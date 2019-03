WHF Heilbrnn: »Made in Heilbronn.Franken...«

× Erweitern Buga WHF

Am Eingang Wohlgelegen, dem nördlichsten Punkt der Bundesgartenschau, präsentiert sich die Region Heilbronn-Franken mit einem eigenen Geländebeitrag. Dabei kommt die thematische Überschrift des Beitrags nicht von ungefähr, denn auf dem rund ein Hektar großen Areal gibt es viel zu entdecken. Für beste Unterhaltung sorgen auch alle engagierten Akteure, die das Motto live vor Ort mit Leben füllen. Städte, Gemeinden, Landkreise, Vereine, Tourismusorganisationen und andere Institutionen laden ein, einen Blick in das »Schaufenster der Region« zu werfen: Auf der Eventfläche finden täglich wechselnde Aktivitäten statt. Das bunte Programm aus kulturellen Beiträgen, Informationsveranstaltungen, Konzerten, Live-Lounge-Abenden oder Mitmachaktionen zeigt eindrucksvoll, was unter »Made in Heilbronn-Franken« zu verstehen ist.

Weitere Informationen und Veranstaltungstipps gibt es unter www.buga.heilbronn-franken.com