Wellness-Bademäntel – Unterschiede und Qualitäten

Wellness spielt im Zusammenhang mit Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden eine große Rolle. Bei einem Wellness-Tag daheim oder im Spa darf ein Wellness-Bademantel nicht fehlen. Mit unseren Kauftipps gelingt es, den passenden Bademantel zu finden.

Als textiler Begleiter leistet der Bademantel zu vielen Gelegenheiten wertvolle Dienste. Zum Beispiel darf er beim Wellness zuhause nicht fehlen, ist aber auch ein guter Begleiter für den Urlaub oder den Besuch in der Sauna. Die Frage, welcher Bademantel der beste ist, hängt vor allem davon ab, zu welchen Gelegenheiten der Bademantel getragen werden soll.

Welche Merkmale entscheiden über die Qualität des Bademantels?

Geht es ans Aussuchen des eigenen Bademantels, tun sich viele schwer. Dabei gibt es einige Kriterien, anhand derer man die Qualität einzelner Produkte beurteilen kann. Das sind

Material

Gewicht in g/m²

Verarbeitung

Zertifizierung nach OEKO-Tex-Standard 100

Produktionsbedingungen

Während ein Standard-Bademantel in einfacher Qualität in der Regel ein Gewicht bis zu 230 g/m² aufweist, zeichnen sich hochwertige Bademäntel durch ein Materialgewicht zwischen 300 und 400 g/m² aus. Luxus-Bademäntel haben ein Gewicht über 400 g/m². Die Grammatur alleine ist jedoch kein ausschlaggebender Punkt zur Qualitätsbeurteilung eines Textils. So entscheiden auch die Qualität des verwendeten Materials sowie dessen Verarbeitung darüber, wie hochwertig ein Bademantel ist. Experten raten, auf Pilling – also kleine Stoffknötchen an der Oberfläche – zu achten. Diese sind ein Hinweis auf mindere Qualität. Wichtig ist außerdem das Tragegefühl.

Unterschiedliche Ausstattungsvarianten

Entspannung hört nicht dann auf, wenn man aus der warmen Badewanne steigt, zwischen zwei Saunagängen ruht oder im Hallenbad eine Schwimmpause einlegt. Ein hochwertiger Frottier Bademantel für Wellness hilft, auch danach zu entspannen – ob auf der Ruheliege in der Sauna, am Beckenrand oder dem heimischen Sofa. Besonders wohl fühlen sich viele in einem Kapuzenbademantel. Dieser verhindert, dass Kopf und Haare auskühlen. Man kann sich allerdings auch für Modelle mit elegantem Schalkragen entscheiden. Bademäntel mit Taschen sind praktisch und geben einem Gelegenheit, die wichtigsten Dinge unterzubringen. Soll es ein Bademantel im Kimono-Look sein, entscheidet man sich für eine Variante, die auf das Notwendigste reduziert ist – es gibt weder Kragen noch Kapuze oder Taschen. Dafür trägt sich der Kimono durch sein geringes Gewicht sehr angenehm und strahlt eine attraktive Eleganz aus.

Das Material

So, wie es Bademäntel mittlerweile in vielen Farben gibt, hat man auch beim Material eine recht große Auswahl. Bademäntel aus Baumwolle etwa sind perfekt um Flüssigkeit aufzunehmen. Wurde das natürliche Material zu Frottier verarbeitet, überzeugt der Bademantel durch eine angenehme Flauschigkeit. Neben der guten Trocknungsfunktion sind diese Bademäntel kuschelig und warm.

Morgenmäntel, die als praktisches Kleidungsstück über die Nachtwäsche geworfen werden wenn es klingelt oder man sich an den Frühstückstisch setzen möchte, bestehen aus leichteren Materialien. Sie müssen keine Feuchtigkeit aufnehmen oder den Körper trocknen. Weit verbreitete Materialien sind Satin und Fleece.

Welche Rolle spielen Textilsiegel?

Um sicherzustellen, dass der Bademantel frei von Schadstoffen ist, unbedingt auf Textilsiegel achten. Eine der bekanntesten Zertifizierungen ist OEKO-Tex Standard 100. Unbedenklich für die Gesundheit sind auch Modelle aus Bio-Baumwolle

Was sagen Markenlabel aus?

Es gibt im Textilbereich viele Marken, die sich einen Namen gemacht haben. Doch teuer steht nicht unbedingt für gut. Deshalb sollte man überprüfen, welche Produktionsbedingungen das Unternehmen hat. Viele traditionelle Marken setzen auf moderne, faire Produktion und investieren in hochwertige Stoffe.