Wichteln an Weihnachten – Mit Spiel und Spaß zum Geschenk

Das Wichteln ist ein beliebtes Spiel an Weihnachten, um sich gegenseitig zu beschenken. Dabei gibt es inzwischen die unterschiedlichsten Varianten und Regeln. Eine spannende Form ist zum Beispiel das Würfel-Wichteln, denn hier kann es bis zuletzt offenbleiben, wer welches Präsent erhält. Der Ablauf: Jeder Mitspieler legt sein mitgebrachtes, verpacktes Geschenk in die Tischmitte. Nun stellt man eine Stoppuhr die vorgibt, wann das Wichteln enden soll (z.B. nach 30 Minuten). Dann wird reihum gewürfelt, bis ein Spieler eine sechs würfelt. Er darf sich dann ein Geschenk nehmen. Dies geht so lange so weiter, bis alle Spieler sich ein Geschenk ausgesucht haben. Nun wird erneut gewürfelt, dabei gelten folgende Regeln je nach Augenzahl: 1 oder 6: Der Spieler muss sein Geschenk mit einer anderen Person tauschen, 2 oder 3: Die Geschenke wandern alle im Uhrzeigersinn; 4 oder 5: Die Geschenke wandern alle gegen den Uhrzeigersinn. Wenn der Wecker Klingelt und das Würfeln vorüber ist, dürfen die Spieler ihre Geschenke auspacken.