Welche Art von Bonus lohnt sich im Online Casino besonders?

Online Casinos sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden und laufen den traditionellen Spielbetrieben vor Ort mehr und mehr den Rang ab. Das hat vielfältige Gründe. Vor allem sprechen viele Casinofans die interessanten Bonusangebote an, die es nur im Internet gibt. Vielleicht haben auch Sie schon einmal eine Promotion bemerkt, bei der zum Beispiel im Ice Casino 25 Euro Bonus ohne Einzahlung ausgelobt werden, und sich gefragt, ob es sich lohnen kann, ein entsprechendes Angebot zu nutzen?

Die Spieler schätzen auch, dass es in Online Spielbanken natürlich keine Kleidervorschriften gibt, dass keine Öffnungszeiten existieren und rund um die Uhr gespielt werden kann. Sie schätzen ebenfalls den Komfort, in den eigenen vier Wänden oder jederzeit und überall per Mobilgerät einige Runden an einem Slot drehen zu können oder sich an klassischen Tischspielen mit Fortuna zu duellieren. Aber die Bonusprämien sind wohl der wichtigste Grund, aus dem sich viele Kunden für die Spielsalons im Internet entscheiden. Wir möchten heute einmal prüfen, welche Promotionen es in den Online Casinos gibt, wie sie sich unterscheiden und welche Angebote sich am meisten lohnen können.

Die Art der Prämien

Bonusprämien kommen in einem Online Casino üblicherweise in zwei Formen daher. Einmal werden Freispiele vergeben, die auch die englische Bezeichnung Free Spins tragen. Diese Freispiele können an den Online Spielautomaten der Plattformen eingesetzt werden. Virtuelle Automaten gibt es in großer Zahl mit unterschiedlichsten Themen und Funktionen. Meistens legt der Casinobetreiber genau fest, an welchem Slot die Freispiele eines Bonus eingesetzt werden dürfen. Seltener haben Sie die Wahl unter zwei bis drei Spielen oder manchmal können Sie auch alle Spiele eines bestimmten Herstellers nutzen.

Die zweite Prämienvariante stellen Guthaben dar. Das Guthaben kann freier im Casino eingesetzt werden, zum Beispiel auch an den Tischspielen. Dennoch gibt es auch beim Guthaben Einschränkungen. Meistens kann es nicht im Live Casino oder bei Sportwetten verwendet werden.

Der Bonus ohne Einzahlung

Diese Boni werden von den Online Spielsalons fast nur an neue Kunden vergeben, die erstmals ein Spielerkonto auf der jeweiligen Plattform anlegen. Das Besondere bei diesen auch als No Deposit Boni bezeichneten Prämien ist, dass der Spieler diese gratis erhält und somit ohne Risiko seine ersten Spielrunden im Casino bestreiten kann. Entweder sind dabei eine Anzahl Freispiele oder ein kostenloses Startguthaben erhältlich. Der Clou an der Sache ist, dass die neuen Casinospieler mit diesen Prämien echte Gewinne erzielen und auszahlen lassen können, wenn sie alle Bonusbedingungen einhalten.

Die Bonusbedingungen

Jede Promotion einer Spielbank im Internet enthält gewisse Bedingungen. Sie entscheiden maßgeblich, wie profitabel eine Aktion für den Kunden sein kann. Dabei sind die jeweiligen Umsatzbedingungen sehr wichtig, in denen festgelegt wird, wie häufig Freispielgewinne oder das gewährte Bonusguthaben in einer festgelegten Zeit umgesetzt werden muss, bevor die Gewinne wirklich auf das Girokonto ausgezahlt werden können. Die Casinobetreiber legen sehr unterschiedliche Bedingungen fest, deswegen sollte man diese und die AGB genau studieren, bevor man sich für ein Angebot entscheidet. Bei Nichteinhaltung der Bedingungen werden die Bonusprämien und eventuell erzielte Gewinne vom Casino gelöscht.

Der typische Willkommensbonus und weitere Einzahlungsboni

Neben den einzahlungsfreien Boni gibt es diverse Einzahlungsboni. Besonders typisch ist ein Willkommensbonus, der dem neu angemeldeten Spieler für die erste Einzahlung aufs Spielerkonto gewährt wird. Dabei findet man häufig einen klassischen Verdopplungsbonus vor, der oft zusätzlich von einer Zahl Freispiele flankiert wird. Ein typisches Beispiel: 100% Bonus bis 100 Euro mit 20 Freispielen. Bei diesem Beispiel wird die Kontoaufladung des Spielers bis zu einem Maximum von 100 Euro verdoppelt. Die zusätzlichen Freispiele können an einem bestimmten und meist sehr bekannten Slot eingesetzt werden.

Inzwischen gibt es immer öfter Willkommenspakete, bei denen die ersten drei, vier oder fünf Einzahlungen mit Prämien belohnt werden. In der weiteren Casinokarriere können Stammkunden zu verschiedenen Gelegenheiten weitere Einzahlungsboni für ihre Einzahlungen erhalten, die man dann Reload Boni nennt. Alle beschriebenen Einzahlungsboni enthalten ebenfalls die erwähnten Bonusbedingungen, deren Details die jeweiligen Spielhallenbetreiber festlegen.

Der Cashback

Als Cashback bezeichnet man eine Bonusvariante in Online Spielsalons, bei der dem Spieler eine Rückzahlung von Teilen der erlittenen Verluste gewährt wird. Deswegen spricht man auch häufig von einem Rückzahlungsbonus. Dabei wird ein gewisser Prozentsatz der innerhalb einer bestimmten Zeit gemachten Verluste an den Spieler ausgezahlt. Der Prozentsatz kann je nach Casinoangebot variieren und liegt häufig zwischen 3% und 10%. Für die Berechnung werden oft Verluste herangezogen, die im Verlauf einer Woche oder eines Monats gemacht wurden. Es gibt auch Wochenend-Cashbacks. Teilweise werden diese Rückzahlungen ohne anhängige Umsatzbedingungen zurückerstattet, die somit ein echter Cash-Bonus sind.

Treueprogramme

In vielen Spielbanken nehmen alle registrierten Kunden automatisch am Treueprogramm teil, es gibt aber auch spezielle VIP Clubs, in die man als Spieler nur per Einladung aufgenommen wird. Bei den Treueprogrammen werden für jeden Einsatz, der mit eingezahltem Geld bestritten wird, Treuepunkte vergeben. Gleichzeitig kann der Spieler durch das Sammeln von Punkten meistens einen höheren Rang oder ein höheres Level im jeweiligen System erreichen, von denen es eigentlich immer mehr als fünf gibt.

Die gesammelten Punkte können dann gegen Bonusprämien wie zum Beispiel Freispiele oder Bonusguthaben eingetauscht werden. In manchen Casinos gibt es aber auch Sachpreise oder sogar Reisen zu gewinnen. Je höher das erreichte Level des Spielers ist, desto bessere Prämien erhält er. Das kann auch einen höheren Prozentsatz beim Cashback oder andere Vorteile bedeuten.

Fazit: No Deposit Boni und Cashbacks sind immer zu empfehlen

Welche Art der Prämie Sie bevorzugen, müssen Sie letztlich selbst entscheiden. Wenn Sie neue Trends in Slots erkunden möchten, bieten sich natürlich Freispielboni an. Wir bevorzugen Guthabenprämien, da diese flexibler einsetzbar sind. Im Endeffekt entscheidet aber vielmehr die Art des Bonus darüber, ob er sich potentiell lohnen kann.

Hier sind natürlich die beiden Bonusformen ohne Einzahlungsvoraussetzung am attraktivsten. No Deposit Boni für Neukunden sind eigentlich immer eine gute Idee, da Sie dabei nichts zu verlieren haben. Kostenlosen Spielspaß wie im Echtgeldmodus bekommen Sie in jedem Fall. Wenn es um auszahlbare Gewinne geht, muss auf die Umsatzbedingungen geschaut werden. Jede Promotion ist nur so profitabel, wie es ihre Bonusbedingungen erlauben. Einen Cashback kann man ebenfalls immer annehmen, sofern er ohne Umsatzbedingungen auskommt, was bei dieser Art des Bonus häufig der Fall ist.