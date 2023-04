Wie die Technologie die Lifestyle- und Unterhaltungslandschaft verändert

Entdecken Sie, wie Technologie die Art und Weise verändert, wie die Deutschen leben und ihre Freizeit genießen. Von Augmented-Reality-Erlebnissen in der Oper bis zum Aufstieg von Online-Spielen und Streaming-Plattformen untersucht dieser Artikel die Auswirkungen der Technologie auf die Lifestyle- und Unterhaltungsindustrie in Deutschland

Technologie spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Art und Weise, wie Unternehmen Kunden binden. Dies gilt insbesondere für Unternehmen der Lifestyle- und Reisebranche, die stark auf Folgegeschäfte und Kundenbindung angewiesen sind.

In Deutschland haben viele dieser Unternehmen eine Reihe neuer Technologien eingeführt, um die Kunden zu binden und für mehr Kunden zu gewinnen.

Eine der wichtigsten wichtigsten neuen Technologien ist dabei die mobile App. Viele Unternehmen bieten jetzt spezielle Apps an, die es Kunden ermöglichen, auf exklusive Angebote zuzugreifen, Dienstleistungen zu buchen und auf personalisiertere Weise mit dem Unternehmen zu interagieren.

Beispielsweise können Hotels Apps anbieten, mit denen Gäste aus der Ferne ein- und auschecken, den Zimmerservice bestellen und auf Concierge-Services zugreifen können. Ebenso können Reiseunternehmen Apps anbieten, mit denen Kunden Flüge, Hotels und Touren buchen sowie ihre Reiserouten verfolgen und personalisierte Empfehlungen erhalten können.

Laut einer Umfrage des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) aus dem Jahr 2021 sind 84 Prozent der Unternehmen berichteten, dass die Pandemie eine digitale Transformation in der Branche ausgelöst habe. Mit so vielen faszinierenden Reisezielen – von den atemberaubenden Landschaften des Schwarzwalds über das pulsierende Stadtleben Frankfurts bis hin zur bezaubernden Architektur Würzburgs – ist Deutschland ein Land für alle Reisenden. Die Pandemie hinderte das Land nicht daran, attraktiv zu bleiben.

Doch mit den Vorschriften zur sozialen Distanzierung und anderen pandemiebedingten Einschränkungen ist die Branche gezwungen, sich zu digitalisieren. Diese Verschiebung zeigt sich in der Verfügbarkeit von Diensten wie einer speziellen App für den Hotel-Check-in, der Online-Buchung von Restauranttischen und Strandkörben sowie virtuellen Gästekarten, die Rabatte und kostenlosen Zugang zum Strand in Kurorten bieten.

Dann gibt es natürlich noch Social Media. Plattformen wie Facebook, Instagram und Twitter ermöglichen es Unternehmen, auf informellere und unmittelbarere Weise mit Kunden in Kontakt zu treten und Informationen über Produkte, Dienstleistungen und Werbeaktionen auszutauschen.

Viele Unternehmen nutzen soziale Medien, um Wettbewerbe und Werbegeschenke durchzuführen, exklusive Rabatte anzubieten und nutzergenerierte Inhalte zu präsentieren. Soziale Medien sind auch ein wichtiges Instrument, um Feedback zu sammeln und auf Kundenbeschwerden und -bedenken zu reagieren.

Eine weitere Technologie, die für die Kundenbindung immer wichtiger wird, ist die künstliche Intelligenz (KI). KI-gestützte Chatbots können verwendet werden, um Kunden sofortige Hilfe und Unterstützung zu bieten und gleichzeitig Daten über ihre Vorlieben und Verhaltensweisen zu sammeln.

Diese Daten können dann verwendet werden, um Marketingbotschaften und Werbeaktionen zu personalisieren und maßgeschneiderte Empfehlungen und Dienstleistungen bereitzustellen. Beispielsweise können Reiseunternehmen KI verwenden, um Reiseziele und Aktivitäten auf der Grundlage der vergangenen Buchungen und des Suchverlaufs eines Kunden zu empfehlen.

Da die Technologie weiter voranschreitet, wird der Einsatz autonomer Roboter in verschiedenen Branchen weiterhin eine wichtige Überlegung sein.

Andere Erfahrung

Eine bemerkenswerte Veränderung betrifft die Art und Weise, wie Verbraucher bestimmte Erlebnisse genießen möchten. Nehmen Sie zum Beispiel das Nachtleben in Berlin. Mit beeindruckender Architektur und reicher Geschichte werden Sie das Nachtleben und die Casinos der Stadt nicht enttäuschen. Aber wenn Sie nicht in die geschäftigen und schillernden Landcasinos gehen möchten, können Sie einige Online-Casinos ausprobieren.

Online-Casinos sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden, da immer mehr Menschen auf digitale Unterhaltung umsteigen. Spieler können von überall und jederzeit auf ihre Lieblingsspiele zugreifen, ohne in ein physisches Casino reisen zu müssen.

Ein weiterer Vorteil von Online-Casinos ist die Vielfalt der Spiele, die sie anbieten. Online-Casinos können aufgrund des Mangels an räumlichen Einschränkungen eine größere Auswahl an Spielen anbieten als traditionelle Casinos.

Online-Casinos bieten auch eine größere Flexibilität, wenn es um Wettoptionen geht. Außerdem hat es normalerweise eine höhere Sicherheit als traditionelle Casinos und verlockende Promos. Seriöse Online-Casinos verwenden die neueste Verschlüsselungstechnologie, um die persönlichen und finanziellen Informationen der Spieler zu schützen.

Um das Erlebnis zu verbessern und ihre Kunden zu binden, sind Online-Casinos auch dafür bekannt, Benutzer mit ihren Boni zu verwöhnen. Einige beliebte Arten von Boni sind der Ersteinzahlungsbonus, bekannt als Sticky, und bestimmte Anreizangebote für das Abschließen der erforderlichen Wetten, bekannt als Non-Sticky. Der „Sticky“-Bonus kann zwar nicht ausgezahlt werden, in der Regel aber schon einfacher zu bekommen. Dies macht diese Art von Bonus für neuere Spieler attraktiver.

Experimentellere Unternehmen in der Lifestyle- und Reisebranche investieren ebenfalls in virtuelle und erweiterte Realität, um das Kundenerlebnis zu verbessern. VR kann verwendet werden, um immersive virtuelle Touren durch Hotels und Reiseziele anzubieten, während AR verwendet werden kann, um Kunden Echtzeitinformationen über ihre Umgebung bereitzustellen.

Beispielsweise kann ein Reiseunternehmen eine AR-App anbieten, die Informationen über lokale Sehenswürdigkeiten und Attraktionen bereitstellt, während der Kunde eine neue Stadt erkundet. Einige bieten dies seit der Pandemie an, wie z.B. TimeRide Go!

Eine aufregende Zusammenarbeit zwischen Technologie und Unterhaltung, die es wert sein könnte, erlebt zu werden, ist die bevorstehende Aufführung von Die tote Stadt im Düsseldorfer Opernhaus. Vodafone Deutschland hat sich mit der Deutschen Oper Am Rhein zusammengetan, um dem Opernpublikum ein Augmented-Reality-Erlebnis (AR) zu bieten.

Das Publikum erhält eine AR-Brille, die zusätzliche digitale Inhalte anzeigt, darunter Hintergrundinformationen zur Handlung, Biografien von Schauspielern, animierte Overlays und mehrere Kameraeinstellungen sowie Untertitel für diejenigen, die sie benötigen.

Die Brille wird mit Smartphones verbunden, die 5G verwenden, um die Inhalte bereitzustellen. Der Prototyp der AR-Brille soll Musiktheater durch digitale Angebote zugänglich machen und im digitalen Zeitalter ein neues Publikum schaffen. Die Premiere von Die tote Stadt ist für den 16. April geplant.

Scheinbare Herausforderungen

Es ist klar, dass Technologie eine immer wichtigere Rolle bei der Kundenbindung von Unternehmen in der Lifestyle- und Reisebranche in Deutschland spielt. Während sich die Technologie weiterentwickelt, wird es interessant sein zu sehen, wie sich diese Unternehmen weiter anpassen und innovativ sind, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Diese Entwicklung ist jedoch nicht ohne Herausforderungen.

Trotz dieser Fortschritte hinkt Deutschland in bestimmten Bereichen wie dem bargeldlosen Bezahlen anderen europäischen Ländern hinterher. Während Kartenzahlungen in Dänemark, Polen und Litauen weithin akzeptiert werden, arbeiten viele deutsche Unternehmen immer noch nur mit Bargeld.

In den letzten Jahren ist die Aversion von Unternehmen gegenüber Kartenzahlungen jedoch deutlich zurückgegangen, wobei die Menschen in Deutschland 2018 erstmals mehr Geld mit Karten als mit Bargeld ausgeben und Geschäfte etwa 56 Prozent des Umsatzes über kontaktloses Bezahlen im Jahr 2020.

Infrastruktur stellt eine Herausforderung dar, um das ländliche Deutschland in das digitale Zeitalter zu führen. Langsames Internet, schlechter Telefonempfang und ein Mangel an öffentlichem WLAN bleiben erhebliche Hindernisse, die die Bemühungen des Landes behindern, mit anderen Nationen Schritt zu halten.

Als Reaktion auf diese Mängel veröffentlichte die Regierung im Jahr 2022 einen Dreijahresplan, der 18 bedeutende Initiativen zur Modernisierung der Infrastruktur des Landes und zur Förderung der „digitalen Souveränität“ umreißt.

Geplant sind der Ausbau schneller Internetverbindungen und der Bau weiterer Mobilfunkmasten, die Digitalisierung von Gesundheitsakten und -verwaltung, die Analyse von Mobilitätsdaten sowie der Einsatz moderner Technologien zur Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels. Die Bundesregierung erhöht die Investitionen in die Softwareentwicklung und die Mikrochipproduktion, um den relevanten Herausforderungen zu begegnen.

Bis Mitte 2025 will die Regierung ihre Fortschritte evaluieren, und Digitalisierungsminister Volker Wissing will Deutschland in die Top Ten des EU-Digital Economy and Society Index bringen.

Trotz der ehrgeizigen Ziele des Plans haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, digitale Technologien zu integrieren, da es an Geld und qualifizierten Mitarbeitern mangelt. Die Auswirkungen der Technologieanpassung auf die menschliche Beschäftigung müssen berücksichtigt werden. Ohne ausreichende Fähigkeiten, um die erforderlichen menschlichen Eingriffe innerhalb des Systems bereitzustellen, könnte der Einsatz von KI oder Bots zum Verlust von Arbeitsplätzen und zur Notwendigkeit neuer Beschäftigungsmöglichkeiten führen.

Cybersicherheit ist die nächste Frage, wenn es der Regierung gelingt, die Infrastruktur zu verbessern. Nehmen Sie zum Beispiel die Reisebranche. Die zunehmende Digitalisierung der Reisebranche hat zu einem technologischen Wachstum in verschiedenen Aspekten geführt, wie z. B. Flughafensicherheit, Hoteldesinfektion und virtuelle Erlebnisse.

Infolgedessen sieht sich die Branche potenziellen Cybersicherheitsbedrohungen gegenüber, die Aufmerksamkeit erfordern. Der World Travel & Tourism Council hat in Zusammenarbeit mit Microsoft einen Bericht mit dem Titel „Codes to Resilience“ veröffentlicht, der die Herausforderungen und Bedrohungen aufzeigt, denen die Branche möglicherweise ausgesetzt ist, und Cybersicherheitslösungen vorschlägt, um diese zu bewältigen.

Der Bericht zeigt, dass 72 Prozent von kleinen und Mittelständische Unternehmen in Großbritannien, den USA und Europa haben in der Vergangenheit mindestens einen Cyberangriff gemeldet. Da 80 Prozent der Reisebranche aus kleinen oder mittleren Unternehmen bestehen, ist Cybersicherheit ein wichtiges Anliegen für die Branche.

Während Technologie und Digitalisierung das Reisen reibungsloser gemacht haben, bergen Cyberangriffe ein hohes finanzielles, Reputations- und regulatorisches Risiko. Daher sollte die Cybersicherheit ein vorrangiges Anliegen bleiben, wenn das Land in ein stärker digitalisiertes Zeitalter eintritt.

Darüber hinaus können neue Technologien zwar die Sicherheit verbessern, Zeit sparen und einzigartige Erlebnisse bieten, sie ersetzen jedoch nicht die Freude am Reisen und körperliche Unterhaltung. Daher muss die Branche auch Innovation und Sicherheit in Einklang bringen, um den Kunden ein unvergessliches Reiseerlebnis zu bieten.