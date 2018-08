Weltgrößte Kürbisausstellung

× Erweitern Foto: Logpile Panda / Courtesy Galerie Scheffel, Bad Homburg, & Künstlerin Kürbisaustellung Blühendes Barock Ludwigsburg

Ein Spaziergang durch den Wald ist ein ganz besonderes Abenteuer. Hirschkäfer kämpfen am Boden mit-einander, ein Hirsch röhrt zwischen den Bäumen hindurch, Eichhörnchen sammeln Vorräte für den Winter und der Specht klopft den Takt für dieses grüne Schauspiel. All diese und noch viele Protagonisten mehr können die Besucher der Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg in diesem Jahr erleben.

»Unser Thema in diesem Jahr ist der Wald«, erklärt Stefan Hinner. »Und dass dieser aus mehr als nur Bäumen besteht, davon kann man sich bei uns durch Kürbisfiguren in den unterschiedlichsten Farben und Formen überzeugen.« Der künstlerische Leiter der Kürbisausstellung, Pit Ruge, hat sich für die 19. Kürbisausstellung mächtig ins Zeug gelegt und wird mit seinem Team wieder rund 450.000 Kürbisse im gesamtem Ausstellungsbereich in Szene setzen. Es gibt kunterbunte Zierkürbisse, grüne, langhalsige Flaschenkürbisse und vielfältige Speisekürbisse. »Wir haben hier über 600 Sorten aus aller Welt«, erklärt Stefan Hinner. »Die Besonderheit ist aber, dass alle Kürbisse direkt hier in der Region wachsen – so umgehen wir lange Fahrtwege und schonen die Umwelt.«

Die Gastronomie der Kürbisausstellung lockt wieder mit zahlreichen Köstlichkeiten. Die »Klassiker« wie Kürbissuppe oder Kürbiskuchen begeistern genauso wie mediterrane Interpretationen wie »Spaghetti Kürbinese« oder Kürbislasagne und auch Kürbis-Burger, Kürbis-Kässpätzle und Kürbis-Secco können sich sehen – und schmecken – lassen.

Jedes Wochenende gibt es vielfältige Veranstaltungen für die Besucher der Kürbisausstellung wie zum Beispiel am 22. und 23. September: Dann paddeln waghalsige Kürbiskanuten in riesigen ausgehöhlten Kürbissen um die Wette und am 29. und 30. September werden die Gaumen der Besucher mit Deutschlands größter Kürbissuppe verwöhnt. Die schwersten Kürbisse Deutschlands und Europas kommen am 7. und 14. Oktober auf die Waage und nicht nur die Veranstalter der Kürbisausstellung würden sich freuen, wenn in diesem Jahr ein möglicher neuer Weltrekord wieder in Ludwigsburg aufgestellt wird.

Wie in jedem Jahr soll die Kürbisausstellung ein Fest für alle Sinne sein. Neben den einzigartigen Kürbisskulpturen können die Besucher leckere Kürbisgerichte schlemmen, mit ihren Kindern in der Strohburg toben, herbstliche Deko oder Leckereien aus dem Shop für Zuhause mitnehmen und viele tolle Eindrücke – zum Beispiel bei der Ludwigsburger Kürbis-Schnitzwelt im Bereich der barocken Broderie – sammeln. »Wir freuen uns, dass unser Programm Leute aller Altersschichten anspricht«, erklärt Stefan Hinner. »Jedes Jahr freuen sich Kinder, junge Erwachsene, Familien und Rentner gleichermaßen auf die Kürbisausstellung und erleben bei uns eine tolle Zeit.«