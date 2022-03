WG, Wohnung oder Studentenheim: Vorteile und Nachteile

Sie beginnen bald Ihr Studium, doch müssen die Frage nach einer Unterkunft noch klären? Dies kann einige Fragen aufwerfen. Welche Optionen gibt es? Welche ist die beste Unterkunft? Was ist die günstigste Option? Diese und mehr Fragen liegen Ihnen sicherlich auch der Seele, doch wir haben hier alle wichtigen Informationen für Sie, sodass Sie schnell und leicht Ihre Antwort finden können.

Das Studium steht an, doch wo sollen Sie wohnen?

Nur sehr selten können wir in der gleichen Stadt studieren, in der wir auch schon vorher gewohnt haben. Viele Studenten entscheiden sich auch bewusst dazu in einer anderen Stadt zu studieren, da sie so das erste Mal allein wohnen und ihre eigenen Erfahrungen machen können. Die Frage ist nun, wo soll man als Student am besten wohnen? Hier haben Sie drei verschiedene Optionen, aus denen Sie wählen können, nämlich die WG, die eigene Wohnung und auch das Studentenwohnheim. Alle diese Optionen gehen mit ihren eigenen Vorteilen und Nachteilen einher, die wir hier näher thematisieren möchten.

Die drei Optionen und ihre Vorteile und Nachteile: WG, Wohnung oder Studentenheim?

Sie sind sich noch nicht sicher, ob Sie auf eine eigene Wohnung, das Studentenwohnheim oder doch lieber die WG setzen sollen? Dann haben wir hier alle passenden Vorteile und Nachteile für Sie!

WG

Die WG ist eine der beliebtesten Optionen, da diese meist bezahlbar sind und es Ihnen ermöglichen, mit anderen Studenten zusammenzuwohnen. Hier kann es allerdings manchmal zu Streit kommen, was den Haushalt betrifft.

Vorteile

Günstige Option

Viel Auswahl

Zusammenleben mit anderen Studenten

Nachteile

Kann teilweise laut werden

Je nach Stadt, schwer eine WG zu finden

Kann zu Streit kommen

Wohnung

Die Wohnung ist die teuerste, aber auch komfortabelste Option. Hier haben Sie Ihren Rückzugsort und können in Ruhe lernen.

Vorteile

Die meiste Freiheit

Mit eigener Küche und Badezimmer

Ruhig

Komfortabel und kann nach eigenen Wünschen eingerichtet werden

Nachteile

Teuerste Option

Je nach Stadt, schwer eine bezahlbare Wohnung zu finden

Muss ggf. eingerichtet werden

Studentenheim

Ob ein Studentenwohnheim in Stuttgart oder ein Studentenwohnheim in Berlin, in jeder größeren Studentenstadt gibt es Studentenwohnheime, welche in der Regel in der Nähe der Uni liegen. Diese Heime sind meist die günstigste Option, wenn es um eine Unterkunft geht, und bieten alles, was Studenten benötigen. Leider sind die Zimmer häufig sehr klein, sodass möglichst viele Studenten Platz finden. Dieser Platzmangel spiegelt sich allerdings auch in den Einrichtungskosten wider, sodass Sie hier am besten Geld sparen können.

Vorteile

Günstigste Option

Nahe am Campus gelegen

Viele andere Studenten

Starke Vergünstigungen

Bieten alles, was ein Student braucht

Nachteile

Schwer ein Zimmer zu bekommen

Sehr kleine Zimmer

Kann laut werden, durch viele Studenten

WG, Wohnung oder Studentenheim: Welches ist die beste Option?

Die Wahrheit ist, dass diese Frage pauschal nicht beantwortet werden kann, da es immer auf die Stadt, das Budget und auch die Person an sich ankommt. Manche Studenten lieben es in einer WG zu wohnen und andere möchten lieber mehr Zeit allein und bevorzugen demnach eine eigene Wohnung. Für andere Studenten steht die Frage gar nicht im Raum, da das Budget so gering ist, dass ein Studentenheim aufgesucht werden muss. Wir empfehlen Ihnen sich Gedanken zu machen, was Sie von Ihrer Unterkunft und auch dem Studentenleben erwarten, so können Sie besser eine Entscheidung treffen!