seinen modernen Hits bringt er die Bühne zum Strahlen.

: Kamrad – Mit seinen modernen Hits bringt er die Bühne zum Strahlen. 21.12.2024: Glasperlenspiel – Das Erfolgs-Duo begeistert mit ihren mitreißenden Songs und sorgt für den perfekten Abschluss der Couch-Konzertreihe.

Jedes Konzert findet direkt im Einkaufszentrum statt – gemütlich und hautnah!

Besuchen Sie uns!

Erleben Sie den Weihnachtszauber in den Mercaden Böblingen und lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre begeistern. Ob zauberhafte Musik, praktische Services oder unvergessliche Begegnungen – hier wird die Adventszeit zum Highlight für die ganze Familie.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen über die Mercaden® Böblingen finden Sie unter: www.mercaden-boeblingen.de.

Über Mercaden Böblingen

Das Einkaufszentrum Mercaden® Böblingen wurde am 2. Oktober 2014 eröffnet und verfügt über eine Bruttomietfläche von 28.800 Quadratmetern und bietet auf drei Ebenen Platz für 90 Geschäfte. Das Center liegt in bester Innenstadtlage, unmittelbar am Hauptbahnhof/Busbahnhof. Außerdem stehen den Besuchern 813 Parkplätze zur Verfügung. Zu den Ankermietern des Einkaufszentrums zählen Edeka, Media Markt, TK Maxx, H&M, C&A, New Yorker und ein Müller Drogeriemarkt. Für das Property Management und die Vermietung ist der internationale Centerspezialist Sonae Sierra verantwortlich.

