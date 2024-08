Weiterbildungsförderung für junge Eltern

Die Zeit rund um die Geburt eines Kindes bringt viele Veränderungen mit sich - nicht zuletzt auch für die berufliche Entwicklung junger Eltern. Während der Babypause stehen Mütter und Väter vor der Herausforderung, ihre Karriere vorübergehend zu unterbrechen. Doch gerade in dieser Phase kann eine gezielte Weiterbildung dazu beitragen, den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu erleichtern und neue Perspektiven zu eröffnen. Sowohl Österreich als auch Deutschland bieten dafür verschiedene Fördermöglichkeiten, die jungen Familien finanzielle Unterstützung bei der Weiterqualifizierung gewähren.

Weiterbildungsmöglichkeiten für junge Eltern in Österreich

In Österreich gibt es vielfältige Möglichkeiten für junge Eltern, eine Weiterbildung nach der Babypause zu absolvieren und gleichzeitig die Familie zu versorgen.

AMS Österreich Förderungen

Das Arbeitsmarktservice Österreich bietet verschiedene Fördermöglichkeiten für berufliche Weiterbildungen an:

Zuschüsse zu Kurskosten

Bildungsbeihilfen während der Weiterbildung

Förderung von Ausbildungen mit Abschluss

Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche nach der Weiterbildung

Bildungskarenz und Bildungsteilzeit

Eine attraktive Option für Arbeitnehmer, die sich weiterbilden möchten, ist die Bildungskarenz. Hierbei werden sie für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr von der Arbeit freigestellt, um an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Während dieser Zeit erhalten sie vom AMS Österreich eine finanzielle Unterstützung, die sogenannte Weiterbildungsgeld.

Als Alternative bietet sich die Bildungsteilzeit an. Dabei reduzieren Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit, um parallel an Weiterbildungen teilnehmen zu können. Auch hier gibt es einen finanziellen Zuschuss vom AMS, um den Verdienstausfall auszugleichen.

Finanzielle Unterstützung während der Karenz

Für Eltern, die sich in Karenz befinden, gibt es zusätzliche Fördermöglichkeiten. Das AMS Österreich bietet spezielle Weiterbildungsprogramme an, die auf die Bedürfnisse von Wiedereinsteigern zugeschnitten sind:

Kurse zur Auffrischung und Erweiterung beruflicher Kompetenzen

Beratung und Coaching zur beruflichen Neuorientierung

Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Förderprogramme für Weiterbildungen in Deutschland

In Deutschland gibt es eine Vielzahl an Förderprogrammen, die jungen Eltern die Möglichkeit bieten, sich beruflich weiterzubilden und somit ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Diese Programme unterstützen sowohl Arbeitslose als auch Berufstätige bei der Finanzierung von Weiterbildungsmaßnahmen und ermöglichen es ihnen, neue Qualifikationen zu erwerben.

Bildungsgutschein und Weiterbildungsgeld

Der Bildungsgutschein ist eine Förderung der Agentur für Arbeit, die Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen bei der Finanzierung von Weiterbildungen unterstützt. Die Agentur übernimmt dabei die Kosten für die Maßnahme. Ergänzend zum Bildungsgutschein können Teilnehmer auch Weiterbildungsgeld beantragen, das als finanzielle Unterstützung während der Maßnahme dient und den Lebensunterhalt sichert.

Aufstiegs-BAföG für berufliche Weiterbildung

Das Aufstiegs-BAföG, auch bekannt als Meister-BAföG, fördert die berufliche Weiterbildung von Fachkräften. Es unterstützt beispielsweise Meisterkurse, Fachwirte oder ein berufsbegleitendes Studium. Die Förderung besteht aus einem zinsgünstigen Darlehen und einem Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss.

Fördermöglichkeiten für Berufsrückkehrer nach der Elternzeit

Für Berufsrückkehrer, die nach der Elternzeit wieder in den Beruf einsteigen möchten, gibt es spezielle Förderprogramme. Diese Angebote unterstützen bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und helfen dabei, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Dazu gehören beispielsweise Coaching-Angebote und Bewerbungstrainings.

Vergleich der Weiterbildungsförderung zwischen Österreich und Deutschland

Bei einem genaueren Blick auf die Weiterbildungsförderungen für junge Eltern in Österreich und Deutschland lassen sich einige Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede feststellen.

In Österreich nimmt das Arbeitsmarktservice (AMS) eine Schlüsselposition ein, wenn es um die Förderung von Weiterbildungen geht. Spezielle Programme wie die Bildungskarenz und die Bildungsteilzeit ermöglichen es jungen Eltern, sich beruflich weiterzuentwickeln und gleichzeitig Zeit für die Familie zu haben. Zusätzlich gibt es finanzielle Unterstützung während der Karenz, um den Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern.

Deutschland setzt hingegen stärker auf Instrumente wie den Bildungsgutschein und das Weiterbildungsgeld. Der Bildungsgutschein ermöglicht es Arbeitssuchenden, an beruflichen Weiterbildungen teilzunehmen, während das Weiterbildungsgeld eine finanzielle Unterstützung während der Maßnahme darstellt. Ein weiteres wichtiges Förderprogramm ist das Aufstiegs-BAföG, das speziell für die berufliche Weiterbildung konzipiert wurde.

Ein Punkt, der beiden Ländern gemein ist, sind die gezielten Fördermöglichkeiten für Berufsrückkehrer nach der Elternzeit. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland gibt es Angebote, die den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern sollen.