Wetten auf den VfB Stuttgart: Die besten Wettanbieter

Der VfB ist einer der größten Sportvereine Deutschlands. In der Ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der VfB den fünften Platz, jedoch in der Geschichte wechselten sich Erfolge und Niederlagen kontinuierlich ab. Seit ihrem Bundesliga Meistertitel in der Saison 2006/07 waren die Baden-Württemberger vermehrt in den Abstiegskampf verwickelt.

Im Moment befindet sich die Mannschaft mitten im Bundesligaabstiegskampf. Natürlich ist der Klassenerhalt höchste Priorität, aber wie objektiv ein solcher Plan ist, zeigen die Buchmacher Abstiegsquoten. Geringere Quoten als Stuttgart im Vergleich hat zurzeit nur das bereits weit abgetrennte Team aus Fürth. Die Chancen auf das Comeback im Keller weisen eher auf eine Qual als auf eine Möglichkeit hin. Tatsache ist, dass der VfB unter Trainer Pellegrino Matarazzo einfach zu wenige Spiele gewinnt. Fünf Spiele in Folge ohne eigenen Torerfolg bestätigen, dass weder der Angriff noch die Abwehr ein dauerhaftes und erhaltbares Niveau im Bundesliga-Fußball versprechen. Etwaige Auslöser solch einer verhängnisvollen Statistik sind die langen Ausfallzeiten zweier Leistungsträger Silas und Mittelstürmer Sasa Kalajdzic in der Vorsaison und Konstantinos Mavropanos und Marc-Oliver Kempf als alleinige Anführer in der Jagd nach Toren erschweren die Mission des Regionallieblings Stuttgart im Klassenerhalt. Um Klubs wie Bochum, Augsburg oder Bielefeld zu schlagen, wird der verunsicherte Spielstil letztens keinem Erfolg beitragen.

Im Wettbreich liegt der Fokus daher auf guten Außenseiter-Quoten. Hier haben einige Wettanbieter deutlich die Nase vorne.

888Sport

Im Allgemeinen weist der Buchmacher bei den Fußballwetten ein gutes Quotennieveau auf, jedoch für Außenseiter-Wetten der Bundesliga gewährt 888Sport teilweise konkurrenzfreie Spitzenquoten, die man bei kaum einem Wettbewerber aufzufinden sind. Im Spiel gegen Arminia Bielefeld bot der Buchmacher eine Quote von 2.30 auf das Endresultat eines Stuttgarter Sieges und ganze 3.20 auf Arminia Bielefeld. Das Unentschieden wurde mit

3.30 geschätzt. Außer den klassischen Dreiwegwetten bietet 888Sport auch etliche Spezial- und Livewetten, wo beispielsweise auf hohe Siege, viele oder wenige Tore im Rahmen der Partie oder auf eine Führung zur Halbzeitpause Tipps platziert werden können.

Betway

Bei der Auswahl des optimalen Buchmachers rangiert sich Betway wohl an der Spitze, denn ein besonderes Augenmerk liegt definitiv bei Fußball. Auch hier wurde wie bei 888Sport ein VfB-Sieg mit 3.20 prognosiert, wobei auf Arminia ganze 3.25 fielen und 3.25 jedoch auf ein Unentschieden. Auch in der Bonusbranche kann Betway seinen Ruhm gerechtfertigt verteidigen, denn dieser Malta- und Deutschlandlizenzierte Anbieter hält für seine Neu- und Bestandskunden konstant Anreize parat.

Gerade für Bestandskunden bestehen sehr interessante Angebote, über die es mehr herauszufinden hier.

Doch die Wettquoten sind nicht die einzige Stärke des Buchmachers. Auch in Punkt Spezialwetten und Langzeitwetten zählt Betway zu den besten Wettanbietern bei Fußballwetten.

Interwetten

In Sachen Vertrauenswürdigkeit gehört Interwetten zum absoluten Spitzenreiter. Dieser Anbieter war einer der ersten, der sich in Deutschland für die neue gültige Lizenz für Sportwetten beworben und diese auch erhalten hat. Durch die Lizenz aus Malta ist Interwetten auch auf fast jedem europäischen Markt tätig. Die Dreiwegwettquoten auf Stuttgart liegen auch hier ähnlich wie bei den vorherigen Anbietern, aber zu erwähnen, bedürfen auch die Unter-Torwetten, welche konkret bei VFB-Spielen sehr zu empfehlen sind.

Bet365

Hohe Attraktivität gewährleistet auch das seit dem 15.10.2020 offiziell in Deutschland lizenzierte Bet365. Der Buchmacher bietet nicht nur quotenmäßig hervorragende Möglichkeiten, bekannt und beliebt ist der Wettanbieter für seine Vielfalt an Live-Streams und somit auch Live-Wetten. Die Auswahl an verschiedenen Wettmöglichkeiten zu jedem einzelnen Spiel ist ziemlich beeindruckend.

Fazit

Ob es im weiteren Saisonverlauf für das beliebte Regionalteam VfB Stuttgart und ihrem minimalistischen Spielstil ausreichen kann, den Klassenerhalt zu sichern, ist noch zu sehen. Demnächst folgt das Duell gegen den BVB Dortmund am 30. Spieltag im "Mercedes-Benz-Arena” Stadion. Fest steht, dass die Wahrscheinlichkeiten für Sieg, Unentschieden und Niederlage bei den besten Wettanbietern mit Sicherheit fair berechnet werden, bleibt es nur noch den Kunden selbst, sich ihr eigenes Bild zu machen.