Wenn Ballons den Herbst zum Blühen bringen

Vom 16. bis 18. Oktober wurden der Volkspark und die Pomologie zur Bühne für das erste Reutlinger Ballonblühen. Zwischen Bäumen, Wiesen und herbstlichen Farben begegneten sich Unterhaltung, Musik und besondere Augenblicke unter freiem Himmel. Im Mittelpunkt standen die Modellballone, die dem Festival seinen Namen geben, darunter auch »Biene Fine«, der Modellballon der Stadthalle Reutlingen.

Im Zentrum stand das Get-together für geladene Gäste der Stadthalle Reutlingen, bei denen Sandro Zimmermann und Tatjana Väth-Simon zusammen mit Lilly Scholz vom Ballonblühen-Veranstalter Eventstifter GmbH Einblicke in die Besonderheiten von Open-Air-Veranstaltungen gaben. Dazu lud das Festival-Programm zum Entdecken ein: farbenprächtige Windspiele, Live-Künstler auf zwei Bühnen und fantasievolle Walking-Acts schufen Raum für Begegnungen und kleine Überraschungen. Als es dunkel wurde, sorgten die beleuchteten Ballons für besonders stimmungsvolle Momente.

Nach dem Festival geht es für »Biene Fine« gleich weiter: Vom 29. Oktober bis zum 1. November ist die Stadthalle Reutlingen als Aussteller bei der Schön&gut, der Messe rund um Essen, Trinken, Wohnen & Lifestyle dabei. Im albgut, Altes Lager, in Münsingen können Gäste mit dem Team der Stadthalle Reutlingen darüber sprechen, wie ein bewusster Umgang mit Ressourcen auch im Veranstaltungswesen gelingt. Das Team gibt Einblicke in CO 2 -kompensierte Veranstaltungen, die Zusammenarbeit mit myclimate und die Hintergründe des Green Globe-Platinstatus‘ für konstantes, nachhaltiges Wirtschaften.

Auch auf der schön & gut soll »Biene Fine« bei guter Witterung wieder in die Luft steigen. Die Stadthalle Reutlingen freut sich darauf, Interessierte zu treffen und Fragen zu beantworten.

Modellballon »Biene Fine« ist also weit mehr als ein Blickfang. Das Bienenmotiv ist digital auf den Ballonstoff gedruckt, anschließend wurden die 146 Einzelteile in Handarbeit zusammengenäht. Mit Bio-Einsatzpropangas befeuert, trägt der Modellballon stets auch die Botschaft der Stadthalle Reutlingen in den Himmel: Nachhaltigkeit und eine hochwertige Veranstaltungskultur gehören zusammen.

Der Tipp für alle, die zeigen wollen, was sie haben: Wer selbst eine Ausstellung oder Messe in der Stadthalle Reutlingen ausrichten möchte, wird persönlich und innovativ von den Veranstaltungsexperten beraten.

Stadthalle Reutlingen GmbH Oskar-Kalbfell-Platz 8, 72764 Reutlingen, alle Infos: www.stadthalle-reutlingen.de