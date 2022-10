Welche VR Casinos gibt es?

Spieler, die sich auf die Jagd nach großen Gewinnen machen möchten, müssen mittlerweile schon seit Jahren nicht mehr den Weg in echte Spielhallen auf sich nehmen. Schließlich kann auch ganz bequem im Internet gespielt werden. Neben dem deutlich verringerten Aufwand schlägt hier vor allem auch die schier unerschöpfliche Auswahl an unterschiedlichen Casinospielen positiv auf.

Darüber hinaus winken die Anbieter im Internet immer wieder mit interessanten Angeboten, beispielsweise als 30 Euro gratis Casino. Mit den klassischen Online Spielhallen ist das Ende der Entwicklung aber noch nicht erreicht. Seit einiger Zeit zeigt sich nun nämlich ein neuer Trend. Die Rede ist von den sogenannten VR Casinos. Diese machen von der Virtual-Reality-Technik Gebrauch, bei der man über eine entsprechende Brille dreidimensional in die Welt der Glücksspielhalle eintauchen kann.

Die Atmosphäre kommt so noch besser rüber und insbesondere bei Tischspielen wie Poker, bei denen man neben anderen Menschen sitzt, entsteht ein umso spannenderes Erlebnis. Wir haben uns einmal umgeschaut, welche VR Casinos es bereits gibt und bei welchen sich ein näherer Blick auf jeden Fall lohnt.

Pokerstars

Bei der Seite Pokerstars handelt es sich um eine der größten Adressen im Bereich der Online Casinos. Da verwundert es wenig, dass Trends hier schnell erkannt und umgesetzt werden. So besteht bei Pokerstars nun auch die Möglichkeit, sich via Virtual Reality an den Pokertisch zu setzen und gegen andere Spieler zu spielen. Das ganze läuft unter dem Stichwort Social Poker. Das besagt, dass lediglich um Spielgeld gepokert wird, wodurch also keine echte Währung verspielt werden kann.

Dafür stehen verschiedene Varianten des Pokers zur Verfügung. Um teilnehmen zu können, brauchen die Spieler eine eigene VR-Brille, und dann kann es auch schon losgehen. Für die nötige Abwechslung sorgt dabei unter anderem die Möglichkeit, den eigenen Charakter optisch anzupassen oder die Tatsache, dass mit den anderen Spielern interagiert werden kann. Es ist also auch möglich, die Körpersprache der Gegner zu lesen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Locations, die virtuell aufgesucht werden können. Dafür gibt es beispielsweise die Monte Carlo Yacht, das Macau 2050 oder den Showdown Saloon. Bislang wird von der Seite nur die Oculus Rift als VR-Brille unterstützt.

SlotsMillion VR Casino

Wer sich gerne einmal an einen Spielautomaten setzt, für den könnte das VR Casino von SlotsMillion genau das richtige sein. Dieser Anbieter gilt als wahrer Vorreiter und war einer der ersten, der VR Casinospiele in sein Angebot aufgenommen hat. So können sich die Spieler an einen dreidimensionalen Spielautomaten setzen und profitieren dabei von einer sehr großen Auswahl an Spielen. Etwa 40 dieser Slots sind insbesondere auf die Nutzung mit einem Headset ausgelegt, was die Immersion beim Spielen noch weiter verbessert. Teilweise ist auch das Spielen über mobile Geräte mit einer VR-Brille möglich.

Social Club VR

Den Fokus auf ein soziales Erlebnis, bei dem zusammen mit anderen Menschen gespielt wird, legt der Social Club VR. Es kann aber auch einfach ganz entspannt im Einzelspieler-Modus gespielt werden. Dieses Casino sticht besonders durch die Vielfalt an unterschiedlichen Spielarten heraus.

Unter anderem stehen Poker, Blackjack oder Roulette im Angebot. Bislang handelt es sich hier noch ausschließlich um soziales Glücksspiel, sodass nur um Spielgeld gespielt werden kann. Das könnte sich in Zukunft aber auch noch ändern. Trotz der Beschränkung auf Spielgeld wird hier ein spannendes Spielerlebnis geboten, was unter anderem an den Ranglisten liegt, mit denen sich mit Spielern aus aller Welt gemessen werden kann. Es besteht aber auch die Möglichkeit, in privater Runde zusammen mit Freunden zu spielen. Die Plattform richtet sich an die VR-Brille von Oculus.

Voraussetzungen zum Spielen in einem VR Casino

Um in einer Glücksspielhalle mit VR-Funktion spielen zu können, braucht es natürlich das richtige Equipment. Besonders wichtig ist die VR-Brille. Je nach Casino können hier verschiedene Modelle gefragt sein. Daher sollte man sich im Vorhinein informieren, welche Brillen von einer Spielhalle unterstützt werden. Noch besser wird das Erlebnis in der Regel, wenn auch ein Headset genutzt wird, um eine rundum stimmige Kulisse zu erschaffen.

Fazit

Der Einzug der Virtual-Reality-Technologie in die Glücksspielbranche im Internet stellt einen sehr interessanten Trend dar. Die größten Spielehersteller auf dem Markt sind bereits auf den Zug aufgesprungen und haben erste Spiele veröffentlicht. Bislang ist die Anzahl an entsprechenden Casino-Anbietern allerdings noch sehr übersichtlich. Nach und nach kommen aber immer mehr VR Casinos hinzu.

Wie man das von klassischen Spielhallen kennt, können Spieler sich auch hier immer wieder über interessante Boni freuen. Somit ist der Blick in die Zukunft also besonders spannend, insbesondere auch im Hinblick auf die Verbreitung des Metaverses, welches noch mehr Möglichkeiten im Bereich der Virtual Reality bieten wird. So erscheint es auch nicht unwahrscheinlich, dass früher oder später das Spielen mit echtem Geld möglich sein wird. Es wird sehr interessant zu sehen, in welche Richtung sich die VR Casinos weiterentwickeln und welche Möglichkeiten das bieten wird.