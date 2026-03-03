Welche sind die besten Foto-Editoren für iPhone

Die Kamera, die du bereits in deiner Tasche hast, ist leistungsstark – doch die Tools, die du dafür nutzt, entscheiden darüber, wie weit du wirklich gehen kannst. Mit der vorinstallierten Fotos-App lassen sich zwar ein schiefer Horizont begradigen oder dunkle Bilder aufhellen. Für Farbharmonie, natürliche Hauttöne, lokalen Kontrast oder einen einheitlichen Look für dein Portfolio brauchst du jedoch eine spezialisierte Foto-Bearbeitungsapp.

In diesem Artikel stellen wir eine Auswahl an iPhone-optimierten Editoren vor, die unterschiedliche Bedürfnisse und Budgets abdecken. Einige eignen sich perfekt für schnelle, social-media-taugliche Anpassungen mit wenigen Fingertipps. Andere bieten mehr Kontrolle über RAW-Dateien, feine Porträtbearbeitung oder Reiseprojekte, die du vielleicht sogar drucken möchtest. Finde ein oder zwei Apps, die zu deinem Workflow passen und dich nicht ausbremsen.

1. Luminar Mobile

Diese Fotobearbeitung-iPhone-App ist ein All-in-One-Foto­studio auf KI-Basis für die Hosentasche. Tools wie SkyAI, EnhanceAI, Structure AI, Relight AI, SkinAI, BodyAI, Erase, Landscape, Monochrome, Kurven, Details, Zuschneiden sowie RAW-Unterstützung sind in einer touch-optimierten Oberfläche organisiert, die sich auf dem iPhone natürlich anfühlt.

Luminar Mobile ist Teil des Luminar-Ökosystems und in den Cross-Device- (~153 $) und Max- (~165 $) Tarifen enthalten.

2. Lightroom Mobile

Die mobile Version eines der weltweit bekanntesten Foto-Editoren ermöglicht es, iPhone KI-Bildbearbeitung umfassend zu nutzen. Zu den beliebtesten Funktionen gehören Quick Actions, adaptive Presets sowie KI-gestütztes Maskieren, das Himmel, Motive und Hintergründe automatisch erkennt.

Lightroom Mobile ist kostenlos verfügbar, jedoch sind die meisten erweiterten Funktionen nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement zugänglich. Der reine Mobile-Zugang kostet etwa 4,99 $ pro Monat, während der vollständige Lightroom-Plan mit 1 TB Cloud-Speicher sowie Desktop- und Web-Zugriff bei ca. 9,99–11,99 $ pro Monat liegt (Preise können je nach Region variieren).

3. Photomator

Diese iOS-Bilder-bearbeiten-Software bietet vollständige RAW-Unterstützung, erweiterte Farbwerkzeuge sowie KI-gestützte automatische Auswahlfunktionen und „Repair“ zur Objektentfernung. Die App ist speziell für das Apple-Ökosystem entwickelt und läuft auf iPhone, iPad, Mac und Vision Pro. Die einheitliche Benutzeroberfläche und die nahtlose Integration sorgen für einen flüssigen und komfortablen Workflow in der Nachbearbeitung.

Die ungefähren Preise liegen bei 7,99 $ pro Monat, 29,99–34,99 $ pro Jahr oder 119,99 $ für eine Lifetime-Lizenz.

4. TouchRetouch

Wenn du iPhone-Bilder bearbeiten möchtest, um störende Objekte zu entfernen und saubere, aufgeräumte Kompositionen zu erzielen, wurde TouchRetouch genau für diesen Zweck entwickelt. Die App bietet spezielle Werkzeuge zur Objektentfernung, Linienentfernung (z. B. Kabel), Netz- oder Zaunbereinigung sowie einen Klonstempel für präzise Korrekturen.

Ein Foto pro Tag kannst du kostenlos bearbeiten. Für mehr Funktionen kostet das Abo etwa 14,99 $ pro Jahr oder 3,99 $ pro Monat; zusätzlich gibt es Wochenpläne (ca. 1,99–9,99 $).

Fazit

Die Wahl der richtigen Foto-App für dein iPhone kann deine fotografischen Ergebnisse deutlich verbessern. Wenn du die Stärken und Grenzen von Apps wie Luminar Mobile, Lightroom Mobile, Photomator und TouchRetouch kennst, findest du schneller das Tool, das am besten zu deinem Stil und Workflow passt – und kannst deine kreative Vision gezielt umsetzen.