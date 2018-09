Weinzahn 2018 ist Lars Härdtner-Sauselen

Wer wird „Weinzahn 2018“? Eine Frage, die mit großem Unterhaltungswert auf der Hauptbühne im Heilbronner Weindorf vor einem miträtselnden und mitfiebernden Publikum beantwortet wurde. 18 Weine aus dem Angebot der rund dreißig auf dem 48. Weindorf vertretenen Weingüter, Kellereien und Genossenschaften galt es bei einer von Karl Seiter, Geschäftsführer der Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg und Sprecher der Weindorfgemeinschaft, moderierten verdeckten Weinprobe zu erkennen. Von Seiter gab es zudem Tipps zu den einzelnen Weinen. Und nichts ging beim Punkten ohne die informative Weindorf-Broschüre. Nase und Gaumen vorne hatte zum Schluss Lars Härdtner-Sauselen - damit Sieger der verdeckten Weinprobe und „Weinzahn 2018“.

Der Sieger des Wettbewerbs brachte es auf stolze 70,5 Punkte. Neben dem Titel konnte er auch eine Kiste mit allen 18 zur Probe anstehenden Weinen mit nach Hause nehmen. Auf Platz zwei landete punktgleich mit 68 Punkten ein Trio: Alexander Fritz sowie die spontanen Teilnehmer Christine und Ulrich Hahn. Natürlich war den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Gästen wie den spontan Mitwirkenden aus dem Publikum, anzumerken, dass man schon gerne mit diesem Titel „Weinzahn“ nach Hause oder zunächst über das Weindorf gehen wollte. Aber auch der Unterhaltungsfaktor spielte wie immer eine große Rolle – sowohl bei den dreißig Teilnehmern auf der Bühne, wie auch davor. Nicht zuletzt auch dank dem einen oder anderen lockeren Spruch zum Wein, zitiert von Karl Seiter.

Bereits zum 37. Mal wurde beim Heilbronner Weindorf eine verdeckte Weinprobe durchgeführt. Alleine am Geschmack galt es dabei die Weine zu erkennen – und zwar Jahrgang, Name, Bezeichnung und Nummer in der Weindorf-Broschüre. Geladene Gäste waren unter anderem Lisa Brenner (Mercure Hotel Heilbronn), Hanspeter Faas (Bundesgartenschau Heilbronn 2019), Alexander Fritz (Hotel Sonne Talheim), Lars Härdtner-Sauselen (Bäckerei Härdtner GmbH), Karl-Josef Jochim (TeeGschwendner Heilbronn), Matthias Kircher (Teusser Mineralbrunnen), Kilian Krauth (Heilbronner Stimme), Rainer Mosthaf (Ratskeller der Stadt Heilbronn), Til Odenwald (Dinkelacker-Schwaben Bräu AG), Carlo Oechsle (REVISA GmbH & Co KG), Markus Otten (Stadtverband für Sport), Dietmar Sandel (Großbäckerei Mitterer GmbH), Karl-Ernst Schmitt (Weinbruderschaft Heilbronn e.V.), Steffen Schoch (Heilbronn Marketing GmbH), Dr. Hilmar Sturm (Duale Hochschule Baden-Württemberg), Timo Wachter (Volksbank Heilbronn eG), Friedrich Wagner (Heilbronn Marketing GmbH), Birgitt Wölbing (DEHOGA) sowie Studenten der DHBW. Aber selbstredend erhielten auch die Besucher vor der Haupttribüne, ob die Sonne genießend oder den Schatten suchend, jeweils einen guten Schluck in ihre Gläser. Der dann und wann an den Stehtischen zu kontroversen Diskussionen führte, welcher Wein denn wohl gerade im Glas war.

Noch bis 16. September haben Besucher die Möglichkeit es den Teilnehmern der verdeckten Weinprobe gleich zu tun und an 19 Weinprobierständen zu kosten. 355 Weine, Sekte und Seccos werden angeboten, darunter 131 Weißweine, 64 Weißherbst/Roséweine sowie 135 Rotweine. Das Zehntele, zum Beispiel im klassischen Stil-Glas mit dem neuen Herz-Logo, beginnt bei zwei Euro. Auch alkoholfrei besteht eine große Auswahl unter sechs Weinen, 13 Traubensäften sowie vier Seccos. Breit ist auch das Sortiment an Speisen, von Streetfood bis zu schwäbischen Klassikern. Beim abwechslungsreichen Rahmenprogramm im Weindorf rund um das Rathaus werden täglich fünf Bühnen in unterschiedlichen Musikrichtungen bespielt.