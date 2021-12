Welcher Duft passt zu mir: So wählt man das richtige Parfum

Die Auswahl an Parfüms ist unglaublich groß: Es gibt die unterschiedlichsten Duftnoten und auch die Eigenschaften der Parfüms können variieren. So gibt es dezente Parfüms, die nicht sofort auffallen, aber eben auch solche Parfüms, die man sofort wahrnimmt, wenn die Person, die den Duft trägt, den Raum betritt. Hierzu sei gesagt, dass nicht jede Duftnote zu jedem Träger passt. Durch die Wahl des falschen Parfüms entsteht kein guter Gesamteindruck, was auch anderen Menschen auffällt. Aus diesem Grund sind im Folgenden einige hilfreiche Tipps aufgelistet, mit denen man das für sich richtige Parfüm findet.

Den passenden Duft finden

In erster Linie sollte man sich darüber Gedanken machen, welche Charaktereigenschaften man sich selbst zuordnen würde, und des Weiteren auch darüber, welche Eigenschaften auf das Parfüm zutreffen sollen. Im besten Fall decken sich diese Eigenschaften, damit ein rundes Gesamtbild entsteht, und man sich mit dem Duft auch wirklich identifizieren kann. Wenn man also zum Beispiel eher ein introvertierter Mensch ist, sollte man unter Umständen nicht gerade einen Duft wählen, der extrem auffällig ist, und vielmehr auf einen extrovertierten Menschen hindeutet. Hier muss man sich auch überlegen, ob man die dadurch entstehende Aufmerksamkeit überhaupt möchte.

"Erfolgreiche" Duftnoten?

Tatsächlich gibt es Düfte, die als sogenannte Erfolgsdüfte gelten: die Cypre-Düfte. Diese Duftnoten eignen sich sowohl für Männer als auch für Frauen und können moosig und edel, aber auch fruchtig und blumig duften. Menschen, die einen solchen Duft tragen, sehen sich selbst als erfolgreich an und strahlen das in der Regel auch aus.

Wichtig: bei seriösen Shops bestellen

Da es bei Parfüms auch durchaus Fälschungen gibt, ist es wichtig, ausschließlich bei seriösen Anbietern wie zum Beispiel Essenza einzukaufen. Dadurch kann man sich sicher sein, dass man auch wirklich einen originalen Duft erhält, der lange hält und dem hochwertige Inhaltsstoffe zugesetzt sind.

Lebenslustige Düfte

Wenn man sich eher als einen spaßigen und spontanen Menschen ansieht, sind fruchtige Düfte eine gute Idee. Insbesondere bei jungen Menschen sind solche Düfte beliebt. Ein fruchtiges Parfüm versprüht Lebensfreude und sorgt somit für gute Laune beim Träger und allen anderen Menschen, die sich in dessen Nähe befinden.

Parfüms, die für Freiheit stehen

Aus psychologischer Sicht stehen zitrische und aquatische Düfte für Freiheit, was den Träger eines solchen Duftes sportlich und dynamisch erscheinen lässt.

Rebellisches Auftreten mit blumigen Düften

Blumige Düfte stehen für versteckte Rebellion. Menschen, die auf blumige Parfüms setzen, halten nicht viel von Mainstream und wollen lieber ihre eigene Sache durchziehen. In der logischen Konsequenz strahlen blumige Düfte Selbstbewusstsein aus.

Was, wenn man sich unsicher ist?

Wenn man sich nicht so wirklich sicher ist, kann man auf Aldehyd setzen. Wonach das genau riecht, ist recht schwer zu beschreiben, jedoch zeichnen sich solche Düfte durch eine ziemlich synthetische und gleichzeitig sehr interessante Note aus. Wenn man solche Düfte wieder psychologisch betrachtet, werden sie gern von Menschen getragen, die Wert auf kleine Details legen und darüber hinaus mit einem eleganten, stilvollen und nicht zuletzt exklusiven Auftritt punkten wollen. Des Weiteren sind Attribute wie Respekt und Vertrauen oft wichtig für Menschen, die auf die aldehyde Duftrichtung setzen.